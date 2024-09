Il Nikkei 225 sperimenta un crollo storico, il Topix piomba tra i timori di recessione globale

Lunedì le azioni giapponesi hanno assistito a un crollo senza precedenti, con l’indice Nikkei 225 che è sceso di quasi il 13% nel suo più grande calo giornaliero mai registrato, inviando onde d’urto attraverso i mercati globali e sollevando preoccupazioni per un’incombente recessione negli Stati Uniti.

Anche il più ampio indice Topix è sceso fino all’11%, cancellando tutti i guadagni dell’anno.

Venerdì, il Nikkei 225 aveva già registrato il calo di punti giornaliero più significativo dal crollo del 1987, crollando di oltre 4.600 punti.

La frenesia del mercato ha portato alla sospensione delle negoziazioni sia dei futures Topix che di quelli Nikkei quando hanno raggiunto livelli di “interruttore di circuito”, progettati per interrompere le negoziazioni durante l’estrema volatilità del mercato.

Questo fenomeno non è stato isolato in Giappone; interruttori automatici simili sono stati attivati in Corea del Sud per la prima volta in quattro anni.

I mercati dei futures hanno indicato che le vendite in Giappone potrebbero estendersi all’Europa e agli Stati Uniti, con gli investitori che si preparano ad una rinnovata volatilità guidata dai timori che la Federal Reserve potrebbe essere stata troppo lenta nell’affrontare i segnali di raffreddamento dell’economia statunitense, rendendo potenzialmente necessari tagli dei tassi di interesse. .

Bill Ackman, amministratore delegato di Pershing Square, ha dichiarato:

La Federal Reserve è stata troppo lenta nell’aumentare i tassi. Adesso è troppo lento per abbassarli.

Svendita per ridurre il rischio?

Gli operatori di Tokyo hanno attribuito la svendita ad una significativa correzione e ad una mossa di riduzione del rischio da parte dei fondi globali.

Il mercato giapponese, spesso visto come un indicatore del commercio globale, è diventato un obiettivo per le prese di profitto in un contesto di tendenza alla riduzione del rischio.

La forza dello yen, in rialzo di circa il 9% da metà luglio, ha ulteriormente aggravato l’impatto sulle azioni di Tokyo.

“Il mercato giapponese è visto dagli investitori globali come una garanzia per il commercio globale”, ha detto il direttore di un fondo pensione globale in Giappone, citato dal Financial Times.

“Quindi, se si è in una fase di grave riduzione del rischio, come lo sono ora molti investitori a causa dei timori di recessione e della geopolitica statunitense, ha senso prendere profitti in un mercato giapponese che ha registrato buone performance quest’anno.” Effetti a catena in tutta l’Asia e nel mondo Copy link to section

La svendita in Giappone ha avuto eco in altri mercati asiatici.

Il benchmark Kospi della Corea del Sud è sceso di oltre il 4% nelle prime negoziazioni, mentre l’S&P/ASX 200 australiano è sceso di quasi il 3%.

Il principale indice del mercato azionario di Taiwan è sceso di oltre il 6%. I deboli dati sull’occupazione negli Stati Uniti di venerdì hanno esacerbato le pressioni del mercato, poiché gli investitori hanno continuato a fuggire dai costosi titoli tecnologici.

In India, il BSE Sensex era scambiato in ribasso del 2,91%, in ribasso di 2.358 punti, mentre il Nifty50 era scambiato in ribasso del 2,88% alle 11:43, in ribasso di 712,50 punti.

L’indice Nasdaq è caduto in territorio di correzione e i titoli del Tesoro rifugio hanno registrato un forte rialzo

Cambiamento del sentiment degli investitori e implicazioni future

L’indice Vix, una misura delle previste turbolenze del mercato azionario statunitense noto come “indicatore della paura” di Wall Street, è salito a 29 punti venerdì, il livello più alto dalla crisi bancaria regionale statunitense del marzo dell’anno precedente.

Il Nasdaq Composite, ad alto contenuto tecnologico, ha chiuso la settimana in ribasso del 3,4% ed è sceso di oltre il 10% dal massimo storico di luglio.

I titoli del Tesoro hanno registrato un rally, con il rendimento dei titoli statunitensi a 10 anni che ha toccato il livello più basso da dicembre al 3,82%.

Sabato, la Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha rivelato di aver dimezzato le sue partecipazioni in Apple nel secondo trimestre, aumentato la sua liquidità a un record di 277 miliardi di dollari e acquistato titoli del Tesoro.

Le recenti turbolenze si sono estese al mercato delle criptovalute, con il prezzo di Bitcoin che è sceso di oltre l’8% a 54.000 dollari, e il prezzo di Ether che è sceso di quasi il 17%.

Le preoccupazioni degli investitori sono state accentuate dalla decisione della Federal Reserve di mantenere i tassi invariati, portando a ipotizzare che la banca centrale avrebbe potuto commettere un errore non tagliando i tassi prima.

Gli economisti di JPMorgan si sono uniti ad altri strateghi di Wall Street durante il fine settimana nel chiedere alla Fed di ridurre i tassi di 0,5 punti percentuali nelle sue prossime due riunioni.

Srini Ramaswamy, direttore generale della ricerca sul reddito fisso statunitense di JPMorgan, ha espresso una prospettiva “rialzista” sulla volatilità data la ritrovata incertezza sui tassi di interesse e l’illiquidità del mercato estivo.

Madhavi Arora, economista capo di Emkay Global Financial Services, ha affermato:

Una combinazione di rendimenti a lungo termine più elevati in Giappone, un rapporto di copertura poco attraente per le società giapponesi sugli investimenti esteri e uno yen più forte, guidato da altri fattori più che da una BoJ aggressiva, causerà un rimpatrio di capitali in Giappone. Ciò potrebbe causare un aumento dei premi a termine delle obbligazioni globali.

