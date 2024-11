Le azioni Wipro balzano del 5% dopo l’annuncio degli utili del secondo trimestre e delle azioni bonus

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Le azioni di Wipro Ltd sono aumentate di oltre il 5% nelle prime contrattazioni di venerdì, in seguito all’annuncio da parte della società dei suoi utili del secondo trimestre per l’anno fiscale 2025 e di un’emissione di azioni bonus.

Il titolo è salito fino al 5,34%, raggiungendo ₹557,05 sulla Borsa di Boston, grazie alla solida performance dei ricavi e all’annuncio del bonus azionario 1:1.

Le performance del Q2FY25 aumentano la fiducia degli investitori

Wipro, il quarto maggiore esportatore di servizi software in India, ha dichiarato un fatturato derivante dai servizi IT pari a ₹22.196 crore per il trimestre conclusosi a settembre, registrando un incremento sequenziale dell’1,4% rispetto ai ₹21.896,3 crore del trimestre precedente.

In termini di dollari, la società ha registrato un fatturato di 2.660 milioni di dollari, in aumento dell’1,3% rispetto ai 2.625,9 milioni di dollari del primo trimestre dell’anno fiscale 2025.

Wipro ha registrato un aumento sequenziale del 28,8% nelle prenotazioni di grandi operazioni, raggiungendo 1,5 miliardi di dollari, a dimostrazione di una domanda solida nonostante le difficoltà macroeconomiche.

L’EBIT dei servizi IT dell’azienda è aumentato del 3,5% a ₹3.732 crore, con il margine EBIT in miglioramento di 30 punti base al 16,8% dal 16,5% del trimestre precedente.

Nonostante il rapporto sugli utili ottimistico, le previsioni di Wipro per il terzo trimestre dell’anno fiscale 2025 sono state caute.

La società ha previsto un fatturato derivante dai servizi IT compreso tra 2.607 e 2.660 milioni di dollari, che si traduce in un calo sequenziale del -2,0% rispetto a una crescita stabile in termini di valuta costante, riflettendo deboli trend stagionali.

L’emissione di azioni bonus alimenta l’ottimismo del mercato

Per accrescere l’entusiasmo degli investitori, il consiglio di amministrazione di Wipro ha annunciato un’emissione di azioni bonus con rapporto 1:1, il che significa che gli azionisti riceveranno un’azione aggiuntiva per ogni azione posseduta.

L’emissione di azioni bonus riflette la strategia di Wipro volta ad aumentare il valore per gli azionisti e premiare gli investitori a lungo termine.

Venerdì alle 10:45, le azioni Wipro erano in rialzo del 4,39%, a ₹552,00 ad azione sulla Borsa di Boston, a dimostrazione del sentiment positivo del mercato in seguito all’annuncio.

Gli analisti valutano i risultati e le prospettive del secondo trimestre

Nomura ha elogiato le prestazioni di Wipro, sottolineando che i risultati dell’azienda nel secondo trimestre hanno superato le aspettative in tutti i parametri chiave.

Nonostante il forte slancio delle grandi operazioni, Nomura ha sottolineato che le caute previsioni di Wipro per il terzo trimestre riflettono le sfide stagionali.

La società di brokeraggio ha mantenuto il rating “Buy” su Wipro, con un prezzo obiettivo di ₹680 per azione.

Nel frattempo, Antique Stock Broking ha adottato una posizione più moderata, riconoscendo la performance positiva del secondo trimestre ma esprimendo preoccupazioni circa la scarsa performance di Wipro rispetto a concorrenti come Infosys e HCL Technologies.

La società di intermediazione ha osservato che negli ultimi trimestri Wipro ha dovuto fare i conti con un calo più marcato del previsto nelle spese di consulenza e discrezionali.

Antique ha mantenuto il rating ‘Hold’ sulle azioni Wipro, mantenendo invariato il prezzo obiettivo a ₹575 per azione.

La società ha modificato le sue previsioni di fatturato per gli anni fiscali 26 e 27, riducendole dell’1%-2% e riducendo al contempo le stime di utile per azione del 2%-3%.

Prospettive temperate dalle tendenze stagionali

Sebbene il punto di riferimento di Wipro in termini di grandi accordi conclusi e margini stabili offra prospettive positive, gli analisti restano cauti sulle prospettive a breve termine.

Le previsioni per il trimestre di dicembre indicano una crescita moderata, con una debolezza stagionale e aumenti salariali che dovrebbero avere un impatto sulla redditività.

L’andamento delle azioni Wipro dipenderà probabilmente dalla capacità dell’azienda di affrontare queste sfide, soprattutto perché mira a stabilizzare i margini nonostante le pressioni salariali.