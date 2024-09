Vendite record di BYD, la sua presenza globale deve far fronte alle minacce tariffarie dell’UE e del Canada

Nel luglio 2024, BYD ha raggiunto un traguardo importante stabilendo un nuovo record nelle vendite di veicoli alimentati a nuova energia (NEV).

L’azienda ha venduto 342.383 NEV, segnando un robusto aumento del 30% rispetto all’anno precedente. Questa impressionante performance sottolinea il crescente predominio di BYD nel mercato globale dei veicoli elettrici.

Tuttavia, mentre BYD cerca di ampliare la sua portata nel mercato canadese, si trova ad affrontare potenziali ostacoli da parte degli enti regolatori canadesi ed europei che stanno valutando nuove tariffe sui veicoli elettrici cinesi.

Il Canada valuta i dazi sui veicoli elettrici cinesi

Il governo canadese ha recentemente concluso una consultazione durata un mese in merito all’imposizione di tariffe sui veicoli elettrici cinesi.

Questa mossa è una risposta al crescente afflusso di veicoli di fabbricazione cinese, che rappresenta una minaccia competitiva per le case automobilistiche locali.

Con il mercato canadese pronto all’ingresso di BYD, aumentano le preoccupazioni circa l’impatto di questi veicoli stranieri sull’industria nazionale.

Il presidente della General Motors Canada ha pubblicamente sostenuto l’imposizione di tariffe, sostenendo che un ambiente di concorrenza leale è essenziale per incoraggiare gli investimenti e la creazione di posti di lavoro.

Ha sottolineato che l’azione del governo è fondamentale per mantenere condizioni di parità.

La tesi contro i veicoli elettrici cinesi si basa sui consistenti sussidi statali che, secondo i critici, distorcono la concorrenza di mercato e mettono a rischio le industrie locali.

Il governo canadese sembra godere di un forte sostegno interno a tali misure, compresi i riconoscimenti da parte di organizzazioni come Global Automakers of Canada, Unifor e la Camera di commercio canadese.

Tuttavia, i dettagli specifici riguardanti le possibili tariffe sono ancora in fase di discussione.

I recenti sviluppi negli Stati Uniti, dove i dazi sui veicoli elettrici cinesi sono stati aumentati dal 25% al 100% in soli due mesi, hanno complicato ulteriormente la situazione.

L’Europa intensifica le misure tariffarie contro i veicoli elettrici cinesi

L’Europa ha già introdotto tariffe fino al 38% sui veicoli elettrici cinesi e probabilmente saranno adottate ulteriori misure in futuro.

Le autorità europee, che hanno recentemente imposto nuovi dazi il 5 luglio, stanno ora valutando la possibilità di retrodatarli a marzo.

Una mossa del genere potrebbe rendere ancora più tese le relazioni e inasprire le tensioni tra l’Europa e i produttori cinesi.

L’approccio rigoroso dell’Unione Europea ha provocato la reazione della Cina, che ha presentato un reclamo all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

La Cina sostiene che il suo sostegno ai produttori di veicoli elettrici è conforme alle norme dell’OMC e pertanto non dovrebbe essere penalizzato dall’Europa.

Per rappresaglia, la Cina ha avviato indagini sulle esportazioni europee di carne di maiale e di cognac francese, a dimostrazione delle più ampie tensioni geopolitiche.

Nonostante queste sfide, BYD non si lascia scoraggiare.

L’azienda continua ad espandere la sua presenza globale, con l’intenzione di lanciare i suoi veicoli in Pakistan entro la fine della prossima settimana. Essendo il quinto paese più grande per popolazione, il Pakistan rappresenta un’opportunità significativa per BYD, in particolare nel segmento delle auto a basso prezzo.

Impatto delle tariffe sui mercati globali dei veicoli elettrici

Le potenziali tariffe imposte sia dal Canada che dall’Europa potrebbero avere conseguenze di vasta portata sul mercato mondiale dei veicoli elettrici.

Per BYD e altri produttori cinesi, queste barriere commerciali potrebbero limitare la crescita nei principali mercati internazionali.

Tuttavia, la continua espansione dell’azienda in nuove regioni suggerisce uno sforzo strategico per mitigare questi rischi e sfruttare le opportunità emergenti.

Le dinamiche commerciali in evoluzione evidenziano la complessa interazione tra le politiche commerciali internazionali e il settore dei veicoli elettrici in rapida crescita.

Mentre i governi di tutto il mondo si confrontano con la sfida di bilanciare la protezione dell’industria nazionale con la promozione dell’innovazione, l’esito di queste controversie tariffarie sarà cruciale nel plasmare il futuro dei mercati automobilistici globali.

Le vendite record e le espansioni strategiche di BYD dimostrano la resilienza e l’adattabilità dell’azienda in uno scenario globale competitivo e spesso controverso.

Nonostante le tariffe rappresentino una sfida, la continua crescita di BYD sottolinea il suo ruolo fondamentale nella transizione globale verso la mobilità elettrica.

