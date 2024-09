La sentenza antitrust di Google traccia parallelismi con il caso di Microsoft vecchio di 25 anni: ecco come

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Una sentenza significativa del giudice statunitense Amit Mehta ha stabilito che Google detiene il monopolio nel mercato della ricerca su Internet, ricordando lo storico caso antitrust contro Microsoft. Questa sentenza ha segnato un momento cruciale nel continuo esame delle principali aziende tecnologiche e delle loro pratiche di mercato.

Il caso, avviato dal governo degli Stati Uniti nel 2020, accusava Google di mantenere il proprio dominio sul mercato della ricerca attraverso la creazione di formidabili barriere all’ingresso e meccanismi di feedback che ne consolidavano la posizione.

La sentenza del giudice Mehta, che copre 300 pagine, ha ritenuto Google in violazione della Sezione 2 dello Sherman Act, che proibisce le pratiche monopolistiche.

Confronti con il caso antitrust di Microsoft del 1999

La sentenza traccia chiari parallelismi con il caso antitrust del 1999 contro Microsoft, in cui si scoprì che il colosso del software aveva utilizzato il proprio sistema operativo Windows per soffocare la concorrenza di browser rivali come Netscape Navigator. Un accordo nel 2001 imponeva a Microsoft di smettere di svantaggiare i concorrenti negli accordi sui PC.

Il giudice Mehta ha evidenziato la somiglianza nel modo in cui entrambe le società hanno sfruttato le loro posizioni dominanti sul mercato. Ha osservato che proprio come gli accordi di Microsoft hanno limitato la penetrazione nel mercato di Navigator, gli accordi di distribuzione di Google hanno ridotto i volumi di ricerca dei suoi concorrenti, proteggendo così la quota di mercato di Google.

Un aspetto chiave della strategia di Google, come identificato nella sentenza, è il “potere del default”. Gli accordi di Google con Apple e Samsung, che costano miliardi di dollari ogni anno, assicurano che Google rimanga il motore di ricerca predefinito su questi popolari dispositivi, una posizione che limita significativamente la migrazione degli utenti verso i motori di ricerca rivali.

Implicazioni per le pratiche commerciali di Google

Un processo separato previsto per il 4 settembre determinerà le sanzioni o i rimedi che Google dovrà affrontare. Durante questo processo, Google ha la possibilità di ricorrere in appello, un processo che potrebbe durare oltre due anni, simile all’appello di Microsoft e al successivo accordo con il Dipartimento di Giustizia (DOJ).

Esperti legali suggeriscono che il tribunale potrebbe incaricare Google di rescindere alcuni accordi esclusivi e rendere più semplice per gli utenti l’accesso ad altri motori di ricerca. Sebbene siano possibili sanzioni pecuniarie, il rischio più sostanziale per Google risiede in potenziali cambiamenti nelle sue pratiche commerciali, che potrebbero incidere sulla sua redditività. Ad esempio, la perdita dello stato di ricerca predefinito sugli smartphone potrebbe portare a una significativa riduzione dell’attività principale di ricerca di Google.

Nel secondo trimestre, “Google Search & Other” ha generato entrate per 48,5 miliardi di dollari, pari al 57% delle entrate totali di Alphabet. Qualsiasi cambiamento imposto potrebbe, quindi, avere un profondo impatto sulla performance finanziaria della società.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nella competizione

A sua difesa, Google probabilmente sosterrà che il panorama competitivo si è evoluto con l’avvento dell’intelligenza artificiale (AI). Questa nuova dinamica non era presente quando il Dipartimento di Giustizia ha intentato la sua causa iniziale. Google potrebbe presentare prove che dimostrano come gli sviluppi dell’intelligenza artificiale abbiano intensificato la concorrenza, un punto che ha cercato di minimizzare sulla scia dell’ascesa di servizi basati sull’intelligenza artificiale come ChatGPT di OpenAI.

Neil Chilson, ex capo tecnologo della Federal Trade Commission, ha osservato che l’intelligenza artificiale potrebbe effettivamente interrompere il dominio di mercato di Google. Ha suggerito che mentre la definizione di mercato della corte attualmente implica Google, le tecnologie emergenti nella ricerca e nella pubblicità potrebbero presentare una concorrenza significativa.

Incertezza per gli investitori e potenziali risultati

A seguito della sentenza, le azioni di Google hanno registrato un leggero calo, riflettendo tendenze di mercato più ampie piuttosto che una risposta diretta alla sentenza. Gli investitori rimangono cauti poiché il giudice Mehta non ha delineato potenziali rimedi, lasciando una significativa incertezza.

Gli esperti ritengono che, sebbene una rottura di Google sia improbabile, potrebbero essere all’orizzonte cambiamenti al suo modello di business. A differenza del caso Microsoft, in cui si potrebbero scorporare linee di business distinte, i servizi integrati di Google presentano uno scenario più complesso per una potenziale cessione.

Si prevede che il prossimo processo chiarirà queste questioni. Bill Baer, ex capo delle divisioni antitrust sia della FTC che del DOJ, ha indicato che il precedente del caso Microsoft rafforza l’argomentazione contro Google. I dettagli di ciò che cercherà il Dipartimento di Giustizia e di ciò che il giudice approverà rimangono incerti.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.