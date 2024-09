Il prezzo delle azioni Entain viene ipervenduto prima degli utili

Il prezzo delle azioni Entain (LON: ENT) ha subito una forte svendita quest’anno, rendendolo uno dei titoli con le peggiori performance nell’indice FTSE 100. Giovedì è crollato al minimo di 528p, l’oscillazione più bassa degli ultimi anni. È sceso di oltre il 78% rispetto al suo punto più alto nel 2021.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Entain è sceso di quasi il 50% quest’anno, mentre DraftKings si è ritirato di meno dell’1%, mentre Flutter Entertainment (FLUT) è cresciuto di circa il 10% quest’anno.

Gli affari di Entain sono sotto pressione

Copy link to section

L’industria delle scommesse sportive e dei giochi online ha registrato un boom durante la pandemia poiché milioni di utenti hanno partecipato utilizzando i loro controlli di stimolo.

All’epoca, Entain era una delle aziende più in voga del settore, grazie alla sua famiglia di marchi, tra cui Ladbrokes, Coral, BetMGM, Bwin e PartyPoker.

Di conseguenza, MGM e DraftKings hanno presentato una grande offerta che ha valutato la società a oltre 11 miliardi di sterline. Entain, precedentemente nota come GVC Holdings, ha rifiutato l’offerta, sottolineando che la sottovalutava gravemente.

Si scopre che Entain aveva torto poiché le sue azioni sono crollate, valutandole a oltre 3 miliardi di sterline. La crescita dei suoi ricavi si è arrestata, la concorrenza è aumentata e l’azienda è stata costretta a pagare ingenti multe.

Entain è uno dei tanti vincitori della pandemia che hanno lottato. Alcuni degli altri nomi sono società fintech come PayPal e Block e società di telemedicina come Teladoc Health.

Mantenere i guadagni in anticipo

Copy link to section

I risultati annuali più recenti hanno mostrato che le entrate nette da gioco di Entain sono aumentate dell’11% nel 2023 a 4,7 miliardi di sterline, mentre il suo profitto lordo è salito a 2,9 miliardi di sterline. Tuttavia, la società ha subito una grossa perdita di oltre 878 milioni di sterline.

Questa perdita è dovuta al fatto che la società ha accettato di pagare 585 milioni di sterline per risolvere una causa intentata dalla divisione HM Revenue & Customs. Il caso affermava che la società non era riuscita a mettere in atto misure sufficienti per prevenire la corruzione in Turchia.

Nel frattempo, ad aprile, la società ha pubblicato il suo rendiconto finanziario, da cui emergeva che la sua attività non stava crescendo come previsto. I suoi ricavi totali da gioco sono aumentati del 6% in valuta corrente, mentre le sue attività, esclusi gli Stati Uniti, sono diminuite del 2%. Nel Regno Unito e in Irlanda l’NGR è sceso del 7%, mentre nel mercato internazionale è aumentato dell’8%.

Giovedì, quindi, la quotazione delle azioni Entain sarà sotto i riflettori quando verranno pubblicati i risultati finanziari. Nella sua dichiarazione, la società probabilmente metterà in evidenza alcune delle misure che sta adottando per risanare il suo marchio in difficoltà.

Alcuni mesi fa, è stato riferito che la società aveva assunto Moelis per fornire consulenza sulle potenziali vendite di alcuni dei suoi principali marchi internazionali come BetCity, Enlabs, CrystalBet ed Enlabs. Una tale vendita semplificherebbe la società, ridurrebbe i costi e potrebbe portare a un dividendo speciale per gli investitori.

Segnerebbe anche la fine della storia di acquisizioni dell’azienda che l’ha resa uno dei maggiori attori nel settore delle scommesse sportive e del gioco d’azzardo.

Entain si trova ad affrontare anche altre sfide in uno dei suoi mercati più importanti: gli Stati Uniti. La sua attività principale è una grande partecipazione in BetMGM, una società che cerca di competere con aziende del calibro di DraftKings e Fanduel, di proprietà di Flutter Entertainment.

La sfida è che BetMGM è un inceneritore di liquidità che prevede di perdere oltre 240 milioni di dollari mentre il management prevede che il suo EBITDA sarà di 500 milioni di dollari nel 2026.

La sfida di Entain è quella di competere con aziende molto più grandi che dispongono di liquidità e capitale consistenti. Mentre le scommesse online negli Stati Uniti sono salite a 11 miliardi di dollari nel 2023, la maggior parte di queste provenivano da DraftKings e FanDuel, che hanno guadagnato oltre 7 miliardi di dollari.

Conquistare gli Stati Uniti sarà un’impresa costosa che consumerà ingenti somme di denaro dal bilancio di Entain. Infatti, Evoke, precedentemente nota come 888 Holdings, lasciò gli Stati Uniti, sostenendo che i costi erano proibitivi.

Entain è un buon titolo?

Copy link to section

Il settore più ampio delle scommesse e del gioco d’azzardo online non sta andando bene, con la maggior parte dei titoli del settore in ritardo rispetto al mercato più ampio. Flutter Entertainment, che ha spostato la sua quotazione negli Stati Uniti, è entrata in un mercato ribassista poiché è scesa del 20% rispetto al suo picco.

Allo stesso modo, le azioni di DraftKings sono crollate di oltre il 36% rispetto al livello più alto quest’anno mentre emergono segnali di rallentamento.

Tecnicamente, il prezzo delle azioni Entain sembra essere piuttosto economico. Rimane al di sotto di tutte le medie mobili, mentre il Relative Strength Index (RSI), l’oscillatore stocastico e il Relative Vigor Index (RVI) hanno tutti puntato verso il basso.

Pertanto, esiste la probabilità che il titolo si riprenda mentre il nuovo amministratore delegato, Gavin Isaacs, lavora per attuare una svolta. Isaacs è un veterano del settore con oltre 25 anni nel settore.

Pertanto, una ripresa potrebbe vedere il prezzo delle azioni Entain salire a oltre 643p, il suo minimo oscillazione a maggio. Inoltre, Entain è un’azienda ben nota con alcuni dei migliori marchi del settore e che sta implementando bene il suo turnaround.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.