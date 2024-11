Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Un recente rapporto della Banca Mondiale evidenzia un urgente problema globale: l’8,5% della popolazione mondiale, ovvero circa 700 milioni di persone, vive in condizioni di povertà estrema, ovvero sopravvivendo con meno di 1,90 dollari al giorno.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Nonostante i progressi compiuti a partire dagli anni Novanta nella riduzione della percentuale di persone che vivono in povertà, il numero effettivo di persone che si trovano ad affrontare queste dure condizioni è rimasto stabile a causa della crescita demografica, in particolare nelle regioni ad alta povertà come l’Asia.

Advertisement

L’Asia svolge un ruolo significativo nel panorama mondiale della povertà: paesi come India, Bangladesh e Indonesia ospitano popolazioni numerose che hanno difficoltà ad accedere ai servizi essenziali, all’istruzione e all’assistenza sanitaria.

Statista riferisce che la Banca Mondiale utilizza diverse soglie di povertà: 3,65 dollari a persona al giorno per i paesi a reddito medio-basso e 6,85 dollari per le popolazioni a reddito medio-alto.

Si stima che nel 2024 circa 1,7 miliardi di persone (21,4%) e 3,5 miliardi di persone (43,6%) vivranno al di sotto di queste rispettive soglie di povertà.

Source: Statista

Fattori che contribuiscono alla povertà globale

Copy link to section

Diversi fattori interconnessi contribuiscono alla persistenza della povertà in Asia.

La rapida crescita della popolazione, la disuguaglianza dei redditi, le insufficienti opportunità di lavoro, le reti di sicurezza sociale inadeguate e il degrado ambientale sono fattori critici di questa crisi in corso.

Le comunità rurali sono particolarmente vulnerabili a causa dell’accesso limitato ai servizi essenziali e alle opportunità economiche.

Le conseguenze della povertà sono gravi, soprattutto per i bambini che spesso non hanno accesso all’istruzione, il che li rende più vulnerabili alla fame e a malattie prevenibili.

Le donne e le ragazze in genere devono affrontare le sfide più grandi, incontrando ostacoli significativi nell’istruzione, nell’assistenza sanitaria e nel progresso economico.

Le terribili condizioni di vita nelle baraccopoli urbane, soprattutto in paesi come l’India e il Bangladesh, illustrano in modo vivido la difficile situazione di chi è intrappolato nella povertà estrema.

Per combattere efficacemente la povertà globale in Asia, sono essenziali politiche mirate e sforzi di collaborazione tra governi, organizzazioni non governative (ONG) e settore privato.

Tra le iniziative principali rientrano gli investimenti nell’istruzione e nella formazione professionale, la promozione dell’agricoltura sostenibile e dello sviluppo rurale, il miglioramento dei sistemi sanitari e la promozione di una crescita economica equa, con particolare attenzione alle donne, ai bambini e alle minoranze etniche.

Per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e sradicare la povertà entro il 2030, le nazioni devono affrontare le sfide specifiche che si presentano a regioni come l’Asia.

Implementando politiche mirate e promuovendo una crescita inclusiva, i paesi possono compiere progressi sostanziali nella riduzione della povertà globale e nella promozione di una società più equa.

La collaborazione e gli sforzi concertati sono essenziali per promuovere uno sviluppo sostenibile e garantire un futuro migliore alle generazioni future.