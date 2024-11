Le piccole case di Walmart sotto i 16.000 dollari potrebbero essere la soluzione per una vita accessibile?

In un colpo di scena inaspettato per gli acquirenti di case, Walmart (WMT) sta entrando nel mercato delle case di piccole dimensioni, offrendo soluzioni abitative a prezzi accessibili, proprio come Amazon si era già avventurata in questo settore con le sue trendy case pop-up.

Il colosso della vendita al dettaglio offre una “casa prefabbricata espandibile” della Chery Industrial, al prezzo interessante di 15.900 dollari per il modello da 19 per 20 piedi.

Questo prezzo è notevolmente inferiore al precedente prezzo di 19.000 $ proposto da Amazon per una mini casa simile, che includeva uno sconto temporaneo di 1.000 $ ad aprile; tuttavia, quel modello non è attualmente disponibile sul sito di Amazon.

Per chi cerca risparmi ancora maggiori, il produttore offre una versione più compatta della casa prefabbricata, un modello da 15×20 piedi, attualmente in vendita a poco meno di 12.000 dollari.

L’acquisto di una di queste case richiede uno sforzo aggiuntivo: gli acquirenti dovranno assicurarsi un appezzamento di terreno, insieme alle fondamenta necessarie, all’alimentazione elettrica e all’allacciamento idrico.

La casa è dotata di tutti i comfort essenziali, tra cui servizi igienici, doccia, armadietti e serrature per le porte.

Al momento della consegna, la casa arriva compatta e piegata.

Gli acquirenti avranno bisogno di aiuto per dispiegare le pareti e il soffitto per ottenere la struttura completa. Sebbene i mobili non siano inclusi, gli acquirenti possono trovare facilmente arredi da Walmart o Amazon.

La tendenza delle case minuscole ha preso piede negli ultimi due decenni, spinta dai millennials che, a fronte dell’impennata dei prezzi delle case, stanno sempre più rifiutando le tentacolari “McMansion”.

Una ventiquattrenne che ha adottato lo stile di vita di una casa minuscola nel giardino di casa dei suoi genitori è riuscita a risparmiare abbastanza soldi per una casa da 250.000 dollari e ha accumulato un notevole seguito su TikTok, condividendo la sua esperienza.

In un’epoca in cui l’accessibilità economica sembra sempre più irraggiungibile, le piccole case di Walmart potrebbero ridefinire il significato di vivere alla grande in una scala più piccola, offrendo un percorso pratico per realizzare il sogno di possedere una casa.