Spiegazione: qual è la ragione della svendita globale delle azioni e di chi è la colpa?

I mercati globali hanno vissuto uno sconvolgimento significativo poiché i trader hanno reagito ai recenti dati economici, liquidando le scommesse che avevano dominato gran parte dell’anno.

L’indice giapponese giapponese ha subito un drammatico calo di oltre il 12%, segnando la svendita più consistente dal crollo del “lunedì nero” del 1987.

Questa ondata di vendite si è estesa ai mercati statunitense ed europeo, con l’indice S&P 500 di Wall Street in calo di circa il 4%.

Perché la svendita delle azioni?

Il catalizzatore principale di queste turbolenze sui mercati sono stati i recenti dati economici, che hanno messo in discussione la convinzione prevalente secondo cui i politici globali, in particolare la Federal Reserve statunitense, avrebbero potuto raffreddare l’inflazione senza gravi danni collaterali.

I dati più sorprendenti provengono dal rapporto sull’occupazione statunitense pubblicato venerdì, che indica un rallentamento delle assunzioni molto più marcato del previsto.

Questo rapporto ha accresciuto i timori che l’economia statunitense sia sotto notevole pressione a causa degli elevati costi di finanziamento.

I dirigenti aziendali hanno notato che la spesa al consumo, un motore fondamentale dell’economia statunitense, sta iniziando a diminuire.

“All’inizio dell’anno, le aspettative degli investitori erano per un risultato ‘Riccioli d’oro’”, hanno affermato gli strateghi azionari di JPMorgan. Tuttavia, questa narrativa ottimistica è ora “severamente messa alla prova”.

Goldman Sachs ha rivisto le sue previsioni nel fine settimana, stimando ora una probabilità su quattro che gli Stati Uniti entrino in recessione entro il prossimo anno, rispetto alla precedente probabilità del 15%.

Segnali di difficoltà economica sono evidenti anche in altre regioni, con i sondaggi sulle imprese dell’Eurozona che evidenziano l’impatto delle tensioni geopolitiche, della crescita globale più debole e della fragile fiducia dei consumatori.

Nel frattempo, il settore manifatturiero dominante in Cina ha mostrato segnali di allentamento dell’attività nei tre mesi precedenti a luglio.

Spiegazione delle gravi turbolenze del mercato

I mercati azionari globali hanno seguito una traiettoria ascendente, sostenuti dalle speranze di uno scenario economico “Riccioli d’oro” e da un’impennata dei titoli tecnologici statunitensi spinti dall’entusiasmo per la tecnologia dell’intelligenza artificiale.

L’indice S&P 500, considerato il barometro azionario più critico al mondo, ha registrato un rally di quasi il 20% dall’inizio dell’anno, raggiungendo il massimo storico il 16 luglio.

Tuttavia, i ritiri del mercato sono in genere più rapidi dei guadagni. Dal picco di luglio, l’indice S&P 500 è crollato di oltre il 9%.

L’aumento delle azioni ha anche fatto apparire le azioni più costose, con l’S&P 500 scambiato a circa 20,5 volte gli utili attesi nei prossimi 12 mesi, rispetto a una media di 16,5 dal 2000, secondo i dati FactSet.

L’indice VIX, spesso definito “indicatore della paura” di Wall Street, è salito a 50 punti dai 16 punti di appena una settimana fa, il livello più alto dalla pandemia di COVID-19 del 2020, indicando che potrebbe verificarsi una maggiore volatilità del mercato.

I Magnifici 7 del settore tecnologico hanno un ruolo fondamentale

Gli investitori sono particolarmente preoccupati per la forte dipendenza da un piccolo numero di titoli tecnologici, noti come i “magnifici sette” americani.

Secondo Howard Silverblatt, analista senior di S&P Dow Jones Indices, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta e Nvidia hanno rappresentato il 52% dei rendimenti da inizio anno sull’S&P 500 fino a luglio.

Questi titoli sono ora sotto pressione, trasformando la loro influenza sul mercato, un tempo positiva, in un fattore significativo di svendita. L’indice Nasdaq Composite, ad alto contenuto tecnologico, è sceso di circa il 14% rispetto al picco di luglio.

I problemi del settore tecnologico sono stati esacerbati dalla notizia che Berkshire Hathaway di Warren Buffett aveva dimezzato la sua partecipazione in Apple come parte di un più ampio allontanamento dalle azioni, portando l’investitore miliardario a scaricare 76 miliardi di dollari in azioni.

Sono emerse anche altre preoccupazioni legate alla tecnologia, come l’annuncio di Intel di tagliare 15.000 posti di lavoro in un ampio piano di risanamento, causando un crollo delle sue azioni di circa il 30% la scorsa settimana.

Allo stesso modo, l’ansia per la sostenibilità di un boom della domanda di chip specializzati guidato dall’intelligenza artificiale ha pesato sul sentiment, con il produttore di chip Nvidia in calo del 35% rispetto ai massimi di giugno.

Il mercato azionario giapponese è stato il più colpito

Il mercato azionario giapponese ha sopportato il peso maggiore della svendita, cancellando tutti i guadagni dell’anno dopo il crollo di lunedì.

Questo calo è stato innescato da un rapido rialzo dello yen dopo che la Banca del Giappone ha alzato il tasso di interesse principale allo 0,25%, il livello più alto dalla crisi finanziaria globale della fine del 2008.

Questa posizione aggressiva contrastava con le aspettative di un cambiamento accomodante nella politica monetaria statunitense, portando ad una liquidazione dei “carry trade” in cui gli investitori prendono prestiti in paesi a basso tasso per investire in quelli a tasso più alto.

Il rally dello yen di oltre il 12% rispetto al dollaro USA dalla fine di giugno a ¥ 142,5 rappresenta un movimento sismico nei mercati valutari.

Uno yen più forte rappresenta un ostacolo significativo per i parametri di riferimento azionari del Giappone, fortemente esportatori.

Il mercato azionario giapponese, fortemente esposto all’economia globale, è diventato un obiettivo primario per la riduzione del rischio quando i fondi globali entrano in modalità panico.

Nonostante la recente retorica rialzista sulla ripresa economica del Giappone e sui massimi storici raggiunti dalle azioni di Tokyo a luglio, questa storia ha trovato un sostegno fragile.

Le istituzioni e gli individui nazionali non hanno avuto una forte convinzione nel mercato, lasciando il compito pesante del rally agli investitori stranieri, che possono uscire rapidamente dal mercato quando il sentiment cambia.

Qual è la colpa della Federal Reserve americana?

La decisione della Federal Reserve della scorsa settimana di mantenere i tassi di interesse al livello massimo degli ultimi 23 anni, superiore al 5%, è stata in linea con le aspettative degli investitori.

Tuttavia, il debole rapporto sull’occupazione di luglio, che ha mostrato un rallentamento delle assunzioni e un aumento del tasso di disoccupazione, ha diffuso il panico secondo cui la Fed potrebbe aver ritardato troppo a lungo la riduzione dei costi di finanziamento, aumentando il rischio di una recessione negli Stati Uniti.

Il capo della Fed Jay Powell potrebbe trovarsi ad affrontare una situazione difficile se l’instabilità del mercato continua.

I mercati stanno attualmente scontando 1,25 punti percentuali di tagli da parte della Fed, equivalenti a riduzioni di cinque quarti di punto, entro la fine dell’anno.

Gli operatori stanno anche considerando la possibilità che la banca centrale americana possa essere costretta a reagire con un taglio di emergenza non programmato prima della prossima riunione di settembre.

I mercati globali stanno attraversando una significativa turbolenza a causa delle crescenti preoccupazioni sulla traiettoria dell’economia statunitense. Il forte sell-off dell’indice giapponese Topix e il calo più ampio dei mercati statunitense ed europeo sottolineano i crescenti timori tra gli investitori.

I dati economici che indicano un rallentamento delle assunzioni e della spesa dei consumatori, insieme agli elevati costi di finanziamento, hanno aumentato i rischi di recessione.

L’enorme influenza dei titoli tecnologici e le politiche monetarie contrastanti delle principali economie hanno ulteriormente aggravato la volatilità del mercato.

Mentre gli operatori si preparano a ulteriori potenziali turbolenze, l’attenzione rimane su come i politici globali, in particolare la Federal Reserve americana, affronteranno queste difficili condizioni economiche.