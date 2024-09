Valutazione del potenziale di Bitbot mentre Azur Games e Pixelverse si avventurano nei minigiochi di Telegram

La società di videogiochi Pixelverse ha unito le forze con Azur Games, un rinomato studio di giochi per dispositivi mobili, per migliorare l’esperienza di gioco nei minigiochi di Telegram.

L’alleanza lancerà un gioco per dispositivi mobili su Pixelverse, con personaggi dell’ecosistema PIXFI, con l’obiettivo di collegare il tradizionale gioco per dispositivi mobili con Web3 attraverso funzionalità di gioco innovative e principi di base della blockchain.

Ciò avviene in un momento in cui la piattaforma di messaggistica sta riscontrando un immenso interesse da parte degli appassionati di valute digitali, dipingendo un quadro rialzista per i progetti di criptovaluta basati su Telegram.

Il bot di trading di Telegram Bitbot (BITBOT) sembra adatto a sfruttare questo ottimismo per una crescita robusta.

Scopriamo insieme come questo progetto in fase iniziale punta a dominare il settore delle risorse digitali nei prossimi anni.

Gli sviluppi di Telegram aumentano l’attrattiva di Bitbot

L’app social è testimone di un’attenzione amplificata da accordi correlati alle criptovalute. Pixelverse ha sfruttato Telegram per espandere la sua presenza nel mondo Web3.

Pixelverse ha raggiunto traguardi notevoli ultimamente. Ad esempio, la piattaforma ha quotato con successo il token nativo PIXFI e ha ricevuto circa 7,5 milioni di dollari dai suoi investitori.

1. Fundraising



Pixelverse raised $7.5m from a lot of known investors in the crypto space in order to build out their game pic.twitter.com/YJRF8mkRRR — MenaceToSociety 🥶 (@NFTsAreNice) July 18, 2024

I giochi Pixelverse hanno attirato oltre 75 milioni di giocatori, con 14 milioni di follower sulle piattaforme dei social media.

Inoltre, le mini-applicazioni di Telegram hanno avuto un successo significativo. Ad esempio, Hamster Kombat ha scosso il mercato con il suo debutto da record.

Nel frattempo, i 250 milioni di utenti mensili e gli 8 miliardi di download di Azur Games garantiranno un gameplay più sostenibile e interattivo per i giochi basati su Telegram.

La collaborazione tra Azur Games e Pixelverse attirerà probabilmente un numero sempre maggiore di utenti su Web3, offrendo un’esperienza di gioco migliorata su Telegram.

Telegram potenzia Web3

Inoltre, Telegram ha annunciato un browser in-app, offrendo ai suoi oltre 950 milioni di utenti l’accesso a una piattaforma per la creazione di siti web decentralizzati all’interno della blockchain Open Network.

Il browser in-app è pronto ad accogliere miliardi di utenti nel Web3.

Telegram just unlocked #Web3 for nearly a billion users! 🤯 TON-based decentralized websites are now accessible through Telegram's in-app browser! Explore a new era of internet freedom!https://t.co/yXaNGuqFKl#TON@ton_blockchain $TON pic.twitter.com/hLeUIesmZV — Asher (@Asher0910) August 8, 2024

Secondo il fondatore di Telegram Pavel Rudov,

Il browser consente agli utenti di passare dalla visualizzazione di siti web alla messaggistica, unendo la comunicazione al consumo di notizie. È dotato di tutte le funzionalità che ci si aspetta da un browser, come la ricerca, i segnalibri e le schede multiple.

Mentre Telegram diventa più amichevole per gli appassionati di criptovalute, progetti come Bitbot cercano di capitalizzare la crescita prevista per prosperare.

Aumenta la fiducia degli investitori in Bitbot

La collaborazione tra Pixelverse e Azure Games per il lancio di un nuovo gioco nell’ecosistema Telegram conferma la loro fiducia nella solidità dell’app di messaggistica.

Ciò attenua l’attrattiva di progetti correlati, tra cui Bitbot, che ha fatto scalpore con la sua ICO di successo, raccogliendo oltre 4 milioni di dollari.

Mentre Telegram registra un’amplificazione delle transazioni in criptovaluta, il bot di trading Bitbot si posiziona per garantire un’esperienza di trading/investimento fluida per gli appassionati di criptovalute che utilizzano l’applicazione di messaggistica.

Bitbot sfrutterà l’intelligenza artificiale per restare al passo con i tempi. Gli sviluppatori hanno progettato Bitbot per consentire ai giocatori al dettaglio di avventurarsi nel mercato delle criptovalute con il controllo completo.

Caratteristiche come la non custodia, l’intelligenza artificiale e la sicurezza di alto livello rendono Bitbot uno dei progetti destinati a rubare la scena nel mondo delle criptovalute di Telegram.

Gli appassionati di asset digitali su Telegram probabilmente osserveranno come Bitbot sfrutterà il redditizio ecosistema per l’enorme crescita di BITBOT.

Puoi trovare maggiori informazioni su Bitbot qui.

