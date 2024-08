Con agevolazioni fiscali e visti d’oro, il Portogallo sta diventando uno dei preferiti dagli espatriati

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Il Portogallo sta rapidamente emergendo come una destinazione privilegiata per i ricchi espatriati che cercano qualcosa di più del semplice sole e delle sardine.

Secondo il “Wealthy Expats in Portugal Survey Report 2024/25” della World Digital Foundation, che ha intervistato oltre un migliaio di persone benestanti intenzionate a trasferirsi, l’attrattiva del paese risiede nei suoi regimi fiscali favorevoli, nella sicurezza, nell’eccellente assistenza sanitaria e nella qualità generale della vita .

Incentivi fiscali e programmi di residenza

Una delle principali attrattive per gli espatriati facoltosi sono le vantaggiose politiche fiscali del Portogallo. Il regime fiscale della residenza non abituale (NHR), introdotto nel 2009, è stato particolarmente attraente, offrendo sostanziali vantaggi fiscali ai residenti stranieri per un decennio.

Sebbene questo regime sarà sostituito dal nuovo programma NHR 2.0 nel 2025, si prevede che rimarrà attraente, soprattutto per i professionisti della tecnologia, gli imprenditori e le persone con un patrimonio netto elevato.

Questo schema continuerà a sostenere la ricchezza e l’innovazione straniere, garantendo al tempo stesso la protezione dei benefici locali.

Inoltre, il programma di residenza per investimento Golden Visa del Portogallo è stato un fattore chiave per attrarre investitori internazionali.

Questo programma garantisce la residenza ai cittadini extracomunitari che investono 500.000 euro in fondi regolamentati.

Dopo cinque anni, gli investitori possono richiedere la residenza permanente e persino la cittadinanza, offrendo libertà di movimento in tutta l’UE.

Questo programma si è spostato dagli investimenti immobiliari a settori come le energie rinnovabili, la sanità, la tecnologia e il turismo, favorendo la crescita economica e la diversificazione.

Sicurezza e qualità della vita

La sicurezza è una preoccupazione fondamentale per gli espatriati benestanti, e il Portogallo vanta bassi tassi di criminalità e una reputazione di paese accogliente e sicuro. Secondo Mathilda Green, una ricca espatriata di Amsterdam,

Il Portogallo sembra un santuario. Posso passeggiare per Lisbona a qualsiasi ora del giorno e della notte senza sentirmi insicuro.

Il Portogallo vanta anche un elevato standard sanitario e un fiorente mercato immobiliare di lusso, soprattutto in città come Lisbona, Porto e regioni popolari come l’Algarve.

L’afflusso di ricchi espatriati ha portato a un boom del mercato immobiliare di lusso, con proprietà in aree come Cascais, Comporta e Ferragudo che offrono luoghi meravigliosi ed eccellenti rendimenti sugli investimenti.

Secondo il Property Market-Index, il mercato immobiliare portoghese è destinato a crescere due volte più velocemente nel 2024 rispetto a Nord America, Europa e Regno Unito.

L’ascesa dei nomadi digitali

Il ricco patrimonio culturale e la comunità accogliente del Portogallo sono attrazioni significative per gli espatriati. Il paese offre una miscela unica di fascino storico e comfort moderni, rendendolo un luogo ideale per famiglie internazionali.

L’ascesa dei nomadi digitali e degli imprenditori ha anche contribuito al crescente ecosistema di start-up del Portogallo. Città come Lisbona sono diventate centri per talenti internazionali, attratti da tasse più basse e da una vivace scena imprenditoriale.

Una fiorente comunità di espatriati

Il rapporto indica che il Portogallo continua ad attrarre famiglie benestanti da paesi come Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Israele e varie parti dell’Europa e dell’Asia.

Questi individui sono attratti dalla stabilità politica del paese, dal contesto fiscale favorevole e dall’elevata qualità della vita.

Paul Stannard, presidente di Portugal Pathways, una piattaforma online che supporta le famiglie benestanti che si trasferiscono in Portogallo, afferma:

“Non c’è alcun rallentamento nell’afflusso di persone con un patrimonio netto elevato che arrivano in Portogallo, grazie alla sicurezza del paese, alla ricca cultura, ai regimi fiscali favorevoli e al fiorente mercato immobiliare di lusso”.

Le iniziative strategiche del Portogallo, dagli incentivi fiscali al programma Golden Visa, combinate con l’elevata qualità della vita e la ricchezza culturale, lo rendono una destinazione sempre più popolare per i ricchi espatriati.

Mentre il Paese continua ad evolversi e ad adattare le sue politiche per attrarre talenti e investimenti internazionali, rimane la scelta migliore per coloro che cercano un ambiente stabile, accogliente e prospero.

