Meta aumenta dell’8% pre-market dopo aver battuto gli utili del secondo trimestre: dovresti comprare ora?

Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) ha catturato ancora una volta l’attenzione degli investitori, con un aumento di oltre l’8% nel trading pre-mercato in seguito al suo impressionante rapporto sugli utili del secondo trimestre dell’anno fiscale 2024.

Il colosso tecnologico ha riportato un utile per azione (EPS) di 5,16 dollari, battendo le aspettative degli analisti di 0,40 dollari, e un fatturato di 39,07 miliardi di dollari, superando le proiezioni di 760 milioni di dollari.

Questa crescita dei ricavi del 22,1% su base annua dimostra il continuo dominio di Meta nello spazio digitale.

Gli analisti alzano il target di prezzo

Gli investitori e gli analisti sono entusiasti mentre le azioni di Meta continuano a salire. Dopo la pubblicazione degli utili, l’analista di Rosenblatt Barton Crockett ha ribadito il suo rating di sovrappeso sul titolo, alzando il suo obiettivo di prezzo da $ 545 a $ 575.

Allo stesso modo, l’analista di Piper Sandler Thomas Champion ha aumentato il suo obiettivo di prezzo da $ 572 a $ 643 mantenendo il rating Buy. Questa prospettiva ottimistica da parte degli analisti riflette la fiducia nella direzione strategica e nelle prospettive di crescita di Meta.

Dettagli sugli utili del secondo trimestre e fattori di crescita

La solida performance degli utili di Meta è sostenuta da diversi fattori chiave.

La famiglia di app dell’azienda, tra cui Facebook, Instagram e WhatsApp, ha visto gli utenti attivi giornalieri raggiungere i 3,27 miliardi nel giugno 2024, segnando un aumento del 7% rispetto all’anno precedente.

Le impressioni degli annunci pubblicate su queste piattaforme sono aumentate del 10% e anche il prezzo medio per annuncio è aumentato del 10%.

Il segmento pubblicitario rimane la pietra angolare delle entrate di Meta, rappresentando il 98% delle sue entrate totali nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2024.

La società ha registrato ricavi pubblicitari per 38,3 miliardi di dollari, in crescita del 22% su base annua.

Nonostante questi successi, l’impegno di Meta per l’innovazione, in particolare nel campo dell’intelligenza artificiale (AI), rimane un punto focale. Il CEO Mark Zuckerberg ha sottolineato l’investimento dell’azienda nell’intelligenza artificiale, con Meta AI pronta a diventare l’assistente AI più utilizzato a livello globale entro la fine dell’anno.

Meta ha anche rilasciato il primo modello AI open source di frontiera e sta avanzando con i suoi occhiali Ray-Ban Meta basati sull’intelligenza artificiale.

Dal punto di vista finanziario, Meta ha riportato un utile operativo di 14,85 miliardi di dollari, un aumento del 58%, e un utile netto di 13,5 miliardi di dollari, in crescita del 73% rispetto all’anno precedente.

Il margine operativo della società è migliorato al 38%, indicando una gestione efficiente e un controllo dei costi.

Tuttavia, si prevede che le spese in conto capitale di Meta aumenteranno, con una previsione di 37-40 miliardi di dollari entro la fine dell’anno e una crescita significativa prevista nel 2025.

Questo aumento è guidato dalla necessità di costruire capacità infrastrutturali per supportare modelli di intelligenza artificiale avanzati, come il prossimo Llama 4.

La divisione Reality Labs, pur subendo ancora perdite, rappresenta la visione a lungo termine di Meta nella realtà aumentata e nell’intelligenza artificiale. Reality Labs ha riportato una perdita di 4,49 miliardi di dollari su un fatturato di 353 milioni di dollari per il trimestre.

La crescita di Meta non è priva di sfide, in particolare per quanto riguarda la sua forte dipendenza dagli introiti pubblicitari. Mentre l’azienda sta esplorando nuove strade come l’intelligenza artificiale e l’AR, l’attuale dipendenza dalla pubblicità rappresenta un rischio se le dinamiche del mercato cambiano.

Tuttavia, gli sforzi di diversificazione strategica di Meta, inclusa l’espansione dei thread e della messaggistica aziendale, offrono potenziali flussi di entrate per mitigare questo rischio nel tempo.

In termini di prospettive future, Meta prevede che i ricavi del terzo trimestre 2024 saranno compresi tra 38,5 e 41 miliardi di dollari, leggermente superiori alle aspettative degli analisti. Sebbene le fluttuazioni della valuta estera rappresentino un ostacolo alla crescita dei ricavi, gli investimenti strategici di Meta e il focus sull’intelligenza artificiale la posizionano bene per una crescita sostenuta.

Il bilancio dell’azienda rimane solido, con circa 40 miliardi di dollari di liquidità netta, che forniscono ampie risorse per l’innovazione continua e i rendimenti per gli azionisti.

Valutazione e rendimento degli azionisti

La valutazione di Meta rimane interessante nonostante il recente aumento delle azioni. Il rapporto prezzo/utili dell’azienda è pari a 23x, un valore ragionevole per un colosso tecnologico con prospettive di crescita a due cifre.

L’approccio disciplinato di Meta all’allocazione del capitale, compreso un programma di riacquisto di azioni proprie da 50 miliardi di dollari, sottolinea il suo impegno nel restituire valore agli azionisti. La società ha riacquistato azioni per un valore di 6,32 miliardi di dollari nel secondo trimestre, rafforzando la fiducia degli investitori nella sua crescita futura.

Con i suoi fondamentali solidi e l’attenzione strategica all’innovazione, Meta Platforms continua a rappresentare un’interessante opportunità di investimento.

Mentre passiamo all’analisi tecnica, la solida performance finanziaria della società e le promettenti prospettive di crescita forniscono un solido contesto per esaminare la sua traiettoria del prezzo delle azioni. Ora vediamo cosa dicono i grafici sulla direzione futura del titolo.

La resistenza di medio termine a 532$ deve essere superata

Le azioni di Meta hanno avuto un andamento fenomenale tra l’inizio del 2023 fino al primo trimestre del 2024, quando si sono apprezzate quasi del 500%. Tuttavia, dall’aprile di quest’anno, il titolo ha avuto difficoltà a superare i 532 dollari, il che funge da resistenza a medio termine.



Grafico META di TradingView

L’impennata di oggi darà sicuramente speranza ai rialzisti, ma gli investitori che non hanno ancora acquistato il titolo non devono lanciarsi immediatamente poiché il titolo sta mostrando un movimento all’interno di un range a medio termine.

Possono avviare una piccola posizione oggi vicino a $ 510, ma dovrebbero aggiungerne altra solo se il titolo chiude sopra $ 532 sui grafici giornalieri.

I trader che hanno una prospettiva ribassista sul titolo devono evitare che venga venduto allo scoperto attualmente. Devono avviare una posizione corta solo vicino a 532 dollari con uno stop loss rigoroso a 546 dollari oppure possono aspettare che il titolo mostri debolezza e scenda nuovamente sotto i 500 dollari per assumere nuove posizioni.

