Intervista: L’India deve rivedere la sua posizione fiscale sulle criptovalute, afferma Sumit Gupta di CoinDCX

L’ecosistema delle criptovalute in India sta attraversando un periodo di grande agitazione.

Da un lato, l’interesse degli investitori per questa classe di attività è in aumento, con anche città più piccole che la abbracciano attivamente insieme agli individui con un patrimonio netto elevato, dall’altro, la tassazione sull’asset non è stata accolta favorevolmente dalle parti interessate.

Anche il recente bilancio non ha previsto alcun allentamento su questo fronte. Inoltre, un recente attacco informatico contro uno degli scambi più importanti ha evidenziato la necessità di proteggere gli investitori.

Invezz ha parlato con Sumit Gupta, co-fondatore di CoinDCX, uno dei principali scambi di criptovalute in India e il primo unicorno crittografico del paese, su una serie di argomenti: dai piani dell’azienda di entrare in nuove aree geografiche all’incoraggiamento di nuove tendenze nelle criptovalute indiane e perché L’India è pronta a contribuire in modo significativo al settore Web3 globale. Estratti modificati:

Invezz: Recentemente vi siete espansi negli Emirati Arabi Uniti con l’acquisizione di BitOasis. Quali altri mercati sono alla tua portata per un’espansione a breve e medio termine?

La nostra prima espansione internazionale è stata negli Emirati Arabi Uniti, con BitOasis. Vogliamo seguire un mercato progressista regolamentato dalle criptovalute.

Gli Emirati Arabi Uniti sono un ottimo esempio di tale mercato, con normative chiare e favorevoli che attraggono molte aziende globali. Ciò costituisce una solida base per espanderci ulteriormente nella regione del GCC.

È in programma l’ingresso in Turchia, Sud-Est asiatico ed Europa?

Stiamo valutando anche altre regioni con normative progressiste, come Turchia, Sud-Est asiatico ed Europa.

Singapore è da tempo leader in termini di chiarezza normativa e l’Europa sta rapidamente diventando un mercato importante.

Mentre valutiamo attivamente queste regioni, il nostro obiettivo principale rimane quello di trovare i partner giusti con cui collaborare per garantire un’espansione di successo.

Invezz: Con molte economie sviluppate che lanciano Bitcoin ed ETF ETH, pensi che l’India debba rivedere la sua posizione sulle criptovalute adesso? Qual è la direzione in cui dovrebbe andare il Paese per quanto riguarda la regolamentazione in questo settore?

L’introduzione degli ETF su Bitcoin ed Ethereum a livello globale è un forte indicatore della crescente fiducia in questa classe di asset.

In India è necessario rivedere l’attuale posizione sulle criptovalute, in particolare per quanto riguarda la tassazione.

Abbiamo proposto diverse modifiche al governo per rendere il quadro fiscale più favorevole alla crescita. Questi includono la riduzione dell’aliquota TDS ai sensi della Sezione 194S(1) dall’1% allo 0,01% e l’allineamento delle aliquote fiscali sulle plusvalenze con l’effettiva quota fiscale dell’assessario. Queste misure sono cruciali per la sostenibilità del settore degli asset virtuali in India e potrebbero posizionare il paese come una giurisdizione progressista per gli asset digitali.

Tali cambiamenti incoraggerebbero le transazioni attraverso piattaforme conformi e favorirebbero un quadro fiscale più equilibrato.

È necessario trattare gli asset crittografici in modo simile alle azioni

Trattare gli asset crittografici in modo simile alle azioni potrebbe sbloccare un potenziale economico significativo, poiché il settore può aggiungere 1,1 trilioni di dollari all’economia del paese nel prossimo decennio.

Invezz: Come se la è cavata la società dopo la tassazione sui guadagni delle criptovalute e il TDS dell’1%? Pensi che abbia avuto un impatto maggiore sul sentimento indiano per le criptovalute?

L’implementazione del TDS e delle nuove politiche fiscali ha infatti portato ad una notevole diminuzione dei volumi di scambio, poiché molti investitori sono migrati verso piattaforme non conformi.

Alla fine del 2023, il governo indiano ha bloccato gli scambi offshore che non rispettavano le normative FIU IND. Nel marzo 2023, il governo indiano ha imposto che tutti gli scambi si registrassero presso la FIU e aderissero alle linee guida della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA).

Ciò ha aiutato gli scambi conformi come CoinDCX. Abbiamo osservato un graduale ritorno degli investitori verso piattaforme conformi.

Tuttavia, un numero significativo di investitori continua a fare trading su piattaforme non conformi tramite P2P e VPN, esponendosi a potenziali rischi derivanti da elementi antisociali. Ci auguriamo che il governo affronti le questioni chiave nel settore degli asset virtuali.

Invezz: Come sono stati i volumi degli scambi per CoinDCX nel primo semestre e quali sono le tue prospettive per la seconda metà dell’anno? Ci sono spunti e approfondimenti interessanti che stai raccogliendo riguardo all’interesse degli investitori sulla tua piattaforma, in termini di dati demografici e geografici?

Nella prima metà del 2024, CoinDCX ha facilitato volumi di scambi medi trimestrali superiori a 840 milioni di dollari nel trading spot.

Abbiamo osservato diversi sviluppi positivi nel settore delle criptovalute, come il divieto delle piattaforme crittografiche non conformi alla FIU in India e l’approvazione degli ETF Bitcoin negli Stati Uniti. Ciò ha suscitato un notevole interesse da parte degli investitori.

Città indiane di livello 2 in testa all’adozione delle criptovalute, l’età media degli investitori aumenta

La nostra piattaforma attira un gruppo demografico diversificato, con un notevole aumento di interesse da parte sia degli investitori più giovani che di quelli più maturi, che abbracciano varie aree geografiche.

Contrariamente alle aspettative, città di livello 2 come Lucknow e Patna sono emerse come leader sorprendenti nell’adozione delle criptovalute. Jaipur, Indore, Bhubaneswar e Ludhiana, entrando nella top 15, hanno sfidato l’idea che i grandi centri urbani monopolizzino lo spazio degli investimenti crittografici.

Una delle tendenze più sorprendenti è la maturazione degli investitori indiani in criptovalute sulla piattaforma CoinDCX. L’età media è passata da 25 nel 2022 a 30 nel 2023, attirando investitori esperti oltre la fascia demografica tradizionalmente giovane.

Questo cambiamento indica una crescente comprensione e accettazione delle criptovalute come investimento legittimo.

Siamo lieti di assistere a un crescente livello di interesse da parte degli individui con un patrimonio netto elevato (HNI) per le risorse crittografiche. CoinDCX ha già coinvolto oltre 100 investitori istituzionali, più di 2.500 clienti HNI e serve oltre 25 family office.

Esiste una domanda significativa da parte di questa categoria di investitori, motivo per cui abbiamo lanciato Prime Services. Questi investitori cercano valore a lungo termine e richiedono servizi specializzati.

Invezz: Si prevede il rientro di Binance e KuCoin nel mercato indiano. Sarà una sfida per te?

L’introduzione di scambi più conformi aumenterà la fiducia tra gli investitori e le parti interessate, a vantaggio dell’intero ecosistema.

È improbabile che l’attacco informatico WazirX abbia un impatto sul sentiment del mercato

Invezz: WazirX è stato oggetto di un significativo attacco informatico all’inizio di questo mese. In che modo l’incidente ha influito sugli altri scambi di criptovalute, incluso CoinDCX? Lo hai usato come spunto per apportare modifiche sul fronte della sicurezza?

Gli asset crittografici operano in un contesto globale ed è improbabile che ogni singolo evento abbia un impatto significativo sul mercato nel suo insieme. Su CoinDCX tutto è andato come al solito.



La sicurezza del nostro portafoglio rimane solida e ci impegniamo a mantenere i più alti standard di protezione per i tuoi investimenti. Garantiamo che il 100% dei fondi dei clienti siano archiviati in portafogli freddi, riducendo al minimo il rischio di minacce informatiche.

La piattaforma CoinDCX è certificata ISO 27001 per la sicurezza ed è dotata di Multi-Party Computation (MPC), autenticazione a due fattori (2FA) e crittografia avanzata.

Ci sottoponiamo a regolari controlli di sicurezza e conformità per garantire che i nostri sistemi siano aggiornati con i più recenti protocolli di sicurezza. Inoltre, forniamo prove in tempo reale delle riserve per garantire trasparenza e fiducia nel nostro sistema.

Invezz: Bitcoin è balzato ai massimi di 2 settimane dopo il tentativo di assassinio di Trump. Pensi che le elezioni presidenziali americane avranno un ruolo importante da svolgere nel plasmare il sentiment crypto nell’ultimo trimestre e alla fine dell’anno? Quali altri eventi potrebbero influenzare il sentiment?

Certamente, gli Stati Uniti, essendo uno dei principali stakeholder dell’economia globale, hanno un impatto significativo sulle politiche economiche globali, comprese quelle relative alle criptovalute.

L’approvazione delle criptovalute da parte dei candidati alla presidenza degli Stati Uniti può influenzare positivamente il sentiment degli investitori, come abbiamo visto con l’approvazione dell’ETF BTC.

Gli ETF Bitcoin hanno già creato una narrazione positiva nel mercato, con oltre 50 miliardi di dollari investiti finora in 10 ETF Bitcoin appena lanciati.

Gli ETF su Ethereum stanno già avendo un grande impatto. Anche gli ETF Solana sono in cantiere. L’introduzione di questi ETF è fondamentale poiché attraggono investitori istituzionali, apportando al mercato capitale sostanziale e prospettive di investimento a lungo termine.

Questa tendenza contribuisce alla stabilità del mercato e accelera la crescita della classe di attività. Eventi come questi, insieme ad altri fattori macroeconomici, daranno forma al sentimento cripto nei prossimi mesi.

Crescente interesse da parte degli HNI e degli investitori istituzionali

Invezz: le tue prospettive sulla crescita delle criptovalute in India.

Gli asset crittografici vengono sempre più accettati come asset class emergente, con l’India in testa in termini di adozione. Si prevede un aumento significativo dell’adozione nei prossimi due anni, soprattutto tra gli HNI e gli investitori istituzionali che hanno ampiamente riconosciuto questa asset class.

Uno studio Bain pubblicato nel 2022 ha indicato che più della metà degli individui con un patrimonio netto molto elevato e ultra elevato e quasi il 40% degli individui con un patrimonio netto elevato pianificano di aumentare la propria allocazione in alternative nei prossimi tre anni, oltre gli investimenti convenzionali.

Questa tendenza è guidata dal desiderio di una migliore diversificazione e di rendimenti più elevati.

Con la convalida degli asset crittografici in seguito all’approvazione degli ETF Bitcoin ed Ethereum da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, la partecipazione istituzionale e l’interesse per le criptovalute sono aumentati.

Gli asset crittografici come Bitcoin ed Ethereum sono ora riconosciuti come “asset investibili”, poiché la loro natura decentralizzata fornisce una copertura contro l’inflazione, le tensioni geopolitiche e altri fattori che influiscono sulle economie.

Per quanto riguarda Web3, la qualità dei progetti realizzati in India è notevolmente migliorata, con i partecipanti motivati da obiettivi a lungo termine piuttosto che da aspettative a breve termine.

C’è un crescente interesse nella creazione di applicazioni e nell’esplorazione di casi d’uso non finanziari come la tokenizzazione.

Con le normative globali che si preannunciano positive, ci aspettiamo un’impennata delle soluzioni che affrontano l’usabilità, poiché le sfide infrastrutturali e di scalabilità sono già state risolte.

Nel 2023, l’India ospita oltre 900 startup Web3, di cui cinque hanno ottenuto lo status di unicorno.

Si prevede che il settore Web3 contribuirà con 1,1 trilioni di dollari al PIL indiano entro il 2032. L’India è leader globale nell’adozione delle criptovalute dal basso, classificandosi tra le prime cinque in varie categorie. Nel 2023, l’11% del pool globale di sviluppatori Web3 avrà sede in India e si prevede che il pool di talenti del paese nel settore blockchain crescerà di oltre il 120% nei prossimi 1-2 anni.



