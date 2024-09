La SEC chiede alla corte di respingere la richiesta di scoperta di Coinbase nell’ultima presentazione

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

La battaglia legale tra la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e l’exchange di criptovalute Coinbase infuria. La SEC sta cercando di contrastare la richiesta dell’exchange di documenti interni dell’agenzia, comprese le e-mail private del presidente della SEC Gary Gensler.

Nella sua ultima dichiarazione del 5 agosto, gli avvocati della SEC hanno affermato che la richiesta di scoperta di Coinbase di accedere alle e-mail interne ed esterne dell’agenzia è eccessivamente ampia e irrilevante per il caso.

La SEC ha aggiunto di aver prodotto 240.000 documenti e sta cercando di presentarne altri 117.000.

La SEC dice che è irrilevante

Secondo gli avvocati della SEC, la “scoperta aggiuntiva” sulle comunicazioni interne ed esterne richieste non è “rilevante” perché “l’analisi di Howey o la difesa con giusto preavviso” decideranno il caso di Coinbase.

Il documento afferma che “l’onere di cercare e produrre” tre milioni di documenti aggiuntivi, che ritiene “irrilevanti”, è “del tutto sproporzionato rispetto alle esigenze del caso”.

Tuttavia, Paul Grewal, chief legal officer di Coinbase, non era d’accordo con le affermazioni della SEC in un post del 6 agosto su X. Grewal ha ribadito che i documenti erano necessari per registrare le “visioni incoerenti del regolatore sulle risorse digitali e sulla propria portata normativa”.

Ha aggiunto:

Se la SEC intende impegnarsi in una regolamentazione senza precedenti attraverso una campagna di applicazione delle norme, il minimo che deve a coloro che prende di mira – e al pubblico – è la trasparenza.

D’altra parte, la recente dichiarazione della SEC afferma che l’agenzia ha “soddisfatto i suoi obblighi di scoperta”. Pertanto, l’autorità di regolamentazione ha chiesto alla corte di respingere la mozione di Coinbase.

Singhiozzi lungo la strada

Coinbase aveva inizialmente chiesto alla SEC di produrre documenti relativi alle discussioni interne della SEC sulla regolamentazione delle criptovalute. La richiesta includeva anche documenti relativi alle comunicazioni private di Gensler durante e quattro anni prima del suo mandato come presidente.

L’exchange di criptovalute ha affermato che i documenti sono stati cruciali nella sua difesa contro la SEC per evidenziare le incoerenze nell’approccio del regolatore, dimostrando anche la mancanza di una guida chiara.

Tuttavia, a seguito di un incontro preliminare con la corte, l’exchange ha ristretto la portata delle sue richieste ai documenti di comunicazione durante il mandato di Gensler come presidente della SEC, iniziato nel 2021. La nuova richiesta si è tradotta in una mozione di forzatura presentata il 23 luglio.

La mozione richiedeva inoltre che i documenti relativi al trasferimento di Coinbase nel 2021 fossero resi pubblici. Il processo prevedeva un periodo di revisione della SEC di sei mesi. Tuttavia, Coinbase ha affermato che durante quel periodo la SEC non ha etichettato l’exchange o i token offerti come titoli non registrati.

All’epoca, Grewal aveva anche sottolineato che la SEC aveva respinto le richieste di ricerca dei documenti richiesti, sostenendo un onere eccessivo.

La battaglia legale tra le due parti è iniziata il 6 giugno 2023, quando la SEC ha intentato una causa contro l’exchange di criptovalute, sostenendo che offriva titoli non registrati e non si era registrato come broker o agenzia di compensazione.

Inoltre, la causa ha nominato diversi token, come Polygon, Cardano, Solana e Axie Infinity, come titoli.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.