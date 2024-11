Sei un inquilino o un locatore in India? Harish Fabiani spiega come il leasing ecologico può apportare benefici alle tue finanze

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Il mercato immobiliare indiano è in forte espansione.

Secondo un rapporto dell’associazione immobiliare CREDAI, grazie alla crescente crescita economica e alla rapida urbanizzazione, si stima che il mercato raggiungerà una dimensione di 1,3 trilioni di dollari entro il 2034 e 5,17 trilioni di dollari entro il 2047.

Con l’attenzione rivolta alla sostenibilità che stimola una rivisitazione del modo in cui vengono costruiti gli edifici, sta aumentando anche l’adozione di contratti di locazione ecologici.

Harish Fabiani, presidente del gruppo Americorp Ventures e comproprietario di India Land, una società di sviluppo immobiliare, spiega il concetto per Invezz.

Cos’è il leasing verde?

Il leasing verde è un nuovo approccio ai contratti immobiliari che integra obiettivi di sostenibilità nell’accordo tra locatore e inquilino.

Si concentra sull’efficienza energetica, sul risparmio idrico e sulla riduzione degli sprechi, incoraggiando ciascuna parte a contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali.

A differenza dei contratti di locazione convenzionali, i contratti di locazione verdi creano un dovere condiviso tra le parti interessate per ridurre l’impatto ambientale.

Perché è fondamentale per il settore immobiliare indiano?

Questo approccio è fondamentale nel settore immobiliare indiano, poiché da solo contribuisce a quasi il 40% delle emissioni complessive.

Negli ultimi anni, l’importanza della sostenibilità nel settore immobiliare indiano è cresciuta notevolmente.

Questo aumento è dovuto all’impegno del governo a favore di edifici ecosostenibili e iniziative per città intelligenti, dato che l’India resta il terzo maggiore emettitore di CO2 a livello mondiale, producendo oltre il 30% delle emissioni.

Quali sono gli elementi chiave del leasing verde?

Oggigiorno, gli elementi chiave del leasing ecologico sono costituiti da audit energetici e misure di efficienza idrica, a differenza dei tradizionali contratti di locazione che spesso ignorano questi elementi ambientali.

Numerosi rapporti hanno evidenziato le certificazioni edilizie LEED, GRIHA e WELL come i principali sistemi di classificazione adottati per costruire immobili commerciali sostenibili.

Descrive inoltre gli obiettivi di sostenibilità dell’India, tra cui il raggiungimento di zero emissioni nette di gas serra entro il 2070 e il 50% di energia da fonti rinnovabili entro il 2030.

In che modo il leasing verde aiuta finanziariamente gli stakeholder?

La sostenibilità nel settore immobiliare è fondamentale non solo per l’ambiente, ma anche per le finanze degli stakeholder.

Questo perché gli edifici a risparmio energetico possono ridurre i costi operativi fino al 20%. Gli edifici ecologici possono ridurre il consumo di elettricità del 20-30% e l’uso di acqua del 30-50%, allineando gli interessi dei proprietari di casa e degli affittuari.

Il leasing ecologico supporta inoltre gli obiettivi di responsabilità sociale d’impresa (CSR) promuovendo l’efficienza elettrica e la gestione ambientale.

Nel frattempo, il leasing tradizionale spesso si concentra sui guadagni a breve termine piuttosto che sulla sostenibilità a lungo termine.

Quali sono le prospettive future del leasing ecologico?

I rapporti mostrano che gli affitti verdi sono destinati ad aumentare del 20% nei prossimi 1-2 anni, segnando un notevole cambiamento verso la sostenibilità.

Questa iniziativa consentirà ai proprietari e agli inquilini di beneficiare di maggiori guadagni dagli affitti, bassi costi delle utenze, agevolazioni fiscali e vantaggi normativi.

Per i proprietari, le caratteristiche di sostenibilità, tra cui sistemi di efficienza elettrica e certificazioni verdi, possono aumentare il valore degli immobili e attrarre affittuari con bassi consumi energetici.

Inoltre, i proprietari possono usufruire anche di agevolazioni e rimborsi fiscali.

Gli edifici con licenza green hanno un tasso di premio di affitto del 12-14% rispetto agli edifici non green, riflettendo la ricompensa del mercato per gli investimenti nello sviluppo sostenibile. D’altro canto, gli inquilini possono beneficiare di valori energetici più bassi e di un ambiente operativo migliore grazie a una migliore illuminazione e qualità dell’aria.

Questi fattori contribuiscono ad aumentare la produttività dei dipendenti e supportano le aspirazioni di sostenibilità dei datori di lavoro nelle strutture commerciali.

Il leasing ecologico in genere prevede clausole relative all’utilizzo dell’energia, alla gestione dei rifiuti e alla riduzione delle emissioni.

In India, le normative governative, insieme all’Energy Conservation Building Code (ECBC), promuovono pratiche e incentivi per l’edilizia ecosostenibile, insieme a programmi di edilizia sostenibile ed ecologica.

Queste pratiche offrono sostegno economico ai proprietari e agli inquilini per l’implementazione di misure di sostenibilità.

Questi sistemi sono in linea con gli obiettivi ambientali globali e promuovono la corretta adozione del leasing ecologico su larga scala.

Gli ostacoli al leasing verde e come superarli

Il leasing ecologico può trasformare il settore immobiliare allineandosi agli obiettivi di sostenibilità di proprietari terrieri e inquilini.

Tuttavia, alcuni ostacoli continuano a ostacolarne l’adozione su vasta scala.

Uno dei maggiori ostacoli al leasing verde è il valore iniziale dell’applicazione di misure sostenibili più ampie. L’installazione di un sistema di risparmio energetico, di una tecnologia di trattamento delle acque e di un’infrastruttura verde in un edificio richiede una notevole quantità di denaro, che molti proprietari terrieri e affittuari non desiderano spendere.

Inoltre, la scarsa conoscenza dei vantaggi economici e ambientali a lungo termine ostacola la sua adozione su larga scala.

Molti sviluppatori non sanno ancora che possono utilizzare un modello di contratto di locazione ecologico per standardizzare e semplificare il sistema e conformarsi alle pratiche e ai requisiti.

Aderire a una rete di locazioni ecosostenibili può essere utile anche perché consente di accedere a risorse, strumenti, formazione, riconoscimento e sostegno.

Un’istruzione adeguata e la collaborazione potrebbero aiutare efficacemente a superare tali limiti.

Allo stesso modo, modelli di finanziamento innovativi come i contratti di prestazione energetica (EPC) o i prestiti verdi possono ridurre le spese iniziali consentendo a inquilini e proprietari di condividere l’onere finanziario.