Gli scambi di criptovalute in Corea del Sud pagano le commissioni di vigilanza

Gli scambi di criptovaluta autorizzati in Corea del Sud saranno soggetti a una commissione di vigilanza. Il nuovo mandato fa parte del Virtual Asset User Protection Act della nazione.

I resoconti dei media locali suggeriscono che le commissioni verranno imposte in base ai ricavi operativi dell’exchange di criptovalute per l’anno fiscale passato.

Nello specifico, le commissioni sono calcolate utilizzando un’aliquota di contribuzione fissata a 2,686818 per 10.000 won.

Pertanto, per ogni 10.000 vinti generati da uno scambio, saranno soggetti a circa 2,686818 vinti come commissione di vigilanza al Servizio di vigilanza finanziaria (FSS).

Gli scambi più grandi sentiranno la pressione

Secondo le stime, le commissioni per i principali scambi di criptovalute come Upbit, Bithumb e Coinone potrebbero ammontare a 300 milioni di won.

Le commissioni di vigilanza finanzieranno le attività normative dell’FSS, comprese ispezioni e supervisione, che garantiscono che i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) operino entro le linee guida stabilite dal Virtual Asset User Protection Act.

Tuttavia, questa commissione si applica solo agli scambi con ricavi operativi pari o superiori a 3 miliardi di won nell’ultimo anno.

Ad esempio, l’exchange di criptovalute Korbit sarà esentato da questa spesa a causa delle sue entrate pari a 1,7 miliardi di won l’anno scorso.

Nel frattempo, si prevede che l’exchange di criptovalute Upbit pagherà quasi 272 milioni di won (circa 200.000 dollari) in base alle sue entrate.

Il mandato è stato introdotto come parte del “Decreto di attuazione della legge sull’istituzione della Commissione per i servizi finanziari, ecc.” e l’aggiornamento del “Regolamento sulla riscossione dei contributi degli istituti finanziari, ecc.” annunciato il 1° luglio.

Inizialmente, si prevedeva che l’implementazione di questa tariffa sarebbe stata ritardata, ma il processo è stato accelerato a causa dell’imminente ispezione della FSS a seguito dell’entrata in vigore del Virtual Asset User Protection Act, entrato in vigore il 19 luglio.

La legge sulla protezione degli utenti delle risorse virtuali

Con la nuova legge sono stati introdotti vari requisiti per i VASP, incluso il mandato di detenere almeno l’80% dei beni degli utenti in celle frigorifere. Inoltre, questi fondi devono essere separati dai fondi aziendali e devono essere investiti in attività “prive di rischio” per generare un rendimento.

Inoltre, gli scambi di criptovalute rivaluteranno anche le criptovalute quotate per il trading, verificandone la circolazione e rivedendo i white paper.

Qualsiasi risorsa crittografica che non soddisfi i requisiti indicati dovrebbe essere cancellata dall’elenco.

Il Virtual Asset User Protection Act è stata una risposta diretta agli incidenti di FTX e Terra Luna. La Corea del Sud era un mercato importante per entrambe queste entità e la loro implosione ha comportato perdite per miliardi di dollari per i sudcoreani.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.