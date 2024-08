Le azioni Rolls-Royce salgono dell’11% grazie agli ottimi risultati del primo semestre e al ripristino dei dividendi

Le azioni di Rolls-Royce (LON: RR) sono balzate di oltre l’11% raggiungendo il massimo storico giovedì in seguito all’annuncio da parte della società di robusti risultati del primo semestre, del ripristino del dividendo e di una previsione ottimistica degli utili.

Il titolo era scambiato in rialzo del 10,7% alle 11:30, ora di Londra.

Prestazioni impressionanti nel primo semestre e previsioni aggiornate

Rolls-Royce ha riportato un profitto sottostante di 1,1 miliardi di sterline (1,4 miliardi di dollari) per la prima metà dell’anno, superando le aspettative del mercato e significativamente superiore rispetto ai 673 milioni di sterline dello stesso periodo dell’anno scorso.

La società ora prevede che l’utile sottostante salirà tra 2,1 e 2,3 miliardi di sterline per il 2024, un aumento da 1,7 miliardi di sterline a 2,0 miliardi di sterline previsti nei risultati dell’intero anno 2023.

Inoltre, la società ha aumentato la proiezione del flusso di cassa disponibile per l’intero anno a un intervallo compreso tra 2,1 e 2,2 miliardi di sterline, rispetto alla precedente previsione di 1,7 miliardi di sterline a 1,9 miliardi di sterline.

Queste previsioni riviste riflettono la fiducia dell’azienda nella trasformazione in corso e nella capacità di affrontare il difficile contesto della catena di fornitura.

Il ripristino dei dividendi di Rolls-Royce segnala la resilienza finanziaria

Con una mossa significativa, Rolls-Royce ha annunciato la ripresa dei dividendi per l’intero anno 2024, a partire da un rapporto di pagamento del 30% dell’utile sottostante al netto delle tasse.

Questa decisione segna un ritorno alle distribuzioni tra gli azionisti dopo che i pagamenti erano stati sospesi nel 2020, quando la pandemia di COVID-19 aveva avuto un grave impatto sull’industria aeronautica.

Il CEO Tufan Erginbilgic, subentrato nel 2023 con il mandato di rivitalizzare l’azienda, ha espresso ottimismo per il futuro.

La nostra trasformazione di Rolls-Royce in un’azienda ad alte prestazioni, competitiva, resiliente e in crescita sta procedendo con ritmo e intensità. Stiamo espandendo gli utili e il potenziale di cassa dell’azienda in un ambiente difficile della catena di fornitura, che stiamo gestendo in modo proattivo.

Erginbilgic ha anche sottolineato la maggiore resilienza finanziaria che ha consentito alla società di aumentare le proprie linee guida per il 2024 e ripristinare le distribuzioni per gli azionisti.

La sua attenzione strategica ai programmi di ottimizzazione e di efficienza dei costi sembra dare i suoi frutti, posizionando Rolls-Royce per una crescita sostenuta.

Forte crescita dei ricavi e miglioramenti operativi

I ricavi del gruppo Rolls-Royce sono saliti a 8,2 miliardi di sterline nella prima metà dell’anno, rispetto ai 7 miliardi di sterline dello stesso periodo dell’anno scorso. L’utile operativo sottostante ha raggiunto 1,15 miliardi di sterline, segnando un aumento sostanziale rispetto ai 673 milioni di sterline dell’anno precedente.

Queste cifre sottolineano gli sforzi profusi dall’azienda per migliorare la propria efficienza operativa e trarre vantaggio dalla ripresa del settore dell’aviazione.

L’azienda aerospaziale e di difesa britannica, che fornisce importanti produttori di aviazione come Boeing e Airbus, ha subito un significativo rinnovamento sotto la guida di Erginbilgic.

Le iniziative del CEO si sono concentrate sulla trasformazione di Rolls-Royce in un’entità più agile e competitiva, in grado di prosperare in un panorama industriale in rapida evoluzione.

Come hanno reagito i mercati?

La risposta positiva del mercato agli annunci di Rolls-Royce riflette la fiducia nella direzione strategica e nella salute finanziaria dell’azienda.

L’impennata del titolo ai massimi storici indica l’approvazione degli investitori per le prestazioni e le prospettive future della società.

Guardando al futuro, Rolls-Royce mira a continuare a sviluppare le solide prestazioni del primo semestre, concentrandosi sul mantenimento dell’eccellenza operativa e della resilienza finanziaria.

La capacità dell’azienda di affrontare le sfide della supply chain e di sfruttare la propria posizione di mercato sarà cruciale per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi per il 2024 e oltre.

I robusti risultati del primo semestre di Rolls-Royce hanno migliorato le previsioni sugli utili e il ripristino dei dividendi ha aumentato significativamente la fiducia degli investitori, portando a un notevole aumento del prezzo delle sue azioni.

Le iniziative strategiche del CEO Tufan Erginbilgic stanno guidando la trasformazione dell’azienda, posizionando Rolls-Royce per una crescita continua e resilienza in un ambiente industriale difficile.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.