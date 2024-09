L’ultima acciaieria cilena chiude a causa della concorrenza delle importazioni cinesi

L’unica acciaieria del Cile, Huachipato, chiuderà definitivamente entro settembre, segnando una battuta d’arresto significativa per il settore industriale del Paese.

L’acciaieria, gestita dalla CAP, ha avuto difficoltà a competere con l’afflusso di importazioni di acciaio cinese a basso costo, che ha causato perdite per oltre 500 milioni di dollari negli ultimi due anni.

Nonostante gli sforzi del governo, tra cui l’imposizione di tariffe sull’acciaio cinese, la chiusura dell’acciaieria evidenzia le sfide che le industrie nazionali devono affrontare di fronte alla concorrenza globale.

L’impatto delle importazioni cinesi sull’industria siderurgica cilena

Lo stabilimento di Huachipato, situato nella regione centrale del Cile, Bio Bio, è da decenni un pilastro dell’economia industriale del Paese.

Lo stabilimento è un fornitore fondamentale di materiali in acciaio per l’industria mineraria del rame del Cile e impiega circa 20.000 persone, direttamente e indirettamente.

Tuttavia, l’azienda non è riuscita a resistere alla pressione concorrenziale delle importazioni cinesi, che hanno inondato il mercato con alternative più economiche.

Secondo la CAP, l’afflusso di acciaio cinese ha reso impossibile aumentare i prezzi, rendendo le attività dell’acciaieria economicamente non sostenibili.

Questa situazione evidenzia una tendenza più ampia che interessa l’America Latina, dove le esportazioni cinesi a basso costo sono aumentate in vari settori, sconvolgendo le industrie locali.

Solo nel 2023, la regione ha importato la cifra record di 10 milioni di tonnellate di acciaio cinese, con un aumento del 44% rispetto all’anno precedente, secondo il gruppo siderurgico latinoamericano Alacero.

L’intervento del governo e i suoi limiti

Nel tentativo di proteggere l’industria siderurgica nazionale, all’inizio di quest’anno il governo cileno ha imposto tariffe temporanee sull’acciaio cinese.

Nello specifico, è stato imposto un dazio del 34% sulle sfere di acciaio provenienti dalla Cina, insieme a una tariffa del 25% sulle barre utilizzate per produrle.

Queste misure avevano lo scopo di creare condizioni di parità per i produttori locali come CAP e Molycop, un altro attore chiave dell’industria siderurgica cilena.

Nonostante questi sforzi, i dazi si sono rivelati insufficienti per attenuare l’impatto della concorrenza cinese.

La CAP ha annunciato che le condizioni di mercato, nonostante i dazi in vigore, hanno impedito qualsiasi aumento significativo dei prezzi dell’acciaio, rendendo impossibile il sostentamento delle sue attività.

Ciò ha portato a critiche da parte di vari stakeholder, tra cui il governo cileno. Il ministro dell’Economia Nicolás Grau ha espresso la sua frustrazione per la decisione della CAP, definendola “irresponsabile”.

Ha criticato sia la CAP che la Molycop per non essere riuscite a raggiungere un accordo sulle vendite e sui prezzi che avrebbe potuto sfruttare le nuove condizioni di mercato create dai dazi.

Grau ha sottolineato i continui sforzi del governo per invertire la chiusura dello stabilimento, anche se le possibilità di successo sembrano scarse.

Implicazioni più ampie per il Cile e l’America Latina

La chiusura dell’acciaieria Huachipato non è solo un duro colpo per l’industria siderurgica cilena: ha implicazioni più ampie per l’economia del Paese e per i suoi rapporti con la Cina.

Poiché la Cina è il principale partner commerciale del Cile, rappresentando circa il 40% delle esportazioni del Paese, la decisione di imporre dazi e le conseguenti ricadute potrebbero mettere a dura prova le relazioni economiche tra le due nazioni.

A giugno, l’ambasciatore cinese a Santiago ha espresso preoccupazione per il fatto che i dazi abbiano “danneggiato i legittimi interessi delle aziende siderurgiche cinesi” e “danneggiato le relazioni economiche e commerciali” tra Cina e Cile.

Queste tensioni diplomatiche aggiungono un ulteriore livello di complessità a un contesto economico già difficile.

Inoltre, la situazione in Cile riflette un problema più ampio che affligge molti paesi dell’America Latina e dell’Asia, dove le industrie nazionali faticano a competere con l’afflusso di prodotti cinesi più economici.

I prezzi aggressivi e l’abbondante offerta di prodotti cinesi stanno mettendo sempre più sotto pressione i produttori locali, provocando perdite di posti di lavoro e la chiusura di attività di lunga data.

Il futuro del panorama industriale del Cile

La chiusura di Huachipato lascia il Cile senza un impianto di produzione di acciaio nazionale, sollevando preoccupazioni sul futuro del settore industriale del Paese.

La perdita di un datore di lavoro e fornitore così importante per l’industria mineraria del rame potrebbe avere ripercussioni a catena sull’intera economia, in particolare nella regione del Bio Bio.

Mentre il Cile affronta queste sfide, potrebbe dover esplorare nuove strategie per proteggere e rivitalizzare la sua base industriale.

Ciò potrebbe comportare un ulteriore intervento governativo, la diversificazione del settore industriale o maggiori investimenti in tecnologia e innovazione per migliorare la competitività.

Sebbene le prospettive immediate per l’industria siderurgica cilena siano fosche, la risposta del Paese a questa crisi sarà fondamentale per determinare la futura direzione della sua politica industriale.

Con l’intensificarsi della concorrenza globale, il Cile dovrà adattarsi e innovare per garantire la sostenibilità dei suoi settori chiave.

