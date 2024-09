Il mercato ha perso l’amore per Bumble?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Bumble, l’app di incontri per donne che un tempo godeva di una forte presenza sul mercato, ha recentemente visto la sua fortuna subire un brusco calo.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

L’8 agosto, le azioni di Bumble sono crollate di quasi il 33%, raggiungendo un minimo storico dopo che la società ha abbassato la sua crescita annuale delle vendite e le previsioni di fatturato per il 2024.

Questo crollo improvviso ha suscitato preoccupazione tra gli investitori, a dimostrazione del fatto che gli sforzi del marchio per rilanciare la crescita attraverso una revisione completa dell’app non hanno prodotto i risultati sperati.

La società, attualmente valutata circa 1 miliardo di dollari, è destinata a perdere più di 350 milioni di dollari di valore di mercato, registrando il più grande calo giornaliero mai registrato.

I risultati del secondo trimestre di Bumble rivelano un calo delle prestazioni

Copy link to section

I risultati del secondo trimestre di Bumble sono stati inferiori alle aspettative di Wall Street, evidenziando le sfide che l’azienda deve affrontare per mantenere la sua posizione sul mercato.

I ricavi del trimestre conclusosi il 30 giugno sono aumentati del 3,4%, attestandosi a 268,6 milioni di dollari, ma sono inferiori alla stima media degli analisti, che era di 273,2 milioni di dollari.

Più preoccupante è stato il calo del fatturato medio per utente pagante, sceso a 21,37 dollari dai 23,23 dollari dell’anno precedente.

Il rapporto prezzo/utile della società, un parametro fondamentale per la valutazione delle azioni, si è attestato a 7,91 volte, nettamente inferiore al multiplo di 15,15 del suo concorrente Match Group.

La base di utenti di Bumble è cresciuta: il numero di utenti paganti è aumentato del 14,7%, arrivando a 2,8 milioni, in linea con le stime di Wall Street.

Tuttavia, la tiepida crescita dei ricavi e il calo del fatturato medio per utente indicano che Bumble sta avendo difficoltà a convertire la sua base di utenti in una crescita finanziaria sostenibile.

Le previsioni per il terzo trimestre e le indicazioni per il 2024 sollevano dubbi

Copy link to section

Le previsioni dell’azienda per il terzo trimestre e per l’intero anno 2024 hanno suscitato ulteriori preoccupazioni tra gli investitori.

Bumble ora prevede che il suo fatturato annuo crescerà tra l’1% e il 2%, un netto ribasso rispetto alla precedente previsione dell’8%-11%.

Per il terzo trimestre, la società ha previsto vendite comprese tra 269 e 275 milioni di dollari, ben al di sotto dei 296,1 milioni di dollari previsti dagli analisti.

Si prevede che l’utile rettificato prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) oscillerà tra i 77 e gli 80 milioni di dollari, risultando inferiore alle aspettative di Wall Street, che si attestavano sui 91,5 milioni di dollari.

Questa prospettiva cauta ha suscitato preoccupazioni circa l’efficacia del recente rilancio dell’app Bumble e dell’introduzione di nuove funzionalità come l’offerta Premium Plus.

Il management dell’azienda ha collegato la revisione delle linee guida a un più ampio “reset” della sua strategia, di cui ha discusso in dettaglio durante una call con gli analisti.

Bumble prevede di rallentare alcuni sforzi di monetizzazione, come l’estensione dell’abbonamento Premium Plus, inizialmente prevista per la seconda metà dell’anno.

La nuova direzione di Bumble è forse troppo poco e troppo tardi?

Copy link to section

Anche il cambio di leadership di Bumble ha avuto un ruolo nella situazione attuale dell’azienda.

La fondatrice Whitney Wolfe Herd ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico di CEO a novembre e, da allora, Bumble ha nominato quattro nuovi dirigenti con il compito di rinnovare l’app per renderla più accattivante per gli utenti più giovani.

L’azienda ha introdotto diverse nuove funzionalità, tra cui nuovi filtri di interesse, un selettore di foto assistito dall’intelligenza artificiale e miglioramenti all’algoritmo di corrispondenza, il tutto finalizzato a creare un’esperienza utente più “autentica”.

Tuttavia, questi cambiamenti non si sono ancora tradotti in un successo finanziario. L’attenzione della piattaforma nel premiare “comportamenti positivi tra pari” e nel reprimere i cattivi attori potrebbe migliorare l’esperienza utente a lungo termine, ma sembra aver alienato alcuni utenti a breve termine.

Di conseguenza, il management di Bumble ha deciso di rallentare i suoi sforzi di monetizzazione a breve termine, il che potrebbe avere un impatto ulteriore sulla crescita dei suoi ricavi.

Il fascino sbiadito delle app di incontri

Copy link to section

Le difficoltà di Bumble non sono un caso isolato: riflettono le sfide più ampie che il settore degli incontri online deve affrontare.

Il boom nell’utilizzo delle app di incontri dovuto alla pandemia si è attenuato e le aziende stanno facendo i conti con un calo post-pandemia nel coinvolgimento degli utenti e nella loro propensione a pagare per servizi premium.

Fonte: TradingView

La concorrenza è agguerrita: rivali come Match Group hanno registrato risultati migliori, grazie alla stabilizzazione dei trend di Tinder e alla solida crescita di Hinge.

Inoltre, fattori macroeconomici hanno aumentato la pressione. Un rallentamento della spesa dei consumatori, in particolare tra gli utenti più giovani, ha reso più difficile per le app di incontri mantenere il loro slancio di crescita.

Crispus Nyaga, analista di Invezz, ha osservato:

Le azioni di Bumble sono crollate dopo utili deboli e una debole guidance, un riflesso del fatto che il settore degli appuntamenti online sta affrontando notevoli venti contrari. Questi risultati sono arrivati solo una settimana dopo che Match Group, la società madre di Tinder e OkCupid, ha tagliato i posti di lavoro dopo un’altra serie di risultati deboli. La sfida principale di Bumble è come monetizzare la sua attività mentre la concorrenza, inclusa quella di Meta Platforms e TikTok, aumenta. Il tasso di abbandono dei clienti continuerà probabilmente a crescere e l’azienda dovrà migliorare la sua offerta per giustificare le sue offerte premium.

Cosa c’è che non va nelle finanze di Bumble?

Copy link to section

I dati finanziari di Bumble rivelano un’azienda che fatica a mantenere la propria posizione in un mercato competitivo.

Il numero totale di utenti paganti è aumentato a 4,1 milioni nel secondo trimestre, rispetto ai 3,6 milioni dell’anno precedente.

Tuttavia, questa crescita degli utenti non si è tradotta in una crescita proporzionale dei ricavi, poiché il fatturato medio per utente ha continuato a diminuire.

L’utile per azione di Bumble per il trimestre è stato di 22 centesimi, superando la stima di 13 centesimi. Sebbene questo sia un segnale positivo, è oscurato dalla ridotta guidance sui ricavi dell’azienda e dalle preoccupazioni più ampie sulla sua strategia di crescita.

L’azienda ha anche annunciato l’intenzione di introdurre altre funzionalità sull’app Bumble, tra cui opzioni aggiuntive per fare “mosse di apertura” e un selettore di foto assistito dall’intelligenza artificiale per semplificare la creazione del profilo.

Si prevede che queste funzionalità si diffondano tra l’autunno e l’inizio dell’inverno, ma resta da vedere se saranno sufficienti a invertire la tendenza.

Gli investitori sono cauti

Copy link to section

Il sentiment degli investitori nei confronti di Bumble si è deteriorato, come si evince dal forte calo del prezzo delle sue azioni.

La revisione al ribasso delle previsioni di fatturato e utili da parte dell’azienda ha spinto gli investitori a mettere in dubbio la chiarezza e l’efficacia della sua strategia di crescita.

Le sfide di Bumble sono aggravate dalle dinamiche più ampie del mercato, tra cui il cambiamento delle preferenze dei consumatori, la crescente concorrenza e le condizioni macroeconomiche sfavorevoli.

Sebbene la dirigenza dell’azienda stia adottando misure per affrontare queste problematiche, la strada da percorrere sarà probabilmente impegnativa.

Bumble riuscirà a riprendersi?

Copy link to section

Le recenti difficoltà di Bumble evidenziano le difficoltà nel mantenere la crescita in un mercato altamente competitivo e in rapida evoluzione.

Gli sforzi dell’azienda per reinventarsi attraverso nuove funzionalità e un’app rinnovata non hanno ancora prodotto i risultati sperati e la sua performance finanziaria ne ha risentito.

La reazione del mercato alle previsioni riviste di Bumble e ai deludenti risultati del secondo trimestre suggerisce che gli investitori stanno perdendo fiducia nella capacità dell’azienda di affrontare queste sfide.

Sebbene Bumble abbia ancora un marchio forte e una base di utenti considerevole, dovrà dimostrare che la sua nuova strategia può garantire una crescita sostenibile nel lungo termine.

Con l’avanzare dell’offerta di Bumble, sarà fondamentale per l’azienda trovare il giusto equilibrio tra il miglioramento dell’esperienza utente e la crescita dei ricavi.

Resta da vedere se riuscirà a raggiungere questo equilibrio e a riconquistare la fiducia degli investitori.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.