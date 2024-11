Investire in un titolo azionario poco prima della pubblicazione dei risultati finanziari trimestrali può essere una scommessa rischiosa.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Tuttavia, se si identificano aziende che in passato hanno superato le aspettative, le dinamiche cambiano.

Advertisement

Per chi ha una sufficiente propensione al rischio, tali investimenti possono produrre buoni rendimenti nel giro di pochi giorni.

Ecco due aziende che pubblicheranno i loro guadagni la prossima settimana, entrambe note per aver costantemente superato le aspettative.

ServiceNow Inc (NYSE: NOW)

Copy link to section

Secondo i dati di Bespoke Investment Group, ServiceNow ha una comprovata capacità di superare le aspettative sugli utili trimestrali in circa il 90% dei casi, con il prezzo delle sue azioni che solitamente aumenta di circa il 3,5% dopo la pubblicazione dei dati finanziari.

La società di cloud computing annuncerà i risultati del terzo trimestre il 23 ottobre.

Gli analisti stimano utili pari a 3,46 dollari ad azione su 2,74 miliardi di dollari di fatturato, con un incremento annuo rispettivamente del 18,5% e del 19,8%.

Michael Turrin, analista di Wells Fargo, ha una visione positiva del titolo in vista della pubblicazione del rapporto sugli utili di NOW.

Il suo rating overweight, abbinato a un prezzo obiettivo di 1.025 dollari, suggerisce un rialzo di circa il 12% rispetto al prezzo attuale.

“Continuiamo a concentrarci sulle aziende di qualità più elevata con un solido posizionamento di piattaforma, profili di crescita bilanciati e team di gestione con comprovati track record. NOW soddisfa tutti e tre i criteri”, ha affermato in una nota di ricerca la scorsa settimana.

Turrin ha anche osservato che le azioni ServiceNow sono ben posizionate per beneficiare dei vantaggi dell’intelligenza artificiale in seguito al recente lancio di Xanadu.

Sistemi di alimentazione monolitici Inc (NASDAQ: MPWR)

Copy link to section

Monolithic Power Systems è un altro titolo azionario da tenere in considerazione in vista dell’imminente pubblicazione dei suoi utili, in quanto ha storicamente superato le aspettative in circa l’88% dei casi.

Secondo i dati di Bespoke, le azioni dei semiconduttori registrano solitamente un aumento medio di oltre il 2,5% il giorno della pubblicazione degli utili.

Le stime consensuali prevedono che MPWR guadagnerà 3,04 dollari ad azione nel suo terzo trimestre finanziario, segnando un aumento del 22,1% rispetto ai 2,49 dollari ad azione registrati nello stesso trimestre dell’anno scorso.

L’analista di Oppenheimer Rick Schafer ha recentemente aggiunto Monolithic Power alla sua lista delle migliori scelte nel settore dei semiconduttori, sottolineando il suo potenziale di trarre notevoli vantaggi dalla continua domanda di soluzioni di alimentazione basate sull’intelligenza artificiale.

Ha osservato: “Esiste un assetto ampiamente binario per il gruppo, con le principali aziende esposte all’intelligenza artificiale che probabilmente forniranno risultati e prospettive al rialzo, mentre la maggior parte delle altre saranno più o meno in linea, riflettendo tendenze anemiche della domanda non-AI”.

Inoltre, le azioni di Monolithic Power Systems offrono attualmente un rendimento da dividendi dello 0,55%, un’altra valida ragione per prendere in considerazione l’aggiunta di questa azione al proprio portafoglio.

In particolare, negli ultimi dieci anni MPWR ha trasformato un investimento di 1.000 dollari in quasi 24.000 dollari.