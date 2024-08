MicroStrategy raccoglierà 2 miliardi di dollari per l’acquisto di Bitcoin a fronte di una perdita di 123 milioni di dollari nel secondo trimestre

MicroStrategy, la più grande azienda al mondo detentrice di Bitcoin, sta cercando di aumentare le sue riserve di BTC vendendo una parte delle sue azioni di classe A.

L’annuncio è arrivato quando l’azienda ha registrato una perdita netta di 123 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2024.

Secondo un recente deposito presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, la società mira a raccogliere 2 miliardi di dollari vendendo le sue azioni di classe A.

Il documento afferma che i proventi della vendita sarebbero utilizzati per “scopi aziendali generali, inclusa l’acquisizione di bitcoin”.

La dichiarazione non specificava quando sarebbe stata eseguita la vendita o quale parte di essa sarebbe stata utilizzata per acquisire Bitcoin.

Secondo il documento, la società non ha determinato quale parte dei proventi sarebbe stata “utilizzata specificamente per uno scopo particolare”.

La perdita netta non ha influenzato la strategia Bitcoin

La dichiarazione è arrivata insieme ai risultati finanziari del secondo trimestre di MicroStrategy, in cui ha registrato una perdita netta di 123 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2024, con una perdita di 5,74 dollari per azione.

I ricavi trimestrali dell’azienda sono diminuiti del 7% su base annua.

Nonostante la flessione, nello stesso trimestre la società di business intelligence ha acquistato 2.222 Bitcoin per 805 milioni di dollari come parte della sua strategia Bitcoin.

Annunciato per la prima volta nel 2020, l’azienda prevede di acquisire Bitcoin utilizzando i flussi di cassa derivanti dalle operazioni e i proventi dei finanziamenti azionari e di debito nell’ambito di questo schema.

L’azienda, insieme al suo CEO Michael Saylor, che è un forte sostenitore di Bitcoin, considera la criptovaluta di punta come un investimento a lungo termine.

Non esiste un importo target predeterminato e la società ha continuato ad acquisire Bitcoin periodicamente nel corso degli anni. Al momento della pubblicazione, il totale delle partecipazioni in Bitcoin dell’azienda ammonta a 226.500 BTC, per un valore di circa 14,7 miliardi di dollari al momento della stesura.

Come menzionato nel rapporto sugli utili, la scorta di Bitcoin è stata acquistata per 8,5 miliardi di dollari, con un prezzo medio di 36.821 dollari per Bitcoin. L’ acquisto più recente, per 11.931 BTC, che ha visto la società spendere all’epoca 786 milioni di dollari, è stato eseguito il 20 giugno.

A marzo la società aveva acquisito altri 9.245 BTC per 623 milioni di dollari. Entrambe le acquisizioni sono state effettuate tramite emissione di debito.

La società con sede in Virginia ha anche presentato un nuovo indicatore di performance durante la sua chiamata agli utili denominata “Bitcoin Yield”.

Tiene traccia della variazione percentuale nel tempo del rapporto tra le partecipazioni in Bitcoin dell’azienda e le sue azioni in circolazione diluite, che comprendono le azioni ordinarie della società, insieme a eventuali azioni aggiuntive create da note convertibili o dall’esercizio di opzioni su azioni.

Il rendimento del Bitcoin di MicroStrategy è del 12,2% da inizio anno. Nei prossimi tre anni, l’azienda prevede di mantenere un tasso del 4%–8% annuo.

Al momento in cui scrivo, le azioni MicroStrategy erano in calo di oltre il 6%.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.