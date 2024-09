RBC aggiorna Lockheed Martin per Outperform con un obiettivo di prezzo di $ 600: dovresti aggiungerlo al tuo portafoglio?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Lockheed Martin Corp (NYSE: LMT), azienda leader nel settore aerospaziale e della difesa, ha recentemente ricevuto un sostanziale upgrade da RBC Capital, elevando il titolo a “Outperform” da “Sector Perform” con un obiettivo di prezzo rivisto di $ 600, in aumento rispetto a $ 500.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

La ripresa delle consegne degli F-35 rappresenta un notevole impulso

Copy link to section

Questa revisione ottimistica anticipa un rialzo di oltre il 9%, guidato da dinamiche positive di crescita delle vendite e da una valutazione interessante.

Gli analisti hanno indicato i programmi di consegna rafforzati di Lockheed degli aerei da combattimento F-35 e una forte domanda per i suoi sistemi missilistici avanzati come fattori chiave di questa rinnovata fiducia.

L’aggiornamento di RBC è sostenuto dalla ripresa con successo delle consegne di F-35 il mese scorso, che sono fondamentali per aumentare il flusso di cassa di Lockheed.

Le stime di RBC suggeriscono la consegna di 95 jet F-35 per il 2024, indicando forti capacità di produzione e gestione delle scorte.

Questa ripresa delle consegne di F-35 è vitale, non solo per le entrate, ma anche per mantenere il vantaggio competitivo di Lockheed nella difesa aerospaziale.

Allo stesso tempo, si prevede che il segmento Missile and Fire Control (MFC) di Lockheed vedrà una crescita continua.

Questa unità, responsabile di sistemi come HIMARS e missili Javelin, beneficia direttamente dell’aumento della spesa militare statunitense e alleata, determinata da crescenti preoccupazioni per la sicurezza globale.

Gli analisti di RBC, dopo aver trascorso due giorni con il management di Lockheed, hanno espresso grande fiducia nella crescita sostenuta del segmento MFC, sostenuta dagli investimenti in diversi programmi di difesa.

Bank of America ha aggiornato Lockheed a “Acquista”

Copy link to section

Altre importanti istituzioni finanziarie, tra cui Bank of America e TD Cowen, hanno opinioni altrettanto ottimistiche. Il 30 luglio, Bank of America ha promosso Lockheed a “Buy”, prevedendo un obiettivo di prezzo di 635 dollari, riconoscendo il potenziale di guadagni accelerati in un contesto di crescenti consegne di F-35 e forte domanda globale.

Anche il recente upgrade di TD Cowen ad “Acquista” con un obiettivo di prezzo di 560 dollari in seguito all’approvazione da parte del Dipartimento della Difesa della ripresa delle consegne di F-35 rientra nel quadro più ampio della ripresa e della crescita.

Hanno notato in particolare il riavvio delle consegne nell’ambito del programma Technology Refresh 3 (TR-3), che migliora le capacità tecnologiche dell’F-35, garantendo che Lockheed rimanga all’avanguardia nella tecnologia dell’aviazione militare.

Guadagni del secondo trimestre della Lockheed

Copy link to section

Questa serie di aggiornamenti e rapporti positivi degli analisti arriva sulla scia del forte rapporto sugli utili del secondo trimestre di Lockheed Martin. La società ha registrato un utile per azione non GAAP di 7,11 dollari, superando le aspettative di 0,66 dollari, con ricavi in crescita del 9% a/a a 18,1 miliardi di dollari.

Queste cifre non solo superano le proiezioni degli analisti, ma indicano anche una solida efficienza operativa e una crescente domanda di mercato per le offerte Lockheed.

I punti salienti operativi includono il sostanziale arretrato di quasi 160 miliardi di dollari, che riflette gli impegni contrattuali in corso e nuovi che rappresentano più del doppio delle entrate annuali.

I risultati del segmento Lockheed per il trimestre illustrano ulteriormente la sua crescita impressionante. Il segmento Aeronautica ha registrato un aumento delle vendite nette del 6%, mentre il segmento Missili e Fire Control ha registrato un aumento del 13%, guidato dall’incremento della produzione di sistemi missilistici.

Anche i segmenti Rotary e Mission Systems and Space hanno riportato significativi aumenti delle vendite, sottolineando la forza diversificata dell’azienda in molteplici settori della tecnologia di difesa.

Le iniziative strategiche dell’azienda, inclusi investimenti significativi nelle tecnologie digitali e nell’intelligenza artificiale, stanno migliorando la sua offerta di prodotti e le sue capacità operative.

Ciò è evidente dall’integrazione dell’intelligenza artificiale in piattaforme come Aegis Combat System e dai progressi nelle tecnologie ipersoniche, posizionando Lockheed come leader nelle tecnologie di difesa di nuova generazione.

Mentre Lockheed continua ad espandere la propria presenza tecnologica e operativa, le sue prospettive finanziarie rimangono solide. La società ha alzato le previsioni per l’intero anno relative alle vendite, all’utile operativo del segmento e all’EPS, riflettendo la fiducia nella continua crescita e redditività.

Considerando i progressi strategici di Lockheed Martin, la solida performance finanziaria e gli aggiornamenti favorevoli degli analisti, la società è ben concepita per la crescita futura.

Questi punti di forza fondamentali forniscono un solido contesto mentre passiamo ora ad esaminare gli aspetti tecnici della performance delle azioni Lockheed. Esaminiamo i grafici per discernere la potenziale traiettoria delle azioni Lockheed Martin alla luce dei suoi recenti sviluppi positivi.

Momento rialzista dopo un movimento rangebound di 2 anni

Copy link to section

Dopo essere state scambiate in un intervallo compreso tra $ 400 e $ 500 per più di due anni, il mese scorso le azioni di Lockheed Martin hanno finalmente superato il limite superiore di tale intervallo dopo che la società ha annunciato i suoi utili del secondo trimestre.



Grafico LMT di TradingView

Da allora, la moneta forte ha mostrato un forte slancio rialzista in tutti gli intervalli di tempo, anche se sta affrontando una certa resistenza al trading sopra i 550 dollari. Pertanto, gli investitori che continuano a rimanere rialzisti sul titolo come un gran numero di analisti hanno due scelte tra le mani in questo momento.



Innanzitutto, possono aspettare che il titolo ritraccia un po’ di più e acquistarlo vicino al livello di 520 dollari. In secondo luogo, possono acquistare le azioni se la chiusura giornaliera è superiore a $ 550.

I trader che hanno una prospettiva ribassista sul titolo devono astenersi dall’aprire una posizione corta a meno che non inizi a mostrare debolezza, che diventerà chiara se scende al di sotto della media mobile a 50 giorni o della banda inferiore del suo canale Donchian a 25 giorni.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.