Cos’è il carry trade sullo yen e perché sta facendo crollare i mercati?

Lunedì ha portato notizie sgradite per gli investitori poiché il mercato azionario giapponese ha subito un crollo significativo. La causa principale? Il carry trade dello Yen, una strategia finanziaria popolare ma rischiosa.

Il carry trade sullo yen prevede il prestito di denaro a bassi tassi di interesse in Giappone e il suo investimento in mercati con rendimenti più elevati, come gli Stati Uniti.

Il profitto deriva dal differenziale tra il basso costo del denaro e i maggiori rendimenti degli investimenti.

Tuttavia, questa strategia comporta rischi intrinseci, in particolare quando si verificano improvvisi cambiamenti del mercato, che rendono difficile chiudere le posizioni aperte.

Questa settimana, la decisione della banca centrale giapponese di aumentare i tassi di interesse ha innescato proprio uno scenario del genere.

Cos’è il carry trade sullo yen?

Per illustrare, immagina di prendere in prestito 1 milione di yen dalla Banca del Giappone ad un tasso di interesse dello 0,1%.

Quindi converti questi fondi in dollari USA e li investi nel mercato statunitense, dove puoi guadagnare circa il 5,5% annuo.

Alla fine dell’anno, converti i tuoi profitti in Yen, ripaghi il prestito iniziale più l’interesse dello 0,1% e intaschi la differenza.

Questa strategia funziona finché la Banca del Giappone mantiene i tassi di interesse bassi e stabili, consentendo ai trader di investire con sicurezza nei mercati ad alto rendimento.

Tuttavia, quando i tassi di interesse in Giappone aumentano, il carry trade diventa problematico.

Comprendere la crisi attuale

Il mese scorso, il dollaro statunitense ha raggiunto i massimi storici rispetto allo yen.

Per proteggere lo yen, la Banca del Giappone ha alzato i tassi di interesse dallo 0,1% allo 0,25%.

Questa mossa ha portato lo yen a rafforzarsi rispetto al dollaro, creando un problema significativo per i trader impegnati nel carry trade.

Se vendessero le loro attività estere e riconvertissero i proventi in yen, riceverebbero molto meno yen del previsto, svalutando così le loro attività in termini di yen e innescando richieste di margine.

Per soddisfare queste richieste di margine, i trader si sono trovati di fronte a due scelte: vendere le loro attività estere o prendere in prestito più yen al nuovo tasso di interesse più elevato e convertirli in dollari USA a un tasso di cambio meno favorevole.

Molti hanno scelto di vendere i propri asset, portando alla liquidazione del carry trade sullo yen, che sta contribuendo all’attuale volatilità del mercato.

L’improvviso scioglimento del carry trade dello yen ha provocato un’onda d’urto sui mercati globali.

L’unico modo per stabilizzare la situazione è che il valore dello Yen diminuisca, ma con i trader che si affrettano ad acquistare più Yen per chiudere le loro posizioni, la valuta rimane forte.

Si prevede che questa situazione tumultuosa persisterà, portando a una continua volatilità nei mercati finanziari di tutto il mondo.

La soluzione finale rimane incerta, poiché dipende dalla capacità dei governi o del mercato valutario di intervenire efficacemente per abbassare il valore dello yen.

Il carry trade dello yen, sebbene redditizio in condizioni stabili, è diventato una significativa fonte di instabilità del mercato a causa delle recenti modifiche dei tassi di interesse da parte della Banca del Giappone.

Gli investitori e i trader devono ora orientarsi in questo panorama impegnativo, con i mercati globali che reagiscono agli improvvisi cambiamenti dei valori valutari.

Mentre si sviluppa questo dramma finanziario, la conclusione principale è il rischio intrinseco nel fare affidamento sui fondi presi in prestito e l’importanza di monitorare da vicino le politiche delle banche centrali.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.