Ripple collabora con DIFC per accelerare l’innovazione blockchain negli Emirati Arabi Uniti

Ripple, la società con sede negli Stati Uniti dietro la blockchain pubblica decentralizzata XRP Ledger, ha annunciato una partnership strategica con il DIFC Innovation Hub.

La partnership mira a sfruttare le soluzioni crittografiche di XRPL e Ripple per far avanzare lo spazio di innovazione della blockchain e delle risorse digitali negli Emirati Arabi Uniti.

Secondo un annuncio pubblicato da Ripple il 7 agosto, la collaborazione aiuterà ad avvicinare più sviluppatori all’ecosistema dell’innovazione del Dubai International Financial Centre. Questa comunità costituisce il DIFC Innovation Hub, che è il più grande del Medio Oriente.

Brad Garlinghouse, amministratore delegato di Ripple, ha dichiarato in una nota:

La crescente attrazione degli Emirati Arabi Uniti per la comunità blockchain e criptovaluta ha visto più di 1.000 aziende in fase di crescita avviare attività nel DIFC Innovation Hub. Attualmente, questi includono aziende tecnologiche, laboratori digitali, regolatori, società di venture capital ed enti educativi.

Ora Ripple e il DIFC stanno cercando di attirare la prossima ondata di sviluppatori, in particolare startup e scale-up in fase iniziale.

La collaborazione mira anche a fornire un ambiente e programmi di incentivi che consentano alle aziende di utilizzare l’hub per creare e implementare casi d’uso reali.

Commentando la partnership con Ripple, il CEO del DIFC Arif Amiri ha osservato:

La giornata di oggi segna un’altra pietra miliare nel viaggio continuo del DIFC per contribuire a facilitare la crescita e fornire alla prossima generazione di leader tutto ciò di cui hanno bisogno per avere successo. La collaborazione con Ripple consolida ulteriormente il ruolo di DIFC come hub globale leader per talento, tecnologia e innovazione, mentre continuiamo a migliorare il nostro ecosistema alimentato da una giurisdizione normativa di livello mondiale, per guidare il futuro della finanza.