Una crisi idrica è imminente? La siccità in Amazzonia solleva allarmi sul livello delle acque, sugli incendi boschivi e sulla sicurezza alimentare

Il bacino amazzonico sta entrando nella stagione secca con molti dei suoi fiumi già a livelli criticamente bassi, portando i governi ad anticipare misure di emergenza per affrontare le interruzioni della navigazione e l’aumento degli incendi boschivi.

Questo sviluppo evidenzia le crescenti preoccupazioni sulla disponibilità di acqua e sulla stabilità ambientale in uno degli ecosistemi più critici del mondo.

La siccità colpisce diversi paesi amazzonici

“Nel 2024, il bacino amazzonico si troverà ad affrontare una delle siccità più gravi degli ultimi anni, con impatti significativi su diversi paesi membri”, si legge in una nota tecnica emessa dall’Organizzazione del Trattato di Cooperazione dell’Amazzonia (ACTO).

Questa organizzazione comprende Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Suriname e Venezuela.

La nota sottolinea che in diversi fiumi dell’Amazzonia sudoccidentale, i livelli dell’acqua sono ai livelli più bassi mai registrati in questo periodo dell’anno.

Il Brasile dichiara carenza idrica nei principali bacini

Lunedì l’agenzia federale brasiliana per l’acqua ha dichiarato una carenza idrica nei bacini di Madeira e Purus, aree grandi quasi quanto il Messico.

Successivamente lo stato di Acri ha dichiarato lo stato di emergenza a causa di un’imminente carenza d’acqua nella sua città principale. Queste misure, adottate più di due mesi prima rispetto al 2023, mirano ad aumentare il monitoraggio, mobilitare risorse e richiedere aiuti federali.

La siccità dello scorso anno ha avuto conseguenze significative sull’ambiente e sull’uomo, tra cui la morte dei delfini di fiume e l’isolamento delle comunità che dipendono dal trasporto via acqua.

Impatto sulla navigazione e sulle comunità locali

La profondità del fiume Madeira, un importante corso d’acqua per la soia e il carburante, è scesa sotto i 3 metri vicino a Porto Velho il 20 luglio.

Questa stessa profondità è stata raggiunta un mese dopo, nel 2023. La navigazione è stata limitata durante la notte e si teme che due dei più grandi impianti idroelettrici del Brasile possano interrompere la produzione, come accaduto l’anno scorso.

A Envira, i fiumi poco profondi hanno ostacolato la navigazione, compromettendo l’accesso medico e aumentando i prezzi dei prodotti alimentari.

Incendi boschivi in aumento

Un’altra grande preoccupazione è l’aumento degli incendi boschivi.

Da gennaio fino alla fine di luglio si sono verificati circa 25.000 incendi, il numero più alto in questo periodo in quasi due decenni. In Amazzonia, gli incendi sono principalmente provocati dall’uomo, utilizzati per gestire i pascoli e ripulire le aree deforestate.

Impatti climatici a lungo termine

La crisi climatica ha esacerbato la siccità del 2023, rendendola una delle peggiori registrate in molti luoghi e raggiungendo il massimo livello “eccezionale” su scala scientifica.

Si è scoperto che la siccità è 30 volte più probabile a causa del riscaldamento globale, evidenziando il grave impatto del cambiamento climatico sull’Amazzonia. Anche il ritorno del fenomeno El Niño ha contribuito a condizioni più secche, ma non è stato il fattore principale.

La grave siccità in Amazzonia solleva preoccupazioni circa il raggiungimento di un punto critico in cui la foresta pluviale potrebbe passare a uno stato più secco, con conseguente morte di massa di alberi e rilascio di quantità significative di CO2.

Ciò potrebbe ulteriormente aumentare le temperature globali, rendendo cruciale la protezione della foresta pluviale e l’abbandono dei combustibili fossili.

Ripercussioni regionali e globali

Milioni di persone in Amazzonia sono state colpite dalla siccità, con i fiumi al livello più basso da oltre un secolo, che hanno portato a carenza di acqua potabile, raccolti falliti e interruzioni di corrente dovute al prosciugamento delle centrali idroelettriche.

La siccità ha anche peggiorato gli incendi e ha portato ad alte temperature dell’acqua, causando una mortalità di massa della vita fluviale.

Gli esperti sottolineano la necessità di interventi governativi per sostenere le comunità nella preparazione all’intensificarsi della siccità.

Il Centro climatico della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ha evidenziato la necessità di politiche che aiutino le comunità ad adattarsi ai cambiamenti climatici.

La distruzione su larga scala della foresta pluviale per la produzione di carne bovina e soia ha peggiorato le condizioni di siccità, poiché i terreni disboscati trattengono meno acqua.

Dati recenti indicano che la foresta amazzonica si sta avvicinando a un punto di svolta, con oltre il 75% della foresta incontaminata che ha perso stabilità dall’inizio degli anni 2000.

Rischi per l’approvvigionamento alimentare globale

L’impatto della siccità va oltre le preoccupazioni ambientali, influenzando l’approvvigionamento alimentare globale.

La regione amazzonica è fondamentale per le importazioni alimentari del Regno Unito, tra cui banane, avocado, meloni e soia per l’alimentazione del bestiame.

Gli effetti del cambiamento climatico sugli agricoltori sudamericani potrebbero comportare un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e lacune sugli scaffali dei supermercati in tutto il mondo.

La grave siccità nel bacino amazzonico evidenzia l’urgente necessità di sforzi concertati per affrontare il cambiamento climatico e proteggere questo ecosistema vitale. I governi e le organizzazioni devono collaborare per implementare pratiche sostenibili e supportare le comunità colpite per mitigare gli impatti a lungo termine sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare globale.

