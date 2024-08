L’utile netto del primo trimestre del colosso dei videogiochi Nintendo diminuisce del 55% a causa del calo delle vendite di Switch

Il colosso giapponese dei videogiochi Nintendo ha annunciato un significativo calo del 55% dei profitti per il trimestre aprile-giugno del 2024, principalmente a causa del calo delle vendite sia delle sue console di gioco che dei suoi software, con le vendite di Switch in notevole calo.

Il periodo ha visto i profitti di Nintendo scendere a 80,95 miliardi di yen (543 milioni di dollari) dai 181 miliardi di yen dell’anno precedente, mentre le vendite trimestrali sono crollate del 46,5% a 246,6 miliardi di yen (1,7 miliardi di dollari).

Nintendo Switch, giunta al suo ottavo anno, ha superato i 140 milioni di unità vendute a livello globale. Tuttavia, come spesso accade con le console di gioco che invecchiano, le vendite stanno iniziando a diminuire.

Calo delle vendite Switch, il calo delle vendite dei film trascina al ribasso i guadagni

L’ultimo trimestre ha registrato un forte calo del 46% su base annua nelle vendite di Switch, da 3,9 milioni di unità a soli 2,1 milioni.

Allo stesso modo, anche le vendite di software hanno subito un notevole calo del 41%.

Nonostante il successo del lancio di giochi come “Paper Mario: The Thousand-Year Door” e “Luigi’s Mansion 2 HD”, che hanno venduto rispettivamente 1,76 milioni e 1,19 milioni di unità, le vendite complessive di software non sono riuscite a eguagliare la performance dell’anno precedente, ha detto Nintendo.

Le vendite di hardware e software nel primo trimestre dello scorso anno fiscale sono state sostanzialmente guidate dall’uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nel maggio 2023, quindi rispetto ad allora, le vendite di hardware sono diminuite del 46,3% e le vendite di software sono diminuite del 41,3% su base annua. -anno.

Ha aggiunto che gli eccezionali risultati dello scorso anno sono stati guidati anche dall’uscita di “The Super Mario Bros. Movie”, che ha sostanzialmente aumentato il coinvolgimento del pubblico e le relative vendite.

Tuttavia, una diminuzione delle entrate legate al film nel primo trimestre ha trascinato le vendite nel settore mobile e IP del 53,8% a 14,7 miliardi di yen.

In termini di vendite digitali, Nintendo ha registrato un calo del 32,6% su base annua, per un totale di 80,7 miliardi di yen. Questo calo è stato principalmente attribuito alla diminuzione delle vendite di versioni scaricabili di software in pacchetto per Nintendo Switch.

Nintendo non ha rilasciato alcuna nuova informazione sul promesso successore di Switch. All’inizio di quest’anno, il suo presidente, Shuntaro Furukawa, aveva affermato che l’annuncio sarebbe stato fatto prima dell’aprile 2025.

Le azioni Nintendo crollano

Le azioni di Nintendo sono scese del 2,3% alle negoziazioni di Tokyo poco prima dell’annuncio degli utili. Nello stesso giorno il benchmark complessivo del Nikkei ha registrato un calo maggiore, pari al 5,8%.

Anche l’indebolimento del dollaro americano nei confronti dello yen, scambiato ora a circa 149 yen dopo essere stato sopra i 160 yen, ha avuto un impatto sui risultati finanziari di Nintendo.

Uno yen più debole generalmente avvantaggia gli esportatori come Nintendo aumentando il valore dei guadagni esteri.

Prospettive future

Nintendo non ha offerto alcuna modifica alle sue previsioni finanziarie pubblicate il 7 maggio 2024.

Per l’anno fiscale che terminerà a marzo 2025, Nintendo ha mantenuto le sue previsioni di profitto a 300 miliardi di yen (2 miliardi di dollari).

Nintendo ha in programma di rilasciare nuovi titoli di franchise popolari come Mario Party, Donkey Kong e Zelda nei prossimi mesi.

Inoltre, un altro film di Super Mario uscirà nel 2026, poiché la società continua a sfruttare le sue preziose proprietà intellettuali.

Per coinvolgere ulteriormente la sua base di fan, Nintendo sta espandendo anche la sua presenza fisica. Un nuovo Museo Nintendo dovrebbe aprire entro la fine dell’anno a Kyoto, in Giappone, sede della società.

Inoltre, l’anno prossimo è prevista l’apertura di un nuovo negozio Nintendo nella Union Square di San Francisco, con l’obiettivo di attirare più clienti e aumentare la fedeltà al marchio.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.