I legislatori statunitensi chiedono un’indagine sui legami tra McKinsey e la Cina

Un gruppo di legislatori statunitensi, tra cui il deputato John Moolenaar, il senatore Marco Rubio e la senatrice Joni Ernst, hanno chiesto un’indagine sulla mancata divulgazione da parte di McKinsey & Company del suo lavoro con il governo cinese.

Nelle lettere indirizzate al Dipartimento di Giustizia (DoJ) e al Dipartimento della Difesa (DoD) il 17 ottobre e rese pubbliche venerdì, i legislatori hanno sollecitato una revisione dell’idoneità di McKinsey a continuare a collaborare con il governo degli Stati Uniti.

I legislatori hanno espresso preoccupazione per i potenziali conflitti di interesse di McKinsey, in particolare per quanto riguarda la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Hanno citato le norme federali che richiedono alla società di consulenza di rivelare qualsiasi attività che potrebbe rappresentare un conflitto di interessi, in particolare i suoi rapporti con la Cina. Le lettere dicevano,

“La nostra analisi della documentazione disponibile del Dipartimento della Difesa ha rivelato che, in molti casi, McKinsey ha ripetutamente omesso di rivelare il suo lavoro con il governo (della Repubblica Popolare Cinese) quando acquisiva contratti con il Dipartimento della Difesa.”

Il lavoro di McKinsey con la difesa degli Stati Uniti e il governo cinese

Dal 2008, McKinsey si è aggiudicata contratti con il Dipartimento della Difesa per oltre 470 milioni di dollari, tra cui lavori su progetti delicati come il programma del caccia F-35 e studi relativi ai cantieri navali della Marina degli Stati Uniti e ai microchip avanzati.

Tuttavia, i legislatori sostengono che McKinsey non ha reso noto il suo contemporaneo lavoro di consulenza con le agenzie governative cinesi.

In particolare, McKinsey ha consultato la Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme della Cina sui suoi piani economici quinquennali e ha collaborato con aziende statali cinesi come China COSCO Shipping Corporation e China Communications Construction Company.

Il coinvolgimento delle agenzie governative cinesi nella gestione dei contratti di difesa degli Stati Uniti ha sollevato dubbi sui rischi per la sicurezza nazionale.

Gli sforzi di McKinsey per prendere le distanze dal lavoro della Cina

McKinsey ha tentato di prendere le distanze dal suo lavoro sui piani quinquennali della Cina attribuendo i ruoli consultivi al McKinsey Global Institute e all’Urban China Initiative.

Tuttavia, i legislatori hanno criticato questa affermazione definendola “fuorviante”, affermando che McKinsey controlla di fatto entrambe le entità, mantenendo così il suo coinvolgimento nella pianificazione strategica della Cina.

I legislatori hanno concluso che le attività di McKinsey potrebbero rappresentare rischi significativi per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, esortando il Dipartimento della Difesa e il Dipartimento di Giustizia a indagare a fondo sulla questione.

McKinsey, il Dipartimento della Difesa e il Dipartimento di Giustizia non hanno ancora rilasciato dichiarazioni sulla situazione.