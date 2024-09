Intervista: La maggior parte delle banche centrali, in particolare la Fed, interpretano male i tassi di interesse, afferma Jim Rogers

L’oscillazione selvaggia a cui hanno assistito lunedì il Giappone, l’Asia e i mercati globali, compresi gli Stati Uniti, in seguito ai dati sull’occupazione negli Stati Uniti e alla liquidazione del carry trade sullo yen, per ora si è stabilizzata, ma permangono i timori che gli Stati Uniti scivolino in una recessione.

L’asso americano e presidente di Beeland Interests, James Beeland Rogers, popolarmente noto come Jim Rogers, ha visto le maree cambiare molte volte e ha resistito.

Invezz si è rivolto a Rogers per avere il suo punto di vista su come dare un senso agli eventi recenti, quali asset acquistare o detenere in tempi così volatili e perché, sebbene pensi che un mercato ribassista sia dietro l’angolo, non sta ancora vendendo allo scoperto. Estratti modificati:

Invezz: Cosa pensi del crollo del mercato di lunedì causato dal Giappone e dei timori di un’imminente recessione negli Stati Uniti?

Ebbene, i mercati azionari di tutto il mondo hanno tutti raggiunto nuovi massimi, tranne la Cina. Tutti gli altri si sono divertiti moltissimo. Questo di solito porta a un problema. Quando tutti sono felici, dovresti essere preoccupato.

Quindi il Giappone era in crisi da 35 anni. Poi quest’anno ha iniziato a salire, per molte ragioni, ed è andato avanti per molto tempo. Quando un mercato del genere inizia a scendere, di solito diventa molto spaventoso, e il Giappone è diventato spaventoso.

È la fine? Non lo so. So che la fine arriverà presto, perché tutti nel mondo si stanno divertendo molto, compresa l’India, compreso il Giappone. Questi sono mercati che non sono stati grandiosi per molto tempo. Quindi, non so quando arriverà la fine, ma so che ci stiamo avvicinando.

Il crollo del mercato di lunedì è un segnale per i tempi a venire?

Forse era un suono di campane che diceva: preparatevi, preparatevi.

Ti dirò che non possiedo molte azioni in nessuna parte del mondo, perché so che avremo un altro mercato ribassista, e so che sarà molto, molto serio quando accadrà.

Abbiamo avuto un problema nel 2008 a causa del troppo debito. Questo è tutto. Dal 2009, il debito è salito alle stelle ovunque. Anche l’India adesso ha un debito. Quindi, sii preoccupato. Sono preoccupato. Ma non sto ancora svendendo.

Invezz: Allora, dove tieni attualmente la tua ricchezza? A quale asset class gli investitori dovrebbero guardare in tempi così volatili?

Quello che ho imparato in passato è che dovresti guardare alle cose che sono ancora depresse.

L’argento è un bene economico da considerare, acquisterà più oro quando scende

Voglio dire, l’argento costa poco. L’oro è ai massimi storici. L’argento è sceso del 40% rispetto al suo massimo storico. Quindi forse argento. Possiedo argento. Spero di acquistarne di più. Spero di acquistare più oro se dovesse scendere.

L’agricoltura è ancora a buon mercato, ma la maggior parte delle cose non lo sono. La maggior parte degli asset, in particolare le azioni di tutto il mondo, sono costosi. Quindi non ci sono molte cose da comprare.

Quando inizi a vendere allo scoperto, dovresti vendere allo scoperto le azioni che sono aumentate di più. Quelle azioni in America, sai, le (magnifiche) sette: quando arrivano i mercati ribassisti, questo è il tipo di cose che si dovrebbero vendere allo scoperto.

Non conosco azioni in India da vendere allo scoperto. È più probabile che l’America sia il posto dove vendere allo scoperto.

Invezz: Gli esperti discutono se i titoli dell’intelligenza artificiale seguiranno il percorso delle dot-com. Cosa ne pensi dell’intero boom dell’intelligenza artificiale che sta guidando la Big Tech?

L’intelligenza artificiale sta già cambiando il mondo. Cambierà il mondo ancora di più. E verranno accumulate grandi fortune. Ci saranno anche grandi disastri. Ci sono sempre stati.

Ma è così che l’elettricità ha cambiato il mondo. Ed è stato meraviglioso. Le azioni furono meravigliose per un po’.

Come ho detto, alcune di queste aziende crolleranno. La maggior parte delle azioni crollerà. Ma non sto ancora shortando, in parte perché non so quali e in parte perché il mio tempismo non è corretto.

Aspettando che si accumuli più isteria nell’intelligenza artificiale

Quello che sto aspettando è altra isteria. Sto aspettando che ci sia un’isteria selvaggia. È allora che venderò allo scoperto, se succede. Di solito quando c’è una bolla, che si tratti delle ferrovie, dell’elettricità, della televisione o dei computer, qualunque cosa, alla fine diventa isteria.

Invezz: Tornando ai timori di recessione negli Stati Uniti, storicamente i mercati emergenti sembrano aver tratto vantaggio quando i mercati sviluppati attraversano una fase recessiva. Vedi che lo schema si ripete se succede?

Bene, questa è una delle poche volte nella mia vita in cui ho visto quasi tutti, tranne la Cina, prosperare e raggiungere massimi storici.

Questo è successo raramente nella mia vita. Quindi, quando finirà questo boom del mercato, le cose andranno molto, molto male.

Nel 2008 abbiamo avuto un problema a causa del debito eccessivo. Questo è tutto dal 2009. Il debito ovunque è salito alle stelle. Quindi la prossima volta che avremo un mercato ribassista, la prossima volta che avremo un problema, dovrà essere difficile.

Il debito è così alto. L’altro giorno ho tirato fuori un giornale e ho iniziato a cercare di capire il debito pubblico americano. È impossibile per l’America pagare il debito. Ma alla gente in questo momento non interessa. Vedo che i miei figli avranno problemi orribili nel corso della loro vita.

Anche l’India sta accumulando debito. Voglio dire, l’India non è niente di così male come gli Stati Uniti. Ma gli americani, i giovani americani, avranno difficoltà. È un buon momento per essere un vecchio americano. Non è un buon momento per essere un giovane americano.

Invezz: Di chi è la colpa? È qualcosa che ti aspettavi anche prima che iniziassero i discorsi sulla recessione?

Bene, abbiamo notato che alcuni piccoli problemi si stanno sviluppando negli Stati Uniti e in altri paesi. È così che iniziano le recessioni. Cominciano in piccolo laggiù. A nessuno importa. Non lo fanno. È troppo piccolo. È troppo insignificante. Alla fine, è nei notiziari della sera. È sulla BBC in tutto il mondo.

Non è ancora arrivato. Ma i segnali cominciano ad emergere. Ma non sto ancora svendendo.

Il lunedì era il genere di cose che accade per avvisare le persone che i problemi stanno arrivando. Forse era quello il segno. Non lo so. Ma è il segno che ci stiamo avvicinando alla fine.

In effetti, la Fed ha aspettato troppo a lungo

Invezz: Molti esperti temono che la Fed possa aver mantenuto il tasso di interesse troppo alto per troppo tempo, il che sta alimentando i timori di una recessione. Pensi che la Fed abbia valutato male la situazione dell’inflazione?

La maggior parte delle banche centrali, in particolare la Fed, sbagliano e giudicano male. Ci sono stati pochissimi banchieri centrali intelligenti nella storia. L’India ne ha avuto uno fantastico qualche anno fa. Penso che ora sia un professore da qualche parte. L’America ne ha avuti due o tre nella nostra storia.

La maggior parte di loro non sa cosa sta facendo. Ecco perché trovano lavoro per il governo. Anch’io faccio molti errori.

Ma sembra che sì, abbiano aspettato troppo a lungo, che dovrebbero alzare i tassi di interesse, non tagliarli, ma li taglieranno ancora.

Dove sono dirette le criptovalute?

Invezz: Qual è la tua opinione sulla criptovaluta? C’è stata una certa formalizzazione nella classe di attività con gli ETF che hanno dato il via libera alla SEC per Bitcoin.

Beh, non ho mai comprato o venduto criptovalute. Non ho mai venduto allo scoperto. Voglio dire, vorrei aver comprato criptovalute quando avevo due anni. Vorrei aver acquistato l’IBM nel 1940. Ci sono molte cose che desidero.

Non vedo alcun valore per le criptovalute se non per il trading. E se sei un trader, probabilmente ti diverti molto, e non c’è niente di sbagliato in questo.

Ci sono accordi di trading in tutto il mondo, ma non vedo alcun valore reale nelle criptovalute se non come trading.

Non credo che il governo degli Stati Uniti dirà mai, okay, puoi usare le criptovalute per pagare le tasse, se lo desideri. Oppure puoi utilizzare la crittografia per acquistare licenze. I governi vogliono il monopolio.

Quindi, a mio avviso, le criptovalute non saranno mai reali per me e un giorno scompariranno.

Il rallentamento della Cina è preoccupante?

Invezz: Lei ha parlato della Cina come di un’eccezione al trend dei massimi storici. Cosa ne pensi del rallentamento lì?

Ebbene, anche la Cina ha avuto molto successo, come sapete. Ma poi la Cina è stata colpita dal virus che l’ha danneggiata gravemente.

E hanno avuto un’enorme bolla immobiliare, una delle più grandi della storia nel mondo. Hanno provato a fermarlo senza successo, ma poi il mercato ha fatto scoppiare la bolla.

Quindi ora la Cina ha due problemi molto seri. La bolla immobiliare è crollata e loro hanno avuto il virus. Quindi stanno lottando. Questo è successo a molti paesi nella storia.

Non preoccuparti, la Cina si riprenderà. Non rinunciare alla Cina. Se puoi fare affari con la Cina, dovresti farlo.

