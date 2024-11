Aggiornamento sulle criptovalute LATAM: l’ascesa della Colombia, il Meli Dólar di Mercado Libre e le normative sulle stablecoin in Brasile

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Questa settimana, nel panorama delle criptovalute dell’America Latina, Colombia e Brasile stanno emergendo come leader, con promettenti opportunità di crescita.

Secondo il recente Geography of Cryptocurrency Report 2024 di Chainalysis, la regione ha registrato un notevole aumento del 42,5% delle transazioni in criptovaluta su base annua, consolidando il suo status di secondo mercato in più rapida crescita a livello mondiale.

Il rapporto evidenzia che circa 700 milioni di persone in America Latina hanno effettuato transazioni in criptovaluta, per un totale sbalorditivo di 415 miliardi di pesos da luglio 2023 a giugno 2024.

In confronto, l’Africa subsahariana è leader a livello mondiale, con un aumento del 45% nell’attività relativa alle criptovalute.

La Colombia si colloca al quinto posto per adozione delle criptovalute, con un impressionante afflusso di 25 miliardi di dollari in transazioni in criptovalute durante il periodo specificato.

Secondo Chainalysis, il Paese è anche il sesto in termini di crescita in questo settore, registrando un notevole incremento del 25% nel valore delle sue transazioni in criptovaluta.

Meli Dólar: l’iniziativa rivoluzionaria di Mercado Libre

L’introduzione di Meli Dólar da parte di Mercado Libre, una stablecoin legata al dollaro statunitense, segna un cambiamento significativo nel panorama delle criptovalute in America Latina per il 2024.

Questa iniziativa potenzia il programma fedeltà di Mercado Libre in Brasile e Messico, offrendo agli utenti la stabilità del dollaro statunitense nonostante le fluttuazioni dei mercati.

In un’intervista con Forbes, Ignacio Estivariz, vicepresidente dei servizi Fintech di Mercado Libre, ha dichiarato che milioni di utenti hanno già ricevuto Meli Dólar tramite premi fedeltà o acquisti diretti.

Anche se per ora l’attenzione resta focalizzata sul Brasile, Estivariz ha affermato che non ci sono piani immediati per estendere Meli Dólar ad altri Paesi.

Gli sforzi normativi del Brasile in materia di criptovaluta

Il governo brasiliano sta collaborando a stretto contatto con la banca centrale per affrontare le sfide normative relative alle criptovalute e ai buoni pasto.

Con Gabriel Galipolo come nuovo presidente della banca centrale, il governo punta a unificare il suo approccio normativo, che in passato è stato frammentato.

Nel frattempo, il settore delle stablecoin in Brasile sta vivendo una rapida crescita e ha iniziato a superare Bitcoin nei volumi di transazioni sugli exchange locali.

Le stablecoin sono interessanti per gli utenti che cercano una minore volatilità, posizionando il Brasile come hub per i pagamenti transfrontalieri B2B.

Dati recenti di Chainalysis rivelano che l’America Latina è la seconda regione in più rapida crescita per quanto riguarda l’utilizzo delle stablecoin, con un tasso di crescita superiore al 42%.

Le elezioni statunitensi hanno un impatto sui mercati delle criptovalute latinoamericane

Mentre la corsa alla presidenza degli Stati Uniti si scalda, i mercati finanziari stanno reagendo. I sondaggi indicano una gara serrata tra il candidato repubblicano Donald Trump e la vicepresidente democratica Kamala Harris, influenzando asset come Bitcoin e il peso messicano.

Trump ha preso il comando nei mercati di previsione online come PredictIt e Polymarket. Polymarket lo ha favorito l’ultima volta con un 61% contro il 39% rispetto a Harris, ha riferito Reuters.

Secondo un rapporto del Wall Street Journal di venerdì, i guadagni di Trump su Polymarket potrebbero essere attribuiti a un gruppo di quattro account che hanno scommesso collettivamente circa 30 milioni di dollari in criptovaluta sulla sua potenziale vittoria.

Gli investitori sono cauti e sottolineano che gli attuali movimenti di mercato sono influenzati anche dal crescente ottimismo economico in seguito ai solidi dati occupazionali negli Stati Uniti e ai recenti tagli dei tassi di interesse della Federal Reserve.

Il panorama delle criptovalute in America Latina è in rapida evoluzione, con paesi come Colombia e Brasile in prima linea nell’adozione di asset digitali e nell’integrazione della tecnologia blockchain.

Questo cambiamento non riflette solo il cambiamento delle preferenze dei consumatori, ma denota anche una più ampia trasformazione dei quadri finanziari.