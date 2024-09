Le azioni di Super Micro Computer crollano del 20% poiché il CEO attribuisce la sottoperformance ai ritardi di Nvidia

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Le azioni di Super Micro Computer Inc. (NASDAQ: SMCI) sono scese oggi del 20% in seguito alla pubblicazione del rapporto sugli utili del quarto trimestre.

Nonostante l’annuncio di previsioni migliori del previsto e di un imminente frazionamento azionario 10 per 1 a partire dal 1° ottobre, la reazione del mercato è stata estremamente negativa.

Ritardo nelle GPU Balckwell di Nvidia

Durante la presentazione degli utili dell’azienda, il CEO Charles Liang ha affermato di non aspettarsi alcuna spedizione significativa delle GPU Nvidia Blackwell fino all’inizio del secondo trimestre del 2025.

Per il quarto trimestre, intendo il trimestre di dicembre, immagino che sarà molto piccolo. Campione di ingegneria di piccolo volume. Quindi il volume reale, credo, doveva essere il trimestre di marzo del prossimo anno. Ed è per questo che prevediamo solo tra i 26 e i 30 miliardi di dollari. Carlo Liang

Aziende come Microsoft e Google hanno già confermato i ritardi nei loro rapporti sugli utili. Quindi, anche se il CEO di Nvidia afferma che molte delle spedizioni saranno gestite entro la fine di quest’anno, i clienti probabilmente stanno fornendo un quadro più realistico.

Quando le aziende scoprono un difetto di progettazione così tardi nel processo di produzione, come ha fatto Nvidia, di solito non è una buona notizia.

La produzione di semiconduttori è un processo complicato e Nvidia e Taiwan Semiconductor avranno molto lavoro da fare per correggere i difetti. Tuttavia, considerando che Nvidia non ha molta concorrenza, qualche mese di ritardo non influisce sulla società.

Tuttavia, influisce su un’azienda come Super Micro Computer, che ha fornito una guida prudente in quanto non vede un grande impatto delle GPU Blackwell sulle vendite dei rack di raffreddamento a liquido fino all’ultimo trimestre dell’anno fiscale 2025, che terminerà a giugno 2025.

Detto questo, le entrate previste stanno già tenendo conto di una crescita dell’87% su base annua, il che è impressionante. Ciò che è ancora più impressionante è che questo si aggiunge alla crescita dei ricavi del 110% nell’anno fiscale 2024.

Cosa dicono gli analisti?

Il titolo ha ricevuto un downgrade da parte di BofA che gli ha assegnato un rating Neutral rispetto al precedente rating Buy. Gli analisti dell’azienda prevedono che i margini dell’azienda rimarranno bassi nonostante l’aspettativa di forti ricavi.

Tuttavia, il fatto che gli analisti siano d’accordo con le previsioni di aumento dei ricavi dell’azienda dimostra che si prevede che il settore dell’intelligenza artificiale rimarrà forte. Ciò potrebbe essere di buon auspicio per i titoli che si rivolgono alle infrastrutture di intelligenza artificiale.

Wells Fargo ha mantenuto un rating di pari peso con un obiettivo di prezzo di 650 dollari. L’azienda ritiene che l’aumento dei ricavi controbilanci la riduzione dei margini, senza apportare alcun beneficio complessivo né destare alcuna preoccupazione.

Il team di analisti di JP Morgan, guidato da Samik Chatterjee, ha mantenuto il rating sovrappesato e l’obiettivo di prezzo di 950 dollari. Ritengono che i margini poco brillanti dell’azienda fossero già stati scontati.

Il titolo è stato scambiato l’ultima volta a 492 dollari, ovvero uno sconto del 48% rispetto al prezzo obiettivo di JP Morgan.

