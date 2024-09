Hargreaves Lansdown accetta l’offerta di acquisizione da 6,9 miliardi di dollari del consorzio CVC

La società di investimenti britannica Hargreaves Lansdown ha annunciato venerdì di aver accettato un’offerta di acquisizione da 5,4 miliardi di sterline (6,9 miliardi di dollari) da parte di un consorzio di investitori guidato dai principali investitori di private equity CVC Group e Nordic Capital, che comprende anche il fondo sovrano di Abu Dhabi.

L’annuncio pone fine a mesi di incertezza sul futuro della più grande piattaforma di investimenti fai da te della Gran Bretagna.

I colloqui per l’acquisizione erano iniziati all’inizio di quest’anno. A maggio, Hargreaves Lansdown aveva respinto un’offerta del consorzio perché riteneva che sottovalutasse l’azienda e le sue prospettive. Il consorzio ha quindi addolcito l’accordo al valore attuale.

Termini dell’accordo

Secondo i termini dell’accordo, gli azionisti di Hargreaves Lansdown riceveranno 1.110 penny britannici per azione e un dividendo aggiuntivo di 30 penny per azione.

L’accordo include un’opzione “alternativa” per gli azionisti che desiderano continuare a investire nella società, consentendo loro di trasferire la propria quota nella società non quotata.

Peter Hargreaves, che detiene quasi il 20% della società, approva la transazione e cederà metà delle sue azioni, mantenendone una quota sotto la nuova proprietà. D’altro canto, Stephen Lansdown ha deciso di vendere la sua intera quota, che è vicina al 6%.

Alison Platt, presidente di Hargreaves Lansdown, ha affermato:

Il consiglio di amministrazione ritiene che l’offerta in contanti rappresenti un’opportunità interessante per gli azionisti di HL… che potrebbe non essere realizzabile finché la strategia non sarà attuata nel medio-lungo termine.

Pev Hooper di CVC Private Equity Group, Emil Anderson di Nordic Capital Advisors e Hamad Shahwan Aldhaheri dell’Abu Dhabi Investment Authority hanno affermato che sono necessari ingenti investimenti per una trasformazione guidata dalla tecnologia, al fine di migliorare la proposta e la resilienza di Hargreaves Lansdown.

“Non vediamo l’ora di collaborare con il management di HL per accelerare il suo piano di trasformazione, che comprende investimenti in infrastrutture tecnologiche, canali digitali e miglioramento dei servizi, il tutto avendo al centro il valore per il cliente, il servizio, la velocità dell’innovazione e il chiaro obiettivo di HL”.

Il prezzo delle azioni della società è salito di oltre il 2% nelle prime contrattazioni di venerdì. Il titolo è aumentato del 54% da inizio anno.

Storia e crescita di Hargreaves Lansdown

Fondata nel 1981 da Peter Hargreaves e Stephen Lansdown in una camera degli ospiti con scrivanie prese in prestito, Hargreaves Lansdown è cresciuta notevolmente.

L’azienda ora gestisce 1,55 miliardi di sterline per 1,8 milioni di clienti. Inizialmente comunicando tramite newsletter, l’azienda si è evoluta per offrire una piattaforma di investimento online ad alta tecnologia.

Quotata alla Borsa di Londra dal 2007, Hargreaves Lansdown è diventata una presenza fissa nell’indice FTSE 100.

L’offerta di 5,4 miliardi di sterline del gruppo di acquisizione era stata raccomandata agli azionisti, anche se alcuni esperti del settore, tra cui Ben Yearsley di Fair Investing, ritenevano che la società valesse di più grazie al suo solido flusso di cassa, ai suoi profitti e alle attività record in gestione.

HL impiega circa 2.400 persone, la maggior parte delle quali lavora nei suoi uffici principali nella zona del porto di Bristol.

Il principale gestore patrimoniale digitale del Regno Unito vanta una solida base di clienti fedeli e una solida piattaforma digitale.

Offrendo agli azionisti una quota degli utili futuri, il consorzio mira ad allineare gli interessi e ad ottenere l’approvazione.

PE rafforza l’acquisizione di aziende del Regno Unito

L’acquisizione di HL è l’ultima di una serie di società quotate a Londra che sono state acquisite da fondi di private equity o altri acquirenti che le ritengono relativamente economiche rispetto alle loro omologhe negli Stati Uniti.

Secondo un rapporto del Times, le società di PE hanno aumentato significativamente le acquisizioni di società britanniche, con 95 accordi per un valore complessivo di 13,8 miliardi di sterline nella prima metà del 2024.

In Gran Bretagna, tra le acquisizioni più degne di nota degli ultimi sei mesi c’è l’acquisizione da parte del fondatore di Marlowe, Alex Dacre, della divisione rischi e conformità della società di software quotata in borsa, a febbraio, in un’operazione da 430 milioni di sterline sostenuta dalla società di private equity Inflexion.

Più avanti nel corso dell’anno, anche la società di logistica Evri potrebbe cambiare proprietario: il suo attuale proprietario, Advent International, vorrebbe venderla per circa 2 miliardi di sterline.

Inoltre, la società di buyout americana Thoma Bravo prevede di completare l’acquisizione da 4,3 miliardi di sterline dello specialista della sicurezza informatica Darktrace prima della fine dell’anno.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.