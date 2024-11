Il prezzo del token REEF scende del 59% mentre il delisting di Binance inizia a farsi sentire

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Il token REEF, un attore di spicco nei settori della finanza decentralizzata (DeFi) e del gaming, ha subito notevoli fluttuazioni di prezzo dalla sua rimozione da Binance il 2 agosto 2024.

Al momento, il prezzo di REEF è di $ 0,002849, con un aumento del 38,22% nelle ultime 24 ore, dopo un calo sbalorditivo del 59,64% negli ultimi sette giorni.

La cancellazione di Binance sembra aver iniziato a dare i suoi frutti

Inizialmente, REEF ha registrato un notevole incremento di oltre il 650% in tre mesi, nonostante il delisting di Binance, raggiungendo un picco di 0,010 $.

Questo notevole incremento ha fatto seguito a un punto basso registrato all’inizio dell’anno, rendendo REEF una delle criptovalute con le migliori performance in quel periodo.

Tuttavia, la tendenza ha subito un brusco cambiamento, con il token in calo del 59% e scambiato a circa $ 0,002849, a dimostrazione di una più ampia volatilità nel mercato delle criptovalute.

Le conseguenze del delisting hanno suscitato reazioni contrastanti da parte di trader e analisti.

Secondo Wise Advice, influencer del settore criptovalute su X, l’impennata ha attirato trader al dettaglio che hanno iniziato a vendere allo scoperto il token, mentre alcune balene hanno capitalizzato il calo dei prezzi per accumulare più asset.

Anche la capitalizzazione di mercato del token ha subito un calo significativo, calando del 53% a causa delle fluttuazioni dell’attività di trading.

Il prezzo del token REEF potrebbe aumentare dopo il recente calo?

Oltre al calo dei prezzi, REEF ha registrato un notevole calo nel volume degli scambi, con un calo del 47,20% nelle ultime 24 ore, pari a 55,81 milioni di dollari.

Questo calo è avvenuto dopo un forte aumento del volume degli scambi, alimentato principalmente dall’attività su exchange come WhiteBit, HTX, KuCoin e Bitget.

Mentre alcuni ipotizzano che questo calo possa essere indicativo di un piano di “pump and dump”, altri, come l’analista Guru Vedas, vedono il prezzo attuale come un potenziale punto di ingresso, aspettandosi un’inversione rialzista nel prossimo futuro.

La decisione di Binance di delistare REEF è dovuta al basso volume di scambi e alla bassa liquidità, oltre che ai requisiti normativi.

Tuttavia, gli sviluppatori di REEF non sono rimasti con le mani in mano: hanno lavorato attivamente per rivitalizzare il progetto.

È stato avviato un fondo per gli sviluppatori comunitari per supportare applicazioni innovative, concentrandosi sui prestiti e sulle infrastrutture delle organizzazioni autonome decentralizzate (DAO).

In particolare, è stata annunciata la collaborazione con Hydra Coin per sviluppare il primo gioco di carte da combattimento NFT sulla Reef Chain, potenziandone l’ecosistema.

Oltre ai progetti di gioco, Reef Finance collabora anche con VIA Labs per rafforzare le sue capacità di collegamento, con l’obiettivo di migliorare l’interoperabilità all’interno dello spazio blockchain.

Sono in corso anche discussioni con exchange decentralizzati perpetui sulla condivisione dei ricavi e sull’infrastruttura RPC, a dimostrazione dell’impegno degli sviluppatori per il futuro del progetto.

Sebbene la moneta REEF abbia dimostrato resilienza durante gli alti e bassi del mercato, il percorso futuro rimane incerto, in quanto i trader ne valutano il potenziale di recupero.