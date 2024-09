Poodlana al centro dell’attenzione mentre il presidente di Ava Labs ribadisce una visione rialzista su BTC

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Il Bitcoin è stato piuttosto instabile nelle ultime settimane a causa degli ostacoli macroeconomici, e ora viene scambiato intorno al livello di 57.000 dollari.

John Wu, il presidente di Ava Labs, attribuisce la recente debolezza anche alla possibilità che il governo degli Stati Uniti venda più di 2,0 miliardi di dollari di BTC sequestrati da Silk Road il mese scorso.

Tuttavia, Bitcoin probabilmente si riprenderà bruscamente e continuerà a superare la valutazione di 100.000 dollari nel medio termine, ha detto alla CNBC in una recente intervista.

Il previsto rally di BTC rende Poodlana (POODL) un investimento utile per il 2024 poiché, essendo criptovaluta, tende a muoversi in tandem con il leader spaziale (Bitcoin).

Non è troppo tardi per investire in Poodlana

All’inizio di questa settimana, Morgan Stanley ha dichiarato che inizierà a offrire ETF Bitcoin ai suoi clienti più facoltosi.

Questo è un enorme vantaggio per l’asset class, forse inclusa Poodlana, considerando che gli ETF BTC saranno ora disponibili per il canale RIA con patrimonio netto più elevato oltre agli investitori al dettaglio e istituzionali, ha aggiunto John Wu.

POODL ha attualmente un prezzo di 0,0458$ in prevendita, il che indica il potenziale per una crescita esplosiva sulla scia della continua forza di Bitcoin.

A soli pochi centesimi, è molto più attraente come investimento, ancor più dello stesso Bitcoin, considerando che BTC richiede un capitale enorme, che non è disponibile per un investitore medio.

Poodlana terminerà la sua prevendita e sarà quotato su uno scambio di criptovalute il 16 agosto. I dettagli dei passaggi che è necessario seguire per investire nella sua prevendita sono disponibili sul sito a questo link.

POODL continua ad attrarre una forte domanda

Wu di Ava Labs ha anche citato il recente rapporto trimestrale di Coinbase per la sua visione rialzista su Bitcoin che molti credono potrebbe tradursi in un prezzo più alto anche per il token Poodlana.

Gli utenti rimangono sulla piattaforma (Coinbase) e si impegnano molto di più, ha aggiunto, il che è presumibilmente positivo per l’intera classe di criptovalute, incluso POODL.

Poodlana ha raccolto più di 5,4 milioni di dollari in meno di un mese, il che segnala una solida domanda per l'”Hermes delle criptovalute”. La meme coin alla moda potrebbe anche essere un mezzo per sfruttare l’industria della moda che si prevede crescerà a un tasso composto annualizzato vicino al 9,0% fino al 2029.

Fai clic qui se desideri saperne di più su Poodlana e cosa lo rende un investimento entusiasmante per il 2024.

Possiedi Poodlana per il prossimo staking pool

Infine, un altro vantaggio di Bitcoin che potrebbe, per estensione, servire da positivo per la moneta Poodlana è un continuo aumento di sviluppatori del mondo reale che cercano di creare applicazioni sulla blockchain, come affermato dal presidente John Wu di Ava Labs.

Ottenere visibilità su POODL nelle fasi iniziali può essere raccomandato anche perché il progetto prevede di introdurre una piattaforma di staking piuttosto redditizia nei prossimi mesi.

Insieme alla prossima quotazione, Poodlana sembra ben posizionata per continuare ad attrarre una forte domanda che in genere si traduce in un prezzo più alto per le criptovalute.

Tutto sommato, POODL è una moneta meme interessante da possedere poiché è attualmente solo ai suoi primi inning rispetto a un gruppo di suoi pari che hanno già avuto il loro momento di gloria. Per saperne di più su Poodlana, visita subito il suo sito web.