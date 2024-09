L’accordo segreto Google-Meta prende di mira gli adolescenti su YouTube, ignora le regole: rapporto

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Google e Meta hanno fatto notizia con un accordo segreto volto a prendere di mira gli adolescenti su YouTube con pubblicità per Instagram.

Questa partnership strategica, progettata per aggirare le regole di Google sul modo in cui i minori vengono trattati online, ha sollevato notevoli preoccupazioni etiche e legali.

Documenti e fonti svelano il funzionamento interno di questa campagna e le implicazioni più ampie per il settore tecnologico.

Prendere di mira gli adolescenti attraverso una scappatoia “sconosciuta”.

Secondo un rapporto del Financial Times, Google ha sviluppato un progetto di marketing per Meta per rivolgersi agli utenti YouTube di età compresa tra 13 e 17 anni con annunci che promuovono Instagram.

La campagna si concentrava su un gruppo etichettato come “sconosciuto” nel sistema pubblicitario di Google, che si rivolgeva soprattutto ai minori di 18 anni. La strategia ha sfruttato una lacuna nelle politiche di Google, che vieta gli annunci personalizzati per i minori, compresi quelli basati sui dati demografici.

Secondo addetti ai lavori, sono state adottate misure per mascherare il vero intento della campagna, che andava contro le linee guida di Google contro l’elusione delle sue politiche attraverso il “targeting proxy”.

Sviluppo sotto il controllo del Congresso

La campagna Instagram era già in corso quando il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, è apparso davanti al Congresso degli Stati Uniti a gennaio per scusarsi per i casi di sfruttamento minorile sulle sue piattaforme.

Questo contesto evidenzia il contrasto tra gli impegni pubblici per la sicurezza dei bambini e le strategie di marketing dietro le quinte.

Google e Meta, tipicamente agguerriti concorrenti nello spazio pubblicitario online, hanno collaborato con Spark Foundry, una filiale di Publicis, per lanciare il progetto pilota in Canada da febbraio ad aprile 2023.

Grazie al suo successo, il progetto è stato sperimentato negli Stati Uniti a maggio, con piani per una più ampia espansione internazionale e la promozione di altre app Meta, come Facebook.

Reazioni interne ed esterne

Il rapporto afferma che dopo essere stato contattato dal Financial Times, Google ha avviato un’indagine sulle accuse. Da allora il progetto è stato annullato.

Google ha dichiarato:

Vietiamo che gli annunci pubblicitari siano personalizzati per persone di età inferiore ai 18 anni, punto. Queste policy vanno ben oltre quanto richiesto e sono supportate da misure di sicurezza tecniche. Hanno confermato che nessun utente YouTube registrato di età inferiore ai 18 anni è stato preso di mira direttamente, ma non hanno negato l’uso della scappatoia del gruppo “sconosciuto”.

Meta, d’altro canto, sosteneva che prendere di mira il pubblico “sconosciuto” non costituiva personalizzazione o elusione delle politiche. Hanno sottolineato l’adesione alle proprie politiche e a quelle dei loro colleghi quando pubblicizzano i loro servizi, affermando,

“Siamo stati aperti nel promuovere le nostre app ai giovani come un luogo in cui entrare in contatto con gli amici, trovare una comunità e scoprire i propri interessi”.

Contesto legislativo e regolamentare

La partnership tra Google e Meta coincide con un’intensificazione dell’attività legislativa in materia di sicurezza dei minori online.

La settimana scorsa, il Senato degli Stati Uniti ha approvato il Kids Online Safety Act, imponendo un dovere di diligenza sulle piattaforme di social media per proteggere i bambini dai contenuti dannosi.

Questo accordo bipartisan segna un passo significativo verso la regolamentazione della Silicon Valley sulla sicurezza dei bambini.

La senatrice repubblicana Marsha Blackburn ha commentato l’accordo Google-Meta, affermando:

Non ci si può fidare delle grandi aziende tecnologiche per proteggere i nostri figli. Ancora una volta sono stati sorpresi a sfruttare i nostri figli e questi dirigenti della Silicon Valley hanno dimostrato che daranno sempre priorità al profitto rispetto ai nostri figli.

La gestione dei minori da parte di Meta sulle sue piattaforme è da tempo sotto esame. La società è attualmente citata in giudizio da 33 stati per presunta implementazione di pratiche manipolative nei confronti di giovani utenti, accuse che Meta nega.

Inoltre, la Federal Trade Commission (FTC) cerca di impedire a Meta di monetizzare il pubblico adolescente, una mossa che la società sta contestando in tribunale.

Nel 2021, Meta ha interrotto i piani per lanciare una versione di Instagram per bambini dopo una reazione pubblica e rivelazioni di informatori che suggerivano che l’app fosse dannosa per la salute mentale delle ragazze adolescenti.

