Toncoin (TON) estende la ripresa mentre gli investitori guardano alla regione dei profitti da miliardi di dollari

Il recente crollo del mercato ha visto il prezzo di Toncoin (TON) crollare ai minimi mensili. Ciononostante, il token basato su Telegram ha recuperato un supporto vitale, rinnovando l’ottimismo degli investitori, con molti pronti per profitti imminenti.

La ripresa di Toncoin suscita ottimismo

TON è tra gli altri leader della ripresa del mercato dopo l’ultimo scivolone. Il token è salito al livello attuale di 5,77 dollari e segnala maggiori rendimenti per gli investitori.

La maggior parte dell’offerta di Toncoin ha perso redditività dopo il crollo di lunedì, che ha portato la moneta da 6 dollari a circa 5,27 dollari.

Secondo il GIOM (Global In-Out of the Money) di IntoTheBlock, oltre 640 milioni di Toncoin, per un valore di circa 3,55 miliardi di dollari, attendono i profitti.

Gli investitori hanno acquistato l’importo compreso tra $ 5,47 e $ 6,15.

TON sembra pronto a superare i 6,15 dollari, mentre gli investitori alimentano le riprese in corso per riprendersi dall’ultimo crollo.

Inoltre, la criptovaluta vede una ripresa degli afflussi dopo aver registrato deflussi record. Ciò sottolinea il miglioramento dell’interesse degli investitori, che potrebbe estendere le tendenze rialziste per TON.

Prospettive attuali dei prezzi TON

Il token nativo ha mantenuto una posizione rialzista dopo un notevole balzo giornaliero per attestarsi a 5,74 dollari durante questa pubblicazione.

TON 1D Chart on Coinmarketcap

I rialzisti puntano alla soglia dei 6,15 dollari per rendere redditizia l’offerta evidenziata. Tuttavia, dovrebbero superare la resistenza cruciale a 6,04$ e trasformarla in supporto per tale possibilità.

Nel frattempo, gli ampi movimenti del mercato rimangono cruciali nel modellare la traiettoria di breve termine di Toncoin. Il settore delle criptovalute è migliorato da ieri, con la capitalizzazione di mercato di tutti gli asset in aumento dell’1,58% a 2,01 trilioni di dollari.

Il miglioramento del sentiment degli investitori ha guidato il rimbalzo in corso. L’indice della paura e dell’avidità è passato dal livello di “paura estrema” del giorno scorso al livello di “neutrale” al momento della stesura di questo articolo.

Nel frattempo, il CEO di Binance ha condiviso una prospettiva ottimistica sul panorama prevalente del mercato delle criptovalute.

Ritiene che aspetti macroeconomici come l’aumento dei tassi di interesse, le tensioni geopolitiche e le preoccupazioni sull’inflazione, che hanno innescato il calo di Bitcoin verso i 50.000 dollari, non suggeriscano tendenze ribassiste a lungo termine.

Ciononostante, gli investitori dovrebbero prepararsi a potenziali fluttuazioni selvagge dovute alle accresciute questioni geopolitiche e ai possibili tagli dei tassi da parte della Fed.

In mezzo alla continua volatilità, il CEO di Binance incoraggia gli investitori in criptovalute a continuare a costruire e rimanere informati.

That's right! — Richard Teng (@_RichardTeng) August 5, 2024

Il post di Richard Teng ha sottolineato i vantaggi dell’adattabilità e della perseveranza durante le turbolenze del mercato.

Prospettive future di Toncoin

TON mostra notevoli recuperi mentre l’industria delle criptovalute si riprende dall’ultimo crollo nello spazio finanziario globale.

Gli investitori mostrano ottimismo in Toncoin poiché mirano a livelli di profitto di miliardi di dollari. Ciò ha rafforzato la continua ripresa di Toncoin.

Inoltre, TON rimane adatto per una crescita robusta futura. La sua piattaforma tecnologica unica e l’integrazione di Telegram rafforzano la posizione di mercato dell’asset.

Progetti come Notcoin, Hamster Kombat e Tapswap continuano a prosperare, rendendo Telegram una casa per trader e investitori di criptovalute.

La crescente comunità crittografica di Telegram probabilmente consoliderà il successo a lungo termine di TON.

