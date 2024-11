Netflix riuscirà a mantenere il suo slancio mentre aumenta il numero degli abbonati e la popolarità degli annunci pubblicitari?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Con un notevole incremento della sua base di abbonati, Netflix (NFLX.O) ha accolto 5,1 milioni di nuovi abbonati allo streaming nel terzo trimestre, superando di oltre un milione le aspettative di Wall Street.

L’azienda prevede una crescita ancora maggiore della clientela con l’avvicinarsi delle festività natalizie, in particolare con l’attesissimo ritorno del drama coreano “Squid Game”.

Dopo la pubblicazione del rapporto sugli utili, le azioni Netflix sono aumentate del 4,8% nelle contrattazioni after-hours, registrando un impressionante incremento del 47% dall’inizio dell’anno.

In un contesto di rallentamento nella crescita degli abbonati, Netflix sta strategicamente reindirizzando l’attenzione degli investitori dai numeri grezzi delle iscrizioni a parametri più specifici, come la crescita dei ricavi e i margini di profitto.

A partire dall’anno prossimo, l’azienda cesserà di comunicare i dati sugli abbonati e metterà invece in evidenza le performance delle sue offerte supportate da pubblicità.

Giovedì Netflix ha rivelato che il suo servizio supportato da pubblicità ha rappresentato oltre il 50% delle nuove iscrizioni nelle regioni in cui è disponibile.

Secondo le stime di LSEG, gli analisti avevano previsto che Netflix avrebbe guadagnato circa 4 milioni di abbonati da luglio a settembre.

Questo trimestre ha visto anche l’uscita di nuovi contenuti, tra cui il giallo “The Perfect Couple” e la commedia romantica “Nobody Wants This”.

Dal punto di vista finanziario, Netflix ha riportato guadagni pari a $ 5,40 per azione, superando la previsione di consenso di $ 5,12. Il suo margine operativo è salito al 30%, rispetto al 22% nello stesso trimestre dell’anno scorso.

I ricavi hanno raggiunto i 9,825 miliardi di dollari, superando di poco la stima consensuale di 9,769 miliardi di dollari.

“A tutti gli effetti, Netflix sta andando nella giusta direzione”, ha detto a Reuters Mike Proulx, analista di Forrester.

I ricavi e i margini operativi sono in aumento, mentre le spese vengono gestite in modo efficace.

Tuttavia, nonostante l’aumento impressionante di abbonati, i numeri sono rimasti inferiori agli 8,76 milioni di abbonati acquisiti nello stesso periodo dell’anno scorso.

Proulx ha espresso preoccupazione per quello che ha definito un “forte calo” dei nuovi abbonati netti, osservando: “Sebbene ci sia spazio per una crescita degli abbonati netti a livello internazionale, negli Stati Uniti le cose si stanno esaurendo”.

Guardando al futuro, Netflix prevede che l’aumento dei clienti nell’ultimo trimestre dell’anno, un periodo solitamente sostenuto a causa degli spettatori delle festività, supererà quello del trimestre di settembre, anche se non sono state divulgate cifre specifiche.

L’attesissima seconda stagione di “Squid Game” dovrebbe debuttare a fine dicembre.

“Siamo davvero soddisfatti dell’azienda”, ha affermato il co-CEO Ted Sarandos in un video post-guadagni.

“Avevamo un piano per rilanciare l’attività e lo abbiamo portato a termine”.

Un approccio metodico alla crescita

L’azienda ha fatto notare che la sua programmazione è aumentata a seguito delle interruzioni causate dagli scioperi di Hollywood dell’anno scorso.

I dati sul coinvolgimento rivelano che l’utente medio trascorre circa due ore al giorno a guardare Netflix.

Sebbene l’azienda abbia registrato una crescita nel suo segmento supportato da pubblicità, non prevede che i ricavi pubblicitari diventeranno un fattore di crescita primario prima del 2026.

Magalie Grossheim, analista senior di ricerca azionaria presso M Science, ha osservato:

Ci ricordano costantemente di gattonare, camminare, correre, e penso, sì, è sicuramente ancora l’inizio. Nei nostri dati, continuiamo a vedere che il tasso di selezione per il piano supportato da pubblicità sta accelerando in molti mercati maturi.

Parte integrante della strategia di Netflix sono gli eventi dal vivo, in particolare quelli sportivi, che risultano interessanti per gli inserzionisti.

A novembre, la piattaforma prevede di trasmettere in streaming un attesissimo incontro tra la star di YouTube Jake Paul e la leggenda della boxe Mike Tyson, seguito da due partite della NFL il giorno di Natale.

Inoltre, Netflix intende aumentare i prezzi in Spagna e Italia a partire da venerdì, dopo i precedenti aumenti di prezzo in alcuni mercati europei e in Giappone.

Sarandos ha respinto l’idea di raggruppare Netflix con altri servizi di streaming come Walt Disney (DIS.N) e Warner Bros Discovery (WBD.O), affermando: “Ci stiamo concentrando sull’aggiunta di sempre più valore a questo pacchetto”, descrivendo questo approccio come un “modello confortevole” per le aziende di media tradizionali.