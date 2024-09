Transak consente bonifici bancari per acquisti di criptovalute negli Stati Uniti

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Transak, fornitore di infrastrutture di pagamento Web3, ha consentito i bonifici per gli investitori in criptovalute negli Stati Uniti. Con questo, l’azienda è diventata la prima rampa fiat-to-crypto a offrire bonifici bancari.

Secondo un annuncio del 6 luglio, la nuova funzionalità è disponibile per un importo di trasferimento minimo di 2.000 dollari, con il limite massimo fissato a 25.000 dollari per transazione. Transak ha scritto nell’annuncio:

Questa mossa mira a rendere le transazioni di grandi dimensioni più semplici e più convenienti per gli utenti, in linea con l’obiettivo di Transak di ampliare le proprie opzioni di pagamento.

Un’aggiunta già di successo

Il lancio negli Stati Uniti arriva dopo che l’azienda ha assistito a un’impennata della domanda per il metodo di pagamento in mercati come il Regno Unito.

Secondo quanto riferito, il volume dei bonifici bancari di Transak è aumentato di quattro volte in seguito all’introduzione dei bonifici bancari nella regione rispetto ad altri metodi come le carte e Apple Pay.

Inoltre, i bonifici bancari sono anche più economici rispetto ad altre alternative come le carte di credito, incorrendo in una commissione dell’1%. Esistono anche ulteriori restrizioni come i limiti di transazione con questi metodi di pagamento.

Altri vantaggi derivanti dai bonifici bancari sono la maggiore sicurezza del processo in più fasi di aggiunta di beneficiari, invio di fondi e approvazione delle transazioni. Secondo Transak, questo approccio aggiunge un “livello di verifica” e “riduce anche il rischio di frode”.

L’azienda ora prevede di imitare il successo del Regno Unito nel mercato statunitense, che a suo avviso è già a suo agio con questo metodo di pagamento.

Pertanto, si aspetta che il nuovo sistema contribuisca a promuovere ulteriormente l’adozione delle criptovalute.

Transak è autorizzata come trasmettitore di denaro negli Stati Uniti dal 2022. Secondo l’annuncio, ha già acquisito 13 dei suoi partner statunitensi, tra cui nomi importanti come l’exchange di criptovalute Binance.

Al momento della pubblicazione, la funzionalità è disponibile solo per gli utenti Transak che hanno superato il livello 2 KYC, che include la verifica di liveness, identità e indirizzo.

L’espansione aggressiva di Transak

Lanciata nel 2018, Transak afferma di servire oltre 5 milioni di utenti in 160 paesi.

La società ha raccolto 20 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie A nel maggio 2023 e da allora ha ampliato le proprie attività a un ritmo rapido. Nell’ultimo anno l’azienda ha stretto numerose partnership importanti.

Nel gennaio 2024, la piattaforma ha collaborato con il gigante dei pagamenti Visa come parte del suo programma Visa Direct. La partnership ha consentito agli utenti di Transak di convertire direttamente i propri saldi crittografici in fiat.

Transak supporta oltre 40 criptovalute e ha aggiunto la stablecoin di PayPal, PayPal USD (PYUSD), alla sua piattaforma nel giugno 2024.

Nel corso degli anni l’azienda ha collaborato con diversi fornitori di portafogli crittografici come Metamask e più recentemente ha aggiunto il supporto per VeWorld, il portafoglio di autocustodia per la blockchain VeChainThor a luglio.

L’integrazione fa seguito alla partnership con lo sviluppatore di giochi Cometh, consentendo acquisti diretti di criptovalute per il suo gioco Cosmik Battle.

Transak ha anche collaborato con la piattaforma di identità decentralizzata Privado ID a giugno per introdurre un nuovo sistema di verifica dell’ID in catena denominato Reusable KYC.

