Notcoin, Lost Dogs NFT e Getgems lanciano un gioco basato sulla trama su TON

Notcoin, un nome di spicco nel mondo dei giochi Web3, è pronto a svelare un nuovo gioco basato sulla trama in collaborazione con la collezione NFT di Lost Dogs e il mercato NFT di Getgems su The Open Network (TON).

Questa mossa segna un cambiamento significativo rispetto al precedente modello di gioco clicker, che ha visto una crescita esplosiva ma ha dovuto affrontare sfide di sostenibilità.

Notcoin si basa sul suo gioco clicker

In precedenza, Notcoin aveva attirato l’attenzione con il suo gioco clicker, che aveva attirato oltre 30 milioni di utenti in meno di due mesi.

Tuttavia, nonostante il suo successo, il modello tap-to-earn del progetto si è rivelato inadeguato per un coinvolgimento e una crescita a lungo termine.

Riconoscendo ciò, Notcoin ha deciso di concludere la sua fase di mining il 1 aprile, ruotando verso un formato più sostenibile e coinvolgente.

NFT di Lost Dogs come personaggi giocabili

Il prossimo gioco incorporerà gli NFT di Lost Dogs come personaggi giocabili. I giocatori interagiranno con questi NFT all’interno di un’esperienza guidata dalla narrazione, completando compiti e facendo scelte che influenzeranno il gioco.

Questa transizione evidenzia l’impegno di Notcoin nel creare un’esperienza utente più profonda e significativa oltre i semplici incentivi legati alla criptovaluta.

Mad Tail, il capo abbaiatore della collezione Lost Dogs, ha sottolineato l’importanza della narrazione nei giochi.

Tail lo ha detto perché tutto nella nostra vita è una forma di narrazione. La vita stessa è un concetto narrativo ed è per questo che hanno deciso di stabilire questa sincronicità nel loro gioco.

Questa filosofia è alla base del design del nuovo gioco, con l’obiettivo di entrare in risonanza con i giocatori a livello personale ed emotivo.

Nonostante i recenti cali nelle vendite di NFT, molti nel settore, incluso Mad Tail, rimangono ottimisti riguardo al potenziale della tecnologia.

Tail ha sostenuto che gli NFT migliorano l’esperienza di gioco fornendo un maggiore senso di proprietà e immersione, affermando di vedere gli NFT come uno strumento in grado di arricchire l’esperienza di gioco migliorando il senso di proprietà all’interno del gioco.

Oltre al gameplay, i giocatori possono guadagnare gettoni Notcoin (NOT) e un nuovo gettone di gioco.

Questo sistema a doppio token è progettato per premiare il coinvolgimento dei giocatori e integrarsi perfettamente con gli elementi narrativi del gioco.

Quando Notcoin si imbarca in questa nuova impresa, rappresenta una tendenza più ampia nel settore dei giochi Web3, dove la narrazione e il coinvolgimento della comunità stanno diventando centrali nel game design.

Con il suo approccio innovativo, Notcoin mira a ridefinire l’interazione dei giocatori e stabilire un nuovo standard per esperienze di gioco sostenibili e coinvolgenti nello spazio blockchain.

Non la reazione dei prezzi delle monete

La notizia ha avuto un impatto minimo sul prezzo del token NOT di Notcoin, che ha registrato un trend ribassista dal 4 giugno.

Il prezzo del token NOT è salito brevemente a 0,01351 $ prima di crollare di oltre il 5% a 0,01256 $ al momento della stesura di questo articolo, evidenziando lo scenario complicato in cui NOT si trova in mezzo a una maggiore pressione al ribasso.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.