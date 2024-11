La Banca centrale degli Emirati Arabi Uniti approva la licenza preliminare di AED Stablecoin

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

La Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti (CBUAE) ha concesso l’approvazione preliminare ad AED Stablecoin, avvicinando il progetto al diventare la prima stablecoin regolamentata ancorata al dirham degli Emirati Arabi Uniti.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Questa iniziativa è in linea con il quadro normativo del Payment Token Service Regulation della CBUAE, che delinea requisiti di licenza specifici per i token digitali.

Advertisement

L’approvazione di principio di AED Stablecoin la posiziona come un potenziale attore chiave nel mercato delle criptovalute in evoluzione degli Emirati Arabi Uniti, dove la chiarezza normativa è considerata essenziale per la crescita sostenibile del settore.

Qual è il ruolo della stablecoin AED nel mercato delle criptovalute degli Emirati Arabi Uniti?

Copy link to section

La licenza preliminare di AED Stablecoin consente di portare avanti i piani per l’emissione di una valuta digitale regolamentata basata sul dirham, nota come AE Coin.

Questa approvazione è importante in quanto risponde alle preoccupazioni relative alle restrizioni sui pagamenti in criptovaluta, emerse in seguito all’aggiornamento delle norme di licenza della CBUAE.

In base a queste regole, solo i token con licenza agganciati al dirham sono consentiti per i pagamenti all’interno degli Emirati Arabi Uniti. Se completamente autorizzati, AE Coin potrebbe fungere da coppia di trading locale su exchange sia centralizzati che decentralizzati, consentendo ai commercianti di accettarli per transazioni che coinvolgono beni e servizi.

La posizione normativa della CBUAE ha un impatto sui pagamenti in criptovaluta negli Emirati Arabi Uniti

Copy link to section

Il quadro normativo sulle licenze della CBUAE ha introdotto regole più severe sull’utilizzo delle criptovalute, in particolare per i pagamenti.

Il framework richiede che i token siano agganciati al dirham e concessi in licenza, altrimenti ne verrà limitato l’uso per i pagamenti.

Questo cambiamento mira a garantire maggiore stabilità e controllo nel panorama delle valute digitali degli Emirati Arabi Uniti.

L’approvazione di AED Stablecoin è vista come un passo positivo verso l’allineamento con queste aspettative normative, offrendo potenzialmente una soluzione di pagamento digitale conforme per gli utenti locali.

In che modo AE Coin potrebbe plasmare il panorama della finanza digitale degli Emirati Arabi Uniti?

Copy link to section

Se completamente autorizzata, si prevede che AE Coin svolgerà un ruolo cruciale nell’ecosistema finanziario digitale degli Emirati Arabi Uniti.

In quanto stablecoin regolamentata, potrebbe facilitare le transazioni cripto-dirham e offrire un’alternativa digitale stabile per i commercianti.

Ciò è in linea con gli obiettivi più ampi degli Emirati Arabi Uniti di promuovere la propria economia digitale mantenendo al contempo gli standard normativi.

L’integrazione della moneta in piattaforme e exchange di criptovalute potrebbe aumentare la liquidità del dirham nei mercati digitali, favorendone così un’adozione più ampia sia tra gli utenti al dettaglio che tra quelli istituzionali.

Emergono interessi contrastanti mentre Tether punta al mercato degli Emirati Arabi Uniti

Copy link to section

AED Stablecoin non è l’unica entità che sta valutando il potenziale di un asset digitale ancorato al dirham.

Tether, uno dei principali attori del mercato globale delle stablecoin, ha stretto una partnership con le aziende locali Phoenix Group e Green Acorn Investments per lanciare la propria versione di una stablecoin ancorata al dirham.

Fonte: Cointelegraph

Questa mossa indica il crescente interesse delle aziende internazionali di criptovalute per l’ambiente normativo degli Emirati Arabi Uniti.

L’anticipo normativo di AED Stablecoin con l’approvazione della CBUAE potrebbe conferirgli un vantaggio nel creare fiducia negli utenti locali.

Gli exchange di criptovalute si espandono mentre la chiarezza normativa attrae investimenti

Copy link to section

La chiarezza normativa degli Emirati Arabi Uniti ha attirato l’attenzione dei principali exchange di criptovalute che miravano a stabilirsi nella regione.

Di recente, OKX ha lanciato una piattaforma di trading al dettaglio e istituzionale negli Emirati Arabi Uniti, dopo aver ottenuto una licenza completa, che includeva autorizzazioni per il trading di derivati per investitori istituzionali qualificati.

Nel frattempo, M2, un altro exchange di criptovalute, ha introdotto un sistema che consente conversioni dirette di dirham in Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH).

Questi sviluppi sottolineano l’attrattiva degli Emirati Arabi Uniti come polo per l’innovazione delle risorse digitali nel contesto di un quadro normativo chiaro.