All’interno della svendita di azioni da 76 miliardi di dollari di Berkshire: cosa sta guidando la decisione di Buffett di tagliare la partecipazione in Apple?

Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha ridotto drasticamente la sua partecipazione nel produttore di iPhone Apple come parte di una strategia più ampia che prevede la vendita di 76 miliardi di dollari di azioni.

La società ha tagliato la sua posizione in Apple di oltre 50 miliardi di dollari, portandola a 84,2 miliardi di dollari, nel secondo trimestre, generando sostanziali profitti dagli investimenti secondo i documenti pubblicati sabato.

Riduzione significativa delle azioni Apple

I dati suggeriscono che Berkshire ha venduto circa 390 milioni di azioni Apple, pari a circa la metà della sua quota.

Queste vendite, insieme ad altre dismissioni di azioni, hanno prodotto un guadagno realizzato al netto delle imposte di 47,2 miliardi di dollari, segnando un ritorno significativo su un investimento avviato per la prima volta da uno dei vice di Buffett nel 2016.

Questa mossa strategica ha spinto le disponibilità liquide del Berkshire al livello record di 277 miliardi di dollari, con un aumento di 88 miliardi di dollari rispetto al trimestre precedente.

La società ha riallocato questi proventi in titoli del Tesoro a breve termine, riflettendo l’atteggiamento cauto di Buffett nei confronti degli attuali mercati azionari negli Stati Uniti.

Impegno a lungo termine con Apple

Nonostante la sostanziale svendita, Buffett ha ribadito il suo impegno a lungo termine nei confronti di Apple. A maggio, ha indicato agli azionisti che Apple sarebbe rimasta un investimento fondamentale per Berkshire, insieme ad altre partecipazioni significative come Coca-Cola e American Express.

“A meno che non accada qualcosa di drammatico che cambi realmente la strategia di allocazione del capitale, avremo Apple come il nostro più grande investimento”, ha dichiarato Buffett alla riunione annuale del Berkshire.

Ha aggiunto,

“Ma non mi dispiace affatto, nelle condizioni attuali, costruire una posizione di liquidità quando guardo l’alternativa di ciò che è disponibile nei mercati azionari e osservo la composizione di ciò che sta accadendo nel mondo, lo troviamo piuttosto interessante .”

Contesto storico e strategia di investimento

Apple è stato uno degli investimenti azionari più cruciali del Berkshire negli ultimi anni, in particolare perché i titoli tecnologici statunitensi hanno guidato guadagni di mercato più ampi.

Storicamente, Buffett e il suo defunto partner di investimento Charlie Munger erano cauti nell’investire in società tecnologiche.

In particolare hanno perso opportunità con aziende come Google e hanno avuto un’impresa meno riuscita con IBM nel 2011.

Tuttavia, questo approccio è cambiato nel 2016, quando Buffett ha deciso di investire massicciamente in Apple.

Da allora Berkshire ha speso circa 40 miliardi di dollari in azioni Apple, una somma che include gli acquisti di Buffett, il suo vice per gli investimenti, e un’unità assicurativa di proprietà di Berkshire.

Reazione del mercato e piani futuri

Le azioni di Apple hanno prodotto un rendimento totale di quasi l’800% da quando Berkshire ha reso noto per la prima volta il suo investimento, dimostrando i sostanziali guadagni ottenuti da questa strategia.

Christopher Rossbach, chief investment officer dell’investitore del Berkshire J Stern & Co, ha osservato che le vendite di azioni Apple riflettono l’adesione di Buffett alla disciplina di valutazione.

Rossbach ha osservato,

“La questione su come utilizzerà la liquidità e se riuscirà a trovare opportunità di investimento tra le azioni o a restituirla agli azionisti tramite riacquisti sarà una questione continua che non scomparirà”.

Ulteriori dismissioni e performance finanziaria

Oltre ad Apple, Berkshire ha reso noto che sono proseguite le cessioni in altre posizioni dopo la fine del secondo trimestre.

La società ha venduto azioni della Bank of America per un valore di 3,8 miliardi di dollari in 12 giorni di negoziazione consecutivi, riducendo la sua partecipazione nella banca al 12,1%.

Berkshire ha anche beneficiato dell’aumento dei tassi di interesse fissati dalla Federal Reserve negli ultimi due anni, aumentando significativamente il reddito da interessi sul suo portafoglio di buoni del Tesoro.

La società ha guadagnato 2,6 miliardi di dollari di interessi attivi nel secondo trimestre e 8 miliardi di dollari nell’ultimo anno, superando i 5,4 miliardi di dollari ricevuti in dividendi dal suo portafoglio azionario di 285 miliardi di dollari.

Approfondimenti economici dai risultati trimestrali del Berkshire

Gli utili trimestrali di Berkshire sono attentamente monitorati per ottenere informazioni sulle prospettive di investimento di Buffett e sulla performance complessiva dell’economia statunitense.

Gli ultimi risultati suggeriscono un raffreddamento della crescita economica, anche se l’economia rimane generalmente solida.

Gli utili operativi sono aumentati del 15% rispetto all’anno precedente a 11,6 miliardi di dollari, spinti dalla ripresa del settore assicurativo del Berkshire.

Gli utili di sottoscrizione ante imposte della compagnia di assicurazioni automobilistiche Geico sono più che triplicati raggiungendo 1,8 miliardi di dollari, attribuiti all’aumento dei prezzi per gli assicurati.

I ricavi della controllata ferroviaria del Berkshire, BNSF, sono rimasti stabili, con maggiori volumi di spedizioni di prodotti di consumo compensati da una diminuzione del trasporto di carbone. Le vendite in molte delle sue attività manifatturiere, tra cui Marmon e Iscar, sono diminuite durante il trimestre, mentre i ricavi sono aumentati in segmenti come NetJets e Precision Castparts.

Tuttavia, la società ha notato un calo delle vendite presso Fruit of the Loom e nella sua attività di fornitura di ristoranti.

La decisione strategica di Warren Buffett di ridurre significativamente la partecipazione di Berkshire Hathaway in Apple evidenzia un approccio cauto all’attuale panorama del mercato azionario.

Pur mantenendo un impegno a lungo termine nei confronti di Apple, la mossa riflette una strategia più ampia per creare riserve di liquidità e capitalizzare opportunità di investimento più stabili.

Mentre Berkshire continua ad adeguare il proprio portafoglio, la comunità finanziaria rimane attenta ai prossimi passi di Buffett.

