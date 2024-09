Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG), la piattaforma leader di monitoraggio e sicurezza per le applicazioni cloud, ha riportato utili impressionanti per il secondo trimestre che superano le aspettative del mercato, spingendo gli investitori a rivalutare il potenziale del titolo.

Giovedì, Datadog ha annunciato un utile per azione non-GAAP di 0,43 dollari per il secondo trimestre del 2024, superando le previsioni degli analisti di 0,07 dollari.

Inoltre, la società ha raggiunto un fatturato di 645 milioni di dollari, segnando un solido incremento del 26,7% su base annua e superando le previsioni di 19,9 milioni di dollari.

Le solide prestazioni dell’azienda ne evidenziano l’efficienza operativa, con un flusso di cassa operativo che ha raggiunto i 164 milioni di dollari e un flusso di cassa disponibile pari a 144 milioni di dollari.

Questo forte risultato finanziario ha portato ad un notevole aumento del 9% del prezzo delle azioni di Datadog all’apertura del mercato di oggi.

La stabilità finanziaria di Datadog è sottolineata dalla sua liquidità, con liquidità, mezzi equivalenti e titoli negoziabili per un totale di 3,0 miliardi di dollari al 30 giugno 2024.

L’azienda ha inoltre visto la propria base clienti con ricavi ricorrenti annuali (ARR) pari o superiori a 100.000 dollari crescere del 13% su base annua raggiungendo circa 3.390 clienti.

Obiettivi ambiziosi

Guardando al futuro, Datadog ha fissato obiettivi ambiziosi per i prossimi trimestri. Per il terzo trimestre del 2024, la società prevede ricavi compresi tra 660 e 664 milioni di dollari e un utile netto non GAAP per azione compreso tra 0,38 e 0,40 dollari.

Per l’intero anno, Datadog prevede ricavi compresi tra 2,62 e 2,63 miliardi di dollari, con un utile operativo non GAAP previsto compreso tra 620 e 630 milioni di dollari.

Queste proiezioni superano le precedenti previsioni della società condivise durante il rilascio degli utili del primo trimestre.

Il CEO Olivier Pomel ha attribuito il successo del trimestre all’esecuzione eccezionale e all’adozione crescente della piattaforma multiprodotto di Datadog.

L’impegno dell’azienda nei confronti dell’innovazione è stato dimostrato alla conferenza degli utenti DASH 2024, dove sono stati introdotti nuovi prodotti come Scansione senza agenti, Sicurezza dei dati e Sicurezza dei codici.

Questi miglioramenti potenziano l’offerta di sicurezza di Datadog e consolidano la sua leadership nel monitoraggio cloud.

Il lancio dello strumento Live Debugger, insieme alla disponibilità generale delle soluzioni LLM Observability e Kubernetes Autoscaling, ha ulteriormente consolidato la posizione di mercato di Datadog come leader nel monitoraggio del cloud.

nomine chiave nel gruppo dirigente

Datadog ha anche rafforzato il suo team dirigenziale con nomine chiave.

Yanbing Li è stato nominato Chief Product Officer, portando la preziosa esperienza di Google, mentre David Galloreese si unisce come Chief People Officer, portando una vasta esperienza da Walmart.

La piattaforma integrata di Datadog offre una suite completa di soluzioni di monitoraggio e sicurezza, differenziandola da concorrenti come New Relic e Dynatrace.

Questo posizionamento unico consente a Datadog di acquisire una quota maggiore della crescente domanda di monitoraggio basato su cloud.

Tuttavia, lo scenario competitivo nel settore tecnologico richiede innovazione e adattamento continui.

La capacità di Datadog di stare al passo con i cambiamenti tecnologici e di soddisfare le aspettative in evoluzione dei clienti sarà fondamentale per sostenere la sua traiettoria di crescita.

Valutazione

In termini di valutazione, il rapporto prezzo/utili (P/E) a termine di Datadog, basato sul limite superiore della sua guida EPS ($ 1,66 per l’anno fiscale 24), riflette un premio rispetto alla media del settore, segnalando una forte fiducia degli investitori.

Tuttavia, il rapporto prezzo/vendite (P/S) dell’azienda, considerando le attuali previsioni sui ricavi, suggerisce una valutazione premium rispetto alle medie storiche.

Mentre analizziamo la performance delle azioni di Datadog, sarà fondamentale monitorare se l’attuale traiettoria dei prezzi è in linea con i suoi solidi fondamentali.

A seguito di un’impennata del prezzo delle azioni dopo la sua IPO nel settembre 2020, le azioni di Datadog hanno raggiunto il picco vicino a $ 200 nel novembre 2021 prima di un calo significativo, raggiungendo minimi vicino a $ 62 all’inizio dello scorso anno.

I recenti risultati del secondo trimestre potrebbero segnalare un potenziale punto di svolta, rendendo Datadog un titolo intrigante da tenere d’occhio sia per gli investitori a lungo che a breve termine.

La resistenza sopra i 138$ è un grosso ostacolo

Sebbene da allora il titolo sia raddoppiato, dall’inizio del 2024 ha dovuto affrontare una significativa resistenza al di sopra dei 138 dollari. Un’altra cosa da notare è che la media mobile a 100 giorni del titolo è sul punto di scendere al di sotto della sua media mobile a 200 giorni, che è un potenziale segnale per una tendenza al ribasso a lungo termine.

Grafico DDOG di TradingView

Pertanto, gli investitori, rialzisti sul titolo ma che non lo hanno ancora acquistato, devono procedere con cautela e non avviare una posizione lunga significativa finché il titolo non chiude sopra i 138 dollari sui grafici giornalieri. Possono accumulare le azioni ai livelli attuali, ma devono mantenere una perdita nettamente al di sotto dello swing minimo a breve termine a $ 98,80.



I trader che sono ribassisti sul titolo potrebbero sfruttare il rimbalzo di oggi per una nuova opportunità di vendita allo scoperto.

Se il titolo rinunciasse al guadagno di oggi nei prossimi giorni, ciò indicherebbe che lo slancio ribassista persisterà nel medio termine e il titolo potrebbe nuovamente scendere sotto i $ 100, dove è possibile registrare profitti su posizioni corte.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.