TD Cowen declassa Molson Coors e abbassa il target di prezzo a 58 dollari: è ora di uscire?

Molson Coors Beverage Company (NYSE: TAP) è oggi sotto i riflettori a seguito del downgrade di TD Cowen.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Nonostante Molson Coors abbia pubblicato ieri utili del secondo trimestre migliori del previsto e abbia riaffermato le sue prospettive per il 2024, TD Cowen ha modificato il suo rating sulla società, passando da Buy a Hold e abbassando l’obiettivo di prezzo da $ 68 a $ 58.

Questo obiettivo rivisto indica un modesto potenziale di rialzo di appena il 7% rispetto al recente prezzo di chiusura del titolo.

La decisione di TD Cowen di declassare Molson Coors è stata influenzata dall’incapacità della società di sfruttare appieno i guadagni di quote di mercato emersi dal boicottaggio di Bud Light.

I benefici attesi derivanti dall’aumento dello spazio sugli scaffali – in crescita del 13% quest’anno – non si sono tradotti in aumenti di entrate attesi.

Anche il lento progresso negli sforzi di premiumizzazione, in particolare riguardo al rebranding di Blue Moon, ha influito sul downgrade.

Nonostante queste sfide, gli analisti di TD Cowen ritengono che le previsioni di Molson Coors per il 2024 siano realizzabili ma difficilmente possano entusiasmare gli investitori a meno che la società non dimostri un percorso verso una crescita organica più robusta.

Guadagni del secondo trimestre di Molson Coors

Copy link to section

Il secondo trimestre del 2024 è stato un momento positivo per Molson Coors, con la società che ha registrato un aumento dei profitti del 7,9%, traducendosi in 1,92 dollari per azione, superando le stime di consenso di 0,24 dollari.

I ricavi sono leggermente diminuiti dello 0,6% su base annua a 3,25 miliardi di dollari, ma hanno comunque superato le previsioni di 70 milioni di dollari. La capacità di Molson Coors di mantenere le proprie prestazioni di alto livello migliorando allo stesso tempo i propri profitti – in crescita del 5,2% – in un contesto difficile sottolinea la sua resilienza operativa.

Per quanto riguarda le previsioni per il 2024, Molson Coors rimane ottimista, mantenendo la previsione di una crescita a una sola cifra delle vendite nette su base valutaria costante.

La società prevede che il reddito sottostante al lordo delle imposte aumenterà di una cifra media, con una crescita simile prevista per l’utile diluito per azione.

Le spese in conto capitale sono previste a 750 milioni di dollari e il flusso di cassa libero è stimato a 1,2 miliardi di dollari, segnalando una continua salute finanziaria e capacità di investimento.

Preferenze dei consumatori in evoluzione e concorrenza intensa

Copy link to section

Fondamentalmente, Molson Coors si sta muovendo in un panorama complesso caratterizzato dall’evoluzione delle preferenze dei consumatori e da un’intensa concorrenza.

Il suo portafoglio diversificato di marchi, compresi marchi principali come Coors Light e Miller Lite e offerte premium come Blue Moon, si posiziona bene per catturare vari segmenti di mercato.

Tuttavia, la dipendenza dell’azienda dalle vendite tradizionali di birra, nel contesto dello spostamento delle tendenze dei consumatori verso bevande premium e alternative, presenta sia opportunità che sfide.

I fattori di crescita per Molson Coors includono iniziative strategiche come il Piano di accelerazione, che mira ad aumentare i ricavi attraverso l’innovazione e la premiumizzazione, e investimenti mirati in mercati chiave come EMEA e APAC.

L’azienda sta inoltre esplorando opportunità nelle categorie degli analcolici e dei superalcolici, che riflettono una più ampia tendenza del settore alla diversificazione oltre alle tradizionali offerte di birra.

Valutazione e rischi

Copy link to section

Dal punto di vista della valutazione, Molson Coors presenta un caso convincente con un rapporto prezzo/utili (P/E) significativamente inferiore alla media del settore.

Scambiato con un rapporto P/E a termine inferiore a 10, il titolo è attualmente sottovalutato rispetto a concorrenti come Anheuser-Busch InBev, che vanta un multiplo molto più elevato.

Il rendimento da dividendi di Molson Coors superiore al 3,27% e un robusto programma di riacquisto di azioni proprie ne accrescono ulteriormente l’attrattiva come investimento di valore.

Nonostante questi aspetti positivi, Molson Coors si trova ad affrontare diversi rischi che gli investitori dovrebbero considerare. La natura globale delle sue operazioni espone l’azienda a tensioni geopolitiche, come il conflitto Russia-Ucraina, e a fattori macroeconomici come la fluttuazione dei costi del carburante e dell’elettricità.

Inoltre, il consumo di birra è sensibile alle condizioni economiche, con un potenziale impatto sulle vendite durante i periodi di recessione.

Il solido bilancio dell’azienda, con quasi 1,65 milioni di dollari in contanti e livelli di debito gestibili, fornisce un cuscinetto per superare queste sfide.

Molson Coors è stata proattiva nella gestione della propria struttura di capitale, con un programma di riacquisto di azioni proprie da 2 miliardi di dollari che sottolinea il suo impegno a restituire valore agli azionisti mantenendo allo stesso tempo la flessibilità per gli investimenti in crescita.

Mentre gli investitori valutano la performance della società rispetto alle aspettative del mercato, l’esame degli indicatori tecnici del titolo può fornire ulteriori informazioni sui potenziali movimenti dei prezzi e guidare le future decisioni di investimento. Esaminiamo i grafici per comprendere meglio la traiettoria dei prezzi e il posizionamento sul mercato di Molson Coors.



Rangebound tra $ 49 e $ 68

Copy link to section

Le azioni di Molson Coors hanno registrato una tendenza al ribasso a lungo termine dal 2016. Sebbene abbiano registrato un notevole rimbalzo dopo essere scese ai livelli di 30 dollari durante il crollo del 2020, rimangono significativamente al di sotto del picco del 2016.

Grafico TAP di TradingView

Dal 2023 il titolo ha tentato due volte di superare il livello di 68 dollari, ma non ci è riuscito, rafforzando la tendenza al ribasso a lungo termine. Pertanto, gli investitori che sono rialzisti sul titolo e si aspettano che aumenti in modo significativo devono attendere che quel livello venga superato per qualsiasi movimento significativo al rialzo. In caso contrario, il titolo può rimanere limitato nel range per lungo tempo.



Inoltre, i trader che sono ribassisti sul titolo non devono venderlo allo scoperto ai livelli attuali perché viene scambiato vicino al suo supporto a lungo termine vicino a $ 49, come si può vedere nel grafico. Se il titolo non riesce a scendere al di sotto di tale livello di supporto, può continuare a essere scambiato nell’intervallo $ 49-$ 68 a breve.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.