Wall Street ha opinioni contrastanti su Microsoft dopo gli utili del quarto trimestre: vendere o comprare di più?

Sulla scia del rapporto sugli utili fiscali del quarto trimestre di Microsoft, la reazione di Wall Street è stata contrastante, riflettendo una divisione tra ottimismo rialzista e cauto scetticismo.

Il colosso tecnologico ha riportato un utile per azione di 2,95 dollari, leggermente superiore alle aspettative, e un fatturato di 64,7 miliardi di dollari, segnando un aumento del 15,1% su base annua.

Cosa dicono gli analisti?

Da un lato, l’analista di Wedbush Securities Dan Ives ha mantenuto un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di 550 dollari su Microsoft, elogiando la teleconferenza della società come una “convalida” per le tendenze di monetizzazione dell’intelligenza artificiale, in particolare con Azure che dovrebbe accelerare la crescita nella seconda metà dell’anno. .

Ives ha evidenziato le forti prenotazioni commerciali di Microsoft e la solida crescita di base di Azure come indicatori chiave di uno slancio sostenuto.

Al contrario, l’analista di Citi Tyler Radke ha offerto una prospettiva più misurata, riconoscendo un “scarso ritmo di ricavi/EPS” e sottolineando un rallentamento della crescita di Azure e una guidance più debole del previsto per il prossimo trimestre.

Nonostante queste preoccupazioni, Radke è rimasto ottimista sull’intelligenza artificiale e sulla crescita delle prenotazioni commerciali, mantenendo una valutazione di acquisto ma riducendo leggermente il suo obiettivo di prezzo a $ 500 da $ 520.

Radke ha suggerito che le revisioni delle stime a breve termine potrebbero essere negative, ma ritiene che qualsiasi debolezza sarebbe transitoria, sostenuta da solidi indicatori anticipatori.

Anche Brad Sills della Bank of America ha previsto prospettive positive, sottolineando in particolare che l’accelerazione prevista di Azure nel secondo semestre indica che qualsiasi debolezza attuale dovrebbe essere di breve durata.



Sills ha sottolineato la forza dei servizi AI di Microsoft su Azure e la capacità dell’azienda di sfruttare la propria piattaforma per mitigare le pressioni sulle spese in conto capitale.



Le sue previsioni aggiornate sulle spese in conto capitale per l’anno fiscale 2025 sono aumentate da 53,8 miliardi di dollari a 58,3 miliardi di dollari, riflettendo la crescita prevista dei ricavi e la scalabilità della piattaforma.

Jackson Ader, analista di KeyBanc Capital Markets, si è concentrato sugli attuali vincoli di capacità di Azure e sulle significative spese in conto capitale, suggerendo che, sebbene questi possano rappresentare delle sfide, forniscono anche a Microsoft la flessibilità per gestire la sua traiettoria di crescita in modo efficace.



Ader ha ribadito un rating di sovrappeso e un obiettivo di prezzo di 490 dollari, ottimista sul potenziale di Microsoft di gestire la spesa in modo efficace man mano che cresce.

Guadagni del secondo trimestre in dettaglio

La performance di Microsoft nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2024 dipinge un quadro complesso di un colosso tecnologico che naviga nelle acque agitate di una rapida innovazione e di una crescita espansiva in mezzo alle crescenti aspettative del mercato.

A guidare la crescita di Microsoft è il suo modello di business diversificato, con contributi significativi dai segmenti Produttività e processi aziendali, Intelligent Cloud e More Personal Computing.



In particolare, il segmento Intelligent Cloud, che comprende la piattaforma cloud Azure, ha registrato una crescita del 21% su base annua, anche se leggermente inferiore alle aspettative.



La crescita di Azure, pur essendo ancora impressionante pari al 29% su base annua, ha mostrato segni di decelerazione rispetto ai trimestri precedenti.

Nonostante ciò, Azure rimane una pietra angolare della strategia di crescita di Microsoft, in particolare perché l’azienda continua a integrare le funzionalità di intelligenza artificiale in tutte le sue offerte.

Dal punto di vista finanziario, Microsoft rimane una potenza, generando 37,2 miliardi di dollari di flusso di cassa dalle operazioni e 23,3 miliardi di dollari di flusso di cassa libero durante il quarto trimestre.

L’approccio disciplinato della società al rendimento del capitale è evidente nella distribuzione di 8,4 miliardi di dollari agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azioni.

Tuttavia, uno sguardo più attento rivela un divario sempre più stretto tra la crescita dei ricavi e le spese operative, suscitando qualche preoccupazione circa le future espansioni dei margini. Ciononostante, le linee guida del management per l’anno fiscale 2025 suggeriscono fiducia, prevedendo una crescita dei ricavi a due cifre in un contesto di crescita a una cifra delle spese operative.

La valutazione elevata di Microsoft

Dal punto di vista della valutazione, il rapporto P/E a termine di Microsoft è pari a 35,39, leggermente al di sopra della media quinquennale e della mediana del settore.

Questa valutazione elevata riflette le elevate aspettative del mercato, in particolare in termini di crescita e innovazione nel cloud computing e nelle tecnologie AI.



Gli investimenti strategici dell’azienda in queste aree, compreso un aumento significativo della spesa CAPEX, mirano a stimolare la crescita a lungo termine ma presentano anche rischi se i rendimenti attesi su questi investimenti ritardano.

Nonostante questi dati finanziari forti, le azioni di Microsoft hanno reagito negativamente nelle negoziazioni pre-mercato di oggi, perdendo oltre il 3%.

Questo calo riflette probabilmente le elevate aspettative e preoccupazioni del mercato sulla futura sostenibilità della crescita in un contesto di spesa in conto capitale aggressiva.

Anche le previsioni di Microsoft per il prossimo trimestre sono state caute, prevedendo ricavi del primo trimestre compresi tra 63,8 e 64,8 miliardi di dollari, leggermente al di sotto delle aspettative degli analisti.

Dopo aver approfondito gli utili del quarto trimestre di Microsoft e le opinioni degli analisti, dobbiamo ora passare a un’analisi tecnica della performance delle sue azioni.

Questa analisi approfondirà i recenti movimenti dei prezzi e i volumi degli scambi, tutti cruciali per rispondere alla pressante domanda posta dagli investitori: date le opinioni contrastanti di Wall Street in seguito agli utili del quarto trimestre di Microsoft, si dovrebbe vendere le proprie partecipazioni o vedere questa come un’opportunità per compra di più?

Il rally a lungo termine è finito?

Le azioni di Microsoft hanno registrato un forte trend rialzista dall’inizio del 2023, raddoppiando il prezzo da quel momento.

Tuttavia, questo forte trend rialzista sembra volgere al termine con il titolo in calo di oltre il 10% rispetto ai massimi storici raggiunti all’inizio di questo mese.

Inoltre, il titolo è pronto ad aprire oggi al di sotto della sua linea di tendenza rialzista a lungo termine, come si può vedere nel grafico giornaliero qui sotto.

Grafico MSFT di TradingView

Considerando che i rialzisti dovrebbero diventare cauti poiché il prossimo supporto per il titolo si trova vicino a $ 388, scendendo al di sotto del quale il titolo può entrare in un trend al ribasso o in un periodo di movimento limitato a medio termine.

Qualsiasi posizione rialzista dovrebbe essere presa in considerazione solo se il titolo rimbalza e chiude al di sopra della sua media mobile a 50 giorni, che attualmente è molto lontana a $ 439,0.

I trader ribassisti possono sfruttare questo cambiamento di slancio per vendere allo scoperto il titolo, ma devono analizzare come si comporta il titolo dopo l’apertura odierna.

Se il titolo scende ulteriormente dopo l’apertura, ciò suggerirà un importante cambiamento del sentiment e si potrà vendere allo scoperto il titolo con uno stop loss a 432 dollari e un obiettivo di profitto iniziale di 388 dollari.

