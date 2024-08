Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Secondo il CEO Niraj Shah, Wayfair Inc. sta vivendo un rallentamento nella categoria dei prodotti per la casa che ricorda la crisi finanziaria globale del 2008.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Questa cauta spesa al consumo sta incidendo in modo significativo sulla performance finanziaria dell’azienda.

Nella pubblicazione degli utili di giovedì, Shah ha osservato: “I clienti rimangono cauti nella spesa per la casa”.

Wayfair ha registrato utili di 47 centesimi per azione su 3,12 miliardi di dollari di entrate per il suo secondo trimestre finanziario, inferiore ai previsti 49 centesimi per azione e 3,18 miliardi di dollari di entrate.

Di conseguenza, giovedì le azioni di Wayfair sono scese di oltre il 4,0% nelle negoziazioni pre-mercato.

Il direttore finanziario Kate Gulliver ha fatto eco alle preoccupazioni di Shah, paragonando l’attuale declino nella categoria dei prodotti per la casa alla flessione che l’azienda ha vissuto durante una recessione del PIL.

Ha sottolineato l’unicità dell’attuale rallentamento, sottolineando: “Tecnicamente non siamo in una recessione del PIL in questo momento”.

Gulliver ha avvertito della continua debolezza delle vendite di beni per la casa fino a quando la Federal Reserve americana non inizierà a tagliare i tassi di interesse e il mercato immobiliare non si riprenderà.

Nonostante questi ostacoli, il secondo trimestre ha segnato la migliore performance di Wayfair in termini di EBITDA rettificato e generazione di flussi di cassa liberi in tre anni, probabilmente a causa dei licenziamenti annunciati a gennaio per ottimizzare la struttura dei costi.

Le azioni Wayfair erano state scambiate fino a 340 dollari durante la pandemia di COVID-19 nel 2021, sottolineando il significativo calo da allora.

Impatto degli alti tassi di interesse su Wayfair

Copy link to section

Wayfair ha lottato con una domanda fiacca per più di un anno poiché i tassi di interesse elevati hanno bloccato il mercato immobiliare. Il calo delle vendite di case ha avuto un impatto diretto sulla domanda di nuovi mobili.

Inoltre, l’inflazione persistente ha mantenuto i consumatori cauti nei confronti delle spese discrezionali, compresi i beni per la casa.

Tuttavia, potrebbe esserci speranza all’orizzonte. Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha recentemente suggerito che il primo taglio dei tassi di interesse potrebbe essere “sul tavolo” per settembre, a condizione che l’inflazione e gli altri dati economici rimangano sul loro percorso attuale.

Questo potenziale allentamento dei tassi di interesse potrebbe fornire la spinta necessaria per rilanciare il mercato immobiliare e, di conseguenza, le vendite di beni per la casa.

Dovresti acquistare azioni Wayfair in caso di debolezza post-utili?

Copy link to section

Dato il difficile contesto economico, gli investitori potrebbero chiedersi se acquistare azioni Wayfair in seguito al suo recente rapporto sugli utili.

Nonostante le difficoltà dell’azienda, esiste un potenziale di crescita. In vista del rapporto trimestrale sugli utili, gli analisti di Wall Street avevano un rating di consenso “sovrappeso” sulle azioni Wayfair, con un obiettivo di prezzo medio di 71 dollari.

Questo obiettivo suggerisce un potenziale rialzo di oltre il 30% rispetto ai livelli attuali.

I previsti tagli dei tassi di interesse e gli sforzi dell’azienda per ottimizzare i costi potrebbero portare a un miglioramento delle prestazioni nel prossimo futuro.

Sebbene l’attuale rallentamento delle vendite di prodotti per la casa sia preoccupante, le mosse strategiche di Wayfair e le prospettive economiche più ampie potrebbero posizionare l’azienda per una ripresa.

Il recente rapporto sugli utili di Wayfair evidenzia le sfide affrontate dal settore dei beni per la casa nell’attuale clima economico.

Con una spesa al consumo cauta, tassi di interesse elevati e inflazione persistente, la società ha dovuto affrontare notevoli difficoltà. Tuttavia, il potenziale di riduzione dei tassi di interesse e le strategie di ottimizzazione dei costi della società offrono speranza per una ripresa. Gli investitori dovrebbero valutare attentamente questi fattori quando valutano se acquistare azioni Wayfair in caso di debolezza post-utili.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.