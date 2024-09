La banca centrale indiana mantiene il tasso di interesse invariato al 6,5% a causa dell’elevata inflazione alimentare

Il Comitato di politica monetaria (MPC) della Reserve Bank of India (RBI) ha mantenuto il tasso Repo stabile al 6,5% per la nona riunione consecutiva, citando la persistente inflazione alimentare come una minaccia significativa per l’inflazione al dettaglio.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

La decisione è stata annunciata giovedì 8 agosto e l’orientamento della politica monetaria rimane pari alla “ritirata dell’accomodamento”.

A seguito della decisione dell’MPC, le banche dovrebbero mantenere i loro attuali tassi di interesse, garantendo che le rate mensili equiparate (EMI) per i prestiti rimangano invariate.

Questa stabilità offre sollievo ai mutuatari preoccupati per i potenziali aumenti dei pagamenti dei prestiti.

La RBI ha inoltre mantenuto la proiezione di crescita del prodotto interno lordo (PIL) per l’anno fiscale 2025 al 7,2% e la previsione di inflazione al dettaglio al 4,5%, nonostante le continue sfide con l’inflazione alimentare.

A luglio il Fondo monetario internazionale (FMI) ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita del PIL dell’India nell’anno fiscale 25 di 20 punti base, portandole al 7%.

Inflazione alimentare persistente

Copy link to section

Negli ultimi mesi, la RBI ha espresso crescente preoccupazione per l’elevata inflazione alimentare, che rappresenta un rischio per il percorso generale di disinflazione.

L’inflazione complessiva, misurata dalle variazioni su base annua dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) indiano, è salita al 5,1% a giugno dal 4,8% di maggio. L’inflazione alimentare, in particolare, è aumentata all’8,4% a giugno dal 7,9% di maggio.

La RBI ha detto in una nota,

L’inflazione alimentare, con un peso di circa il 46% nel paniere dell’IPC, ha contribuito per oltre il 75% all’inflazione complessiva nei mesi di maggio e giugno. I prezzi degli ortaggi sono aumentati notevolmente e hanno contribuito per circa il 35% all’inflazione nel mese di giugno. Elevate pressioni inflazionistiche hanno continuato a persistere anche su altri importanti prodotti alimentari.

Il governatore della RBI Shaktikanta Das ha sottolineato la necessità di stabilità dei prezzi per raggiungere una crescita elevata, sottolineando che l’MPC deve rimanere vigile per prevenire effetti di ricaduta derivanti dalla persistente inflazione alimentare.

La banca centrale ha affermato che si prevede un certo sollievo nell’inflazione alimentare grazie alla ripresa del monsone di sud-ovest e ai sani progressi nella semina. Le scorte tampone di cereali continuano ad essere al di sopra della norma.

Ha fissato l’inflazione CPI per il 2024-25 al 4,5% a condizione che ci fosse un monsone normale.

L’azione sui tassi della Fed probabilmente guiderà la posizione futura della RBI: gli analisti

Copy link to section

I recenti rapidi movimenti nei mercati globali, guidati dalle tensioni in Medio Oriente, dall’impennata dello yen giapponese e dalle preoccupazioni per una recessione negli Stati Uniti, hanno aumentato le aspettative di tagli dei tassi da parte della Federal Reserve americana.

Madhavi Arora, economista capo di Emkay Global Financial Services, ha affermato:

Comprendiamo che i mutevoli dibattiti sulle narrazioni globali richiedono che la RBI sia flessibile. Tuttavia, la volatilità dei cambi e dei tassi indiani è stata gestibile nel contesto delle recenti turbolenze del mercato globale, offrendo alla RBI la flessibilità di rimanere concentrata sull’inflazione interna e sulla gestione del rischio del settore finanziario. Riteniamo che la svolta della Fed precederà e avrà un impatto sul cambiamento di posizione e sull’azione dei tassi della RBI. Inoltre, restare relativamente aggressivi ed evidenziare l’ancora sfuggente obiettivo di inflazione durevole del 4% non farà altro che creare un carry indesiderato dell’INR, in un momento in cui la RBI è ancora gravata dalla gestione del problema dell’abbondanza, soprattutto nel primo semestre dell’anno fiscale 2025.

Arora ha tuttavia aggiunto che le proiezioni di crescita dell’India da parte della RBI (7,2% per l’anno fiscale 25) sono eccessivamente ottimistiche, con una dinamica della domanda più debole che probabilmente manterrà sotto pressione l’inflazione core.

Secondo una dichiarazione della banca HDFC:

Le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve statunitense sono aumentate significativamente nelle ultime settimane, con richieste di tagli dei tassi di 50 punti base già a settembre e tagli cumulativi dei tassi di 115 punti base attesi nel 2024. Sebbene alcune di queste aspettative sembrino Essendo eccessivamente teso in questa fase, vediamo un’elevata probabilità che la Fed inizi il ciclo di tagli dei tassi a settembre, con un taglio di 25 pb. Ciò potrebbe avere implicazioni per la rupia e la RBI potrebbe iniziare ad allineare la propria politica monetaria con il ciclo dei tassi globali per ridurre eventuali deviazioni politiche future significative.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.