Exxon vola negli utili del secondo trimestre, Chevron crolla: cosa dovrebbero sapere gli investitori

ExxonMobil e Chevron, le più grandi compagnie petrolifere e del gas negli Stati Uniti per capitalizzazione di mercato, hanno riportato venerdì i loro utili del secondo trimestre, evidenziando strategie e risultati divergenti in un mercato difficile.

Mentre entrambe le società hanno dovuto far fronte alla pressione derivante dal calo dei margini di raffinazione, Exxon è riuscita a resistere alla tempesta in modo più efficace di Chevron, dimostrando i suoi robusti aggiustamenti strategici e le sue efficienze operative.

Forte performance di Exxon Mobil nel secondo trimestre

ExxonMobil ha registrato un utile netto di 9,2 miliardi di dollari, o 2,14 dollari per azione, segnando un aumento del 17% rispetto ai 7,9 miliardi di dollari, o 1,94 dollari per azione, registrati nello stesso trimestre dello scorso anno.

Questa performance ha superato le aspettative degli analisti, che prevedevano un utile per azione di 2,01 dollari. Anche i ricavi sono aumentati a 93,06 miliardi di dollari, rispetto agli 82,91 miliardi di dollari di un anno fa, superando i 90,99 miliardi di dollari previsti.

L’azienda ha ottenuto questi risultati impressionanti attraverso livelli di produzione record in Guyana e nel bacino del Permiano e una fusione di successo con Pioneer Natural Resources, che ha aggiunto 0,5 miliardi di dollari ai suoi utili.

Inoltre, l’espansione della raffineria di Beaumont ha rafforzato i margini e i risparmi sui costi strutturali insieme alle vendite di prodotti di alto valore hanno contribuito a mitigare l’impatto dei minori margini di raffinazione del settore.

Exxon ha inoltre aumentato il suo obiettivo di produzione per il 2024 del 13% a 4,3 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno (boepd), in seguito alla fusione con Pioneer.

Darren Woods, presidente e amministratore delegato di Exxon, ha rimarcato: “Abbiamo raggiunto una produzione trimestrale record dai nostri asset a basso costo di approvvigionamento nel Permiano e in Guyana, con la più alta produzione di petrolio dalla fusione tra Exxon e Mobil. Abbiamo anche stabilito un record nell’alto- vendite di prodotti a valore, in crescita del 10% rispetto alla prima metà dello scorso anno. La nostra fusione trasformativa con Pioneer è stata completata in circa la metà del tempo necessario per accordi simili e continuiamo a investire in attività ad alto potenziale come ProxximaTM, materiali in carbonio. , e idrogeno praticamente privo di carbonio.”

Le difficoltà di Chevron in un contesto di margini di raffinazione inferiori

Al contrario, Chevron ha riportato utili di 4,4 miliardi di dollari, o 2,43 dollari per azione, in netto calo rispetto ai 6 miliardi di dollari, o 3,16 dollari per azione, guadagnati nello stesso trimestre dell’anno scorso.

Gli utili sono stati inferiori alle proiezioni degli analisti, che stimavano un utile per azione di 2,93 dollari.

Sebbene i ricavi della Chevron, pari a 51,18 miliardi di dollari, abbiano superato le aspettative, i suoi profitti sono stati influenzati negativamente dalla riduzione dei margini di raffinazione, dall’aumento delle spese operative e dalle difficoltà legate ai cambi.

La produzione globale netta equivalente di petrolio di Chevron è aumentata dell’11% a 3,29 milioni di barili al giorno, grazie all’integrazione di PDC Energy e alle forti prestazioni nelle regioni chiave. Tuttavia, gli utili downstream statunitensi della società sono crollati a 280 milioni di dollari dagli 1,08 miliardi di dollari dell’anno precedente, mentre gli utili downstream internazionali sono scesi a 317 milioni di dollari da 426 milioni di dollari.

Il CEO Mike Wirth ha riconosciuto le sfide operative, affermando: “In questo trimestre abbiamo realizzato una forte produzione e migliorato il nostro portafoglio di esplorazione globale, ma abbiamo dovuto affrontare tempi di inattività operativa e margini più deboli”.

A seguito delle relazioni sugli utili, le azioni di Chevron sono scese del 2,4%, mentre anche le azioni di Exxon sono scese dell’1,63%.

Il prezzo delle azioni di Chevron è sceso di circa il 4,5% nell’ultimo anno, mentre le azioni di Exxon hanno guadagnato il 9%.

La proposta di acquisizione da parte di Chevron di Hess per 53 miliardi di dollari, che le darebbe una partecipazione del 30% in un giacimento petrolifero della Guyana controllato da Exxon, rimane bloccata a causa di una richiesta di arbitrato presentata da Exxon.

Questa acquisizione, una volta completata, potrebbe potenzialmente migliorare la produzione upstream e i margini di Chevron.

Nel complesso, le ottime performance e le mosse strategiche di Exxon la posizionano favorevolmente nel settore energetico, mentre le sfide di Chevron e i continui sforzi di acquisizione offrono un mix di opportunità e rischi per gli investitori.

