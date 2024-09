Le azioni Fastly scendono al minimo storico di $ 5,52: è il momento di acquistare?

Fastly Inc. (NYSE: FSLY) ha registrato una flessione significativa questa settimana: il prezzo delle sue azioni è sceso al minimo storico di 5,52 dollari e ha chiuso giovedì in ribasso del 14,33%.

Questo calo è seguito a una serie di eventi a partire dal report sugli utili del secondo trimestre dell’azienda, pubblicato mercoledì dopo la quotazione in borsa, in cui Fastly ha annunciato un taglio del 5% alle sue previsioni sui ricavi per l’intero anno 2024. La previsione rettificata ora varia tra $ 530 milioni e $ 540 milioni.

Gli analisti reagiscono alla revisione delle linee guida di Fastly

Gli analisti, come James Fish di Piper Sandler, hanno reagito declassando Fastly da “Sovrappeso” a “Neutrale” e riducendo il prezzo obiettivo da 10 a 6 dollari, citando problemi di domanda principalmente con i suoi maggiori clienti che hanno contratti di tipo “utility”.

La guidance rivista e il successivo calo del prezzo delle azioni sono stati fortemente influenzati dalle previsioni di domanda ridotte da parte dei principali clienti di Fastly. Nella sua nota, Fish ha evidenziato le preoccupazioni sulle prospettive future di fatturato di Fastly, che hanno portato al declassamento.

Fastly ha registrato un fatturato pari a 132,37 milioni di dollari nel secondo trimestre, con un incremento del 7,8% rispetto all’anno precedente e superando leggermente le aspettative di 0,85 milioni di dollari.

Tuttavia, nonostante questa crescita, la società ha registrato una perdita netta GAAP di 43,7 milioni di dollari, in peggioramento rispetto alla perdita di 10,7 milioni di dollari registrata nello stesso trimestre dell’anno precedente.

Sfide per Fastly

I dettagli degli utili hanno rivelato più di semplici dati finanziari: hanno tracciato il quadro di un’azienda alle prese con importanti sfide operative e di mercato.



In particolare, il tasso di fidelizzazione netto (LTM NRR) degli ultimi dodici mesi di Fastly è diminuito, evidenziando problemi nella fidelizzazione dei clienti e probabilmente segnalando una riduzione dei ricavi futuri dei clienti esistenti.

Fastly si scontra non solo con un calo della domanda, ma anche con l’aumento della concorrenza nel settore delle reti di distribuzione di contenuti.

La forte dipendenza dell’azienda da un numero limitato di grandi aziende del settore dei media ne aggrava la vulnerabilità alle pressioni sui prezzi e ai cambiamenti nei modelli di spesa.

Nonostante alcuni successi al di fuori della sua più ampia base di clienti, l’espansione di Fastly nei settori della sicurezza e dell’informatica non è ancora riuscita a controbilanciare efficacemente queste sfide.

In risposta a queste sfide, il CEO di Fastly Todd Nightingale ha delineato la strategia aziendale per mitigare queste sfide della domanda. Nel secondo trimestre, Fastly ha portato avanti i suoi sforzi di acquisizione clienti, ottenendo in particolare una crescita sequenziale del 4% nel numero di clienti Enterprise.



Inoltre, Fastly ha introdotto Fastly AI Accelerator in versione beta, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni delle applicazioni basate su ChatGPT e ridurre i costi operativi. Questa mossa simboleggia il passaggio di Fastly verso lo sfruttamento dell’intelligenza artificiale per diversificare e rafforzare la propria offerta di servizi.

Riduzione della forza lavoro come misura di allineamento dei costi

Oltre alle sue numerose sfide, Fastly ha anche annunciato una riduzione dell’11% della sua forza lavoro globale. Si prevede che questa decisione comporterà un costo di circa $ 9,5 milioni a $ 10 milioni, principalmente correlato a indennità di fine rapporto e costi correlati, con l’obiettivo di completarla entro la fine del 2024.

Nonostante gli indicatori preoccupanti a breve termine, Fastly sta compiendo sforzi concertati per cambiare la sua strategia. Ciò include maggiori investimenti in servizi di sicurezza e di elaborazione, che dovrebbero fornire opportunità di cross-selling e potenzialmente stabilizzare i flussi di entrate.

Tuttavia, l’efficacia di questi cambiamenti strategici resta da verificare, soprattutto se si verificano in un contesto di sfide di mercato più ampie e di ristrutturazione interna.

Mentre Fastly affronta questi tempi tumultuosi, la domanda fondamentale per gli investitori è se l’attuale basso prezzo delle azioni rappresenti un’opportunità di acquisto o una potenziale trappola di valore.

Per rispondere a questa domanda, analizziamo più a fondo cosa dicono i grafici sull’andamento dei prezzi di Fastly e verifichiamo se gli indicatori tecnici sono in linea con l’analisi fondamentale presentata.

Una mossa di ripresa a breve termine?

Le azioni Fastly sono rimaste in un prolungato downtrend dalla fine del 2020, che le ha viste crollare da oltre $ 130 al minimo di ieri a $ 5,52. Sebbene il titolo possa subire un ulteriore ribasso, una cosa interessante da notare sul movimento di ieri è che le azioni hanno chiuso oltre il 5% in più rispetto a dove avevano aperto a $ 5,58.

Grafico FSLY di TradingView

Considerando che i trader a breve termine che vogliono scommettere su un rimbalzo a breve termine possono assumere una posizione lunga sul titolo vicino a $ 5,85 con uno stop loss rigoroso a $ 5,50. Tuttavia, gli investitori devono stare lontani dal titolo finché non riesce a riconquistare il suo massimo di oscillazione a medio termine sopra $ 8,46.

I trader che vogliono vendere allo scoperto il titolo devono attendere che rimbalzi sopra i 6 $ o scenda sotto i 5,52 $ per aprire nuove posizioni corte.

