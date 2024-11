Apple è pronta a seguire la strategia Bitcoin di MicroStrategy con una scommessa da 100 miliardi di dollari?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Il potenziale ingresso di Apple nel mercato dei bitcoin ha scatenato un acceso dibattito in seguito alle dichiarazioni di Michael Saylor, CEO di MicroStrategy.

In un recente podcast, Saylor ha suggerito che Apple dovrebbe stanziare 100 miliardi di dollari in bitcoin anziché procedere con un riacquisto di azioni proprie.

Ha sostenuto che questa mossa potrebbe rafforzare la capitalizzazione di mercato di Apple, stimolando una crescita a lungo termine e migliorando il posizionamento strategico dell’azienda.

Il successo di MicroStrategy con Bitcoin alimenta la proposta di Saylor

Il suggerimento di Saylor affonda le sue radici nel successo della sua azienda, MicroStrategy.

Sotto la sua guida, MicroStrategy è diventata la più grande azienda detentrice di bitcoin, con partecipazioni superiori ai 17 miliardi di dollari.

Questa strategia ha incrementato notevolmente il valore delle azioni della società, che sono aumentate di oltre il 182% da inizio anno, in gran parte grazie ai suoi investimenti in bitcoin.

L’approccio di MicroStrategy posiziona Bitcoin non solo come un asset, ma come una componente fondamentale della strategia di trasformazione digitale dell’azienda.

Saylor ritiene che l’investimento di Apple in bitcoin potrebbe portare a guadagni sostanziali.

Prevede che un investimento di 100 miliardi di dollari potrebbe crescere fino a 500 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuale stimato del 20%.

Secondo Saylor, ciò consentirebbe ad Apple di ottenere 100 miliardi di dollari di guadagni annuali dagli investimenti, aggiungendo potenzialmente migliaia di miliardi al suo valore di mercato.

Immagina un futuro in cui il 60% della valutazione di Apple sarà legato alla sua attività operativa, mentre il 40% potrebbe basarsi sui suoi investimenti in bitcoin, modificando radicalmente il panorama finanziario dell’azienda.

Bitcoin potrebbe dare impulso anche alle piccole aziende dell’indice S&P 500?

Oltre ad Apple, Saylor prevede un impatto potenziale più ampio per Bitcoin all’interno dell’indice S&P 500.

Egli suggerisce che le aziende più piccole presenti nell’indice potrebbero migliorare le loro performance acquisendo esposizione al bitcoin.

Secondo Saylor, ciò potrebbe aiutare tali aziende a competere con i tassi di crescita delle principali aziende tecnologiche, spostando la performance dell’indice verso Bitcoin.

Questa prospettiva sottolinea il potenziale del bitcoin di influenzare non solo le singole aziende, ma anche l’andamento complessivo dei principali indici azionari.

La visione di MicroStrategy per il bitcoin come asset bancario

Nell’ambito della sua strategia Bitcoin, MicroStrategy si è posizionata per diventare una “banca Bitcoin”, riflettendo la crescente domanda istituzionale per l’asset digitale.

Questa mossa è in linea con una tendenza più ampia che vede le criptovalute sempre più integrate nella finanza tradizionale.

L’ascesa delle risorse digitali, unita a sponsorizzazioni di alto profilo come quella di Saylor, potrebbe incoraggiare una maggiore adozione istituzionale, potenzialmente plasmando il futuro del settore finanziario.

Implicazioni politiche dell’adozione di Bitcoin

La crescente presenza di bitcoin in vari settori non si limita agli investimenti aziendali.

In particolare, l’asset digitale sta facendo breccia nella raccolta fondi politica. La campagna presidenziale di Donald Trump, ad esempio, ha raccolto oltre 7,5 milioni di dollari in criptovaluta.

Questo sviluppo evidenzia la crescente credibilità delle risorse digitali e la loro accettazione nei domini più diffusi.

L’integrazione del bitcoin nella sfera politica e aziendale suggerisce una graduale normalizzazione delle criptovalute, che potrebbe influenzare dinamiche normative e di mercato più ampie.

La visione di Saylor per l’investimento di Apple in bitcoin rappresenta un netto distacco dalle strategie convenzionali come i riacquisti di azioni.

Sebbene sia fiducioso nel potenziale di crescita a lungo termine del bitcoin, una mossa del genere introdurrebbe volatilità nel portafoglio di Apple, date le fluttuazioni del prezzo del bitcoin.

La decisione di adottare Bitcoin potrebbe posizionare Apple come leader nella finanza digitale, ma comporterebbe anche la sfida di gestire i rischi associati al mercato delle criptovalute.