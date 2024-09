Hugo Boss vende l’attività russa a Stockmann ed esce dal mercato a causa dell’invasione dell’Ucraina

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

La casa di moda tedesca di lusso Hugo Boss ha venduto le sue attività russe a Stockmann JSC, un partner di lunga data all’ingrosso, per una cifra non rivelata, ha detto la società secondo un rapporto Reuters.

Questa mossa allinea Hugo Boss con numerosi marchi occidentali che escono dal mercato russo in risposta alla guerra in corso in Ucraina.

Hugo Boss aveva sospeso le sue operazioni di vendita al dettaglio in Russia poco dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca nel febbraio 2022.

L’azienda ha inoltre interrotto le attività di e-commerce e interrotto tutta la pubblicità nel mercato russo.

Confermando la vendita a Reuters, Hugo Boss ha detto,

“Possiamo confermare che la nostra filiale russa è stata venduta a Stockmann JSC, un’azienda appartenente a uno dei partner all’ingrosso di lunga data di Hugo Boss nel paese.”

Dettagli dell’affare e termini finanziari

Anche se nessuna delle parti ha rivelato i termini finanziari dell’accordo, le normative russe impongono alle società straniere di vendere i propri asset con uno sconto minimo del 50%.

Secondo i documenti aziendali russi, la transazione è stata finalizzata il 2 agosto, con Stockmann JSC che ora possiede il 100% di Hugo Boss Rus, valutato nominalmente a 40 milioni di rubli (470.588 dollari).

Stockmann JSC non ha risposto immediatamente alle richieste di commento.

Hugo Boss ha dovuto affrontare la pressione di organizzazioni come B4Ukraine, una coalizione di gruppi della società civile che sostengono che le aziende occidentali taglino i legami con la Russia.

Nonostante queste pressioni, Hugo Boss ha mantenuto il rispetto degli obblighi contrattuali nei confronti dei suoi partner all’ingrosso in Russia.

Ad aprile, la società ha dichiarato:

“Per quanto riguarda la nostra attività all’ingrosso, abbiamo adempiuto agli obblighi contrattuali nei confronti dei nostri partner. In questo contesto, Hugo Boss è e ha sempre rispettato le sanzioni UE esistenti.”

L’invasione dell’Ucraina spinge molte aziende a ritirarsi dalla Russia

L’uscita di Hugo Boss dalla Russia fa parte di una tendenza più ampia che vede i marchi occidentali abbandonare il mercato russo a causa delle ramificazioni geopolitiche del conflitto ucraino.

Nel 2022, Ford Motor Company ha prima sospeso le sue attività in Russia e pochi mesi dopo è uscita dal mercato attraverso la vendita della sua quota del 49% nella joint venture Sollers Ford.

La casa automobilistica ha affermato di essere “profondamente preoccupata per la situazione in Ucraina” e ha notato che ha “un forte contingente di cittadini ucraini che lavorano alla Ford in tutto il mondo”.

Toyota ha anche annunciato la sospensione della produzione in Russia e l’interruzione delle esportazioni nel paese nel 2022 in risposta all’invasione russa. La guerra colpì particolarmente l’approvvigionamento di materiali e componenti chiave da parte dell’azienda.

L’anno scorso è stato riferito che lo stabilimento aziendale di San Pietroburgo potrebbe essere trasferito all’entità statale russa NAMI.

Altri che hanno frenato le sue operazioni in Russia a vario titolo includono Boeing e Airbus. Apple è stata uno dei primi produttori a fermare le vendite dei propri prodotti nel paese.

Anche Airbnb ha sospeso le operazioni in Russia e Bielorussia.

Un rapporto della Yale School of Management del gennaio di quest’anno stimava che oltre 1.000 aziende avevano annunciato pubblicamente che stavano riducendo volontariamente le operazioni in Russia in una certa misura oltre il minimo indispensabile legalmente richiesto dalle sanzioni internazionali.

Tuttavia, alcune aziende hanno continuato imperterrite ad operare in Russia

Ad esempio, per l’azienda americana di abbigliamento Guess, tutto è andato come al solito.

Impatto finanziario sulle aziende in uscita

Un’analisi Reuters pubblicata nel marzo di quest’anno afferma che le società straniere che hanno lasciato la Russia da quando ha invaso l’Ucraina nel 2022 hanno perso 107 miliardi di dollari nel processo di uscita dal mercato.

La perdita si è verificata a causa di svalutazioni e mancate entrate poiché il regime del presidente Vladimir Putin ha implementato misure sempre più punitive per le aziende in uscita, come la vendita dei propri asset con uno sconto del 50% e il pagamento di almeno il 10% dei proventi della vendita al bilancio federale.

Washington ha chiamato tali pagamenti “tasse di uscita”.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.