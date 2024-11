WBIT, ENA e MOG registrano guadagni settimanali a due cifre mentre Bitcoin recupera $ 68K

Bitcoin si sta avvicinando al suo massimo degli ultimi 3 mesi dopo aver superato i 68.000 dollari per la prima volta da fine giugno; il rally è stato trainato principalmente dai candidati alla presidenza degli Stati Uniti che hanno mostrato un atteggiamento più favorevole verso le criptovalute.

Anche il mercato delle altcoin è cresciuto parallelamente alla criptovaluta di punta e la maggior parte dei 99 token più importanti ha chiuso la settimana in profitto.

WBIT, ENA e Mog hanno registrato i maggiori guadagni della settimana, registrando ciascuno un guadagno di oltre il 30% negli ultimi sette giorni.

All’inizio di questa settimana, il rally di Bitcoin ha acquisito slancio, poiché la crescente possibilità del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha rafforzato la fiducia del mercato.

L’ex presidente, che ha apertamente sostenuto le criptovalute, ha promesso di trasformare gli Stati Uniti in un hub globale delle criptovalute, dando impulso a gran parte della comunità delle criptovalute, che vede una vittoria repubblicana come una vittoria per il settore e anche come un fattore rialzista per il prezzo di Bitcoin.

Ad alimentare questo slancio rialzista ci sono state le recenti dichiarazioni di Kamala Harris, la candidata democratica alla presidenza, che si è impegnata a sostenere normative favorevoli alle criptovalute e a garantire un quadro chiaro per le tecnologie innovative, offrendo speranza per un sostegno bipartisan nel settore.

Sebbene la campagna di Harris non si sia espressa così apertamente sulle criptovalute come quella di Trump, molti ritengono che i democratici potrebbero essere interessati alle criptovalute.

Tuttavia, alcuni sostenitori del mercato delle criptovalute, come il CEO di BlackRock Larry Fink, e Alexander Grieve, vicepresidente degli affari governativi presso la società di venture capital Paradigm, hanno sottolineato che il futuro delle criptovalute negli Stati Uniti è positivo, indipendentemente da chi vincerà.

Con le elezioni statunitensi che stanno attualmente guidando la ripresa del mercato, anche altri fattori come il taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a settembre, il crescente interesse istituzionale e l’attività delle whale hanno contribuito a sostenere la ripresa di Bitcoin a ottobre.

Il crypto Fear & Greed Index si è attestato a 73, rispetto ai 32 della scorsa settimana, il che dimostra che i trader si sentono molto più rialzisti e desiderosi di correre rischi. Tuttavia, i crescenti livelli di avidità aumentano anche la probabilità di un potenziale pullback.

Secondo diversi analisti di X, il BTC veniva scambiato vicino a un livello importante, attorno ai 68.500 dollari, che i rialzisti devono conquistare.

Se lo slancio in quest’area rimane forte, gli analisti prevedono che questo rally continuerà, con possibilità che BTC raggiunga presto un nuovo massimo storico.

Al momento della stesura di questo articolo, il BTC era sceso di poco più del 6% rispetto al precedente massimo storico registrato a metà marzo.

Il trader pseudonimo Rekt Capital ha recentemente sottolineato che un breakout del Bitcoin è atteso da tempo, tracciando parallelismi con i precedenti cicli di Halving.

Ha osservato che nel 2020 il Bitcoin ha avuto un’impennata 163 giorni dopo l’Halving e 154 giorni dopo il ciclo del 2016.

Questa volta, Bitcoin è in una fase di riaccumulo da 187 giorni, il che suggerisce che, se la storia dovesse ripetersi, potrebbe presto profilarsi un rally.

In genere, una fase di riaccumulo più lunga suggerisce una base più solida per un potenziale movimento dei prezzi, il che potrebbe portare a una rottura più potente rispetto ai cicli precedenti.

Nel complesso, non sono mancate previsioni rialziste sui prezzi di Bitcoin nel corso della settimana, l’ultima delle quali è arrivata dal CIO di Bitwise Matt Hougan, che ha affermato che il prezzo si stava dirigendo verso le sei cifre.

Al momento in cui scriviamo, Bitcoin stava nuovamente testando il livello di supporto di 68.500 $, mostrando un aumento del 2,15% nelle ultime 24 ore e un guadagno del 10,3% durante la settimana.

Nel frattempo, i maggiori guadagnatori nel mercato delle altcoin sono stati:

Moneta WhiteBIT

WhiteBIT Coin (WBT) ha registrato i maggiori guadagni negli ultimi 7 giorni, con un aumento del 49% e una quotazione a 17,58 $, mentre la sua capitalizzazione di mercato ha raggiunto il massimo storico di 2,54 miliardi di $ il 18 ottobre.

Ciò ha fatto sì che la moneta diventasse la prima in classifica tra le prime 100 criptovalute per capitalizzazione di mercato, secondo i dati di CoinGecko.

Fonte: CoinMarketCap

Il rally di WBT ha coinciso con un aumento del volume degli scambi da 7,85 milioni di dollari l’11 ottobre a oltre 11 milioni di dollari al momento della stesura.

WBT è il token nativo dell’exchange di criptovalute centralizzato europeo WhiteBIT. Di recente, WhiteBIT ha ottenuto la certificazione di Livello 1 secondo lo standard di sicurezza dei dati del settore delle carte di pagamento (PCI DSS).

Questa certificazione, che ha verificato che la piattaforma rispetta le migliori pratiche per la prevenzione delle frodi e i protocolli di sicurezza dei dati, è stata un fattore chiave che ha favorito l’aumento dei prezzi di WBT.

Atena

Ethena (ENA) è salita del 30,2% negli ultimi 7 giorni, scambiata a 0,42 dollari con una capitalizzazione di mercato pari a 1,16 miliardi di dollari al momento della scrittura.

Fonte: CoinMarketCap

Uno dei principali fattori alla base del recente aumento dei prezzi di ENA è la continua espansione dell’ecosistema Ethena.

Ethena Labs ha recentemente approvato una proposta fondamentale per integrare Ethereal, un exchange decentralizzato basato sulla stablecoin USDe, nel suo sistema di gestione delle riserve.

Si prevede che questa integrazione aumenterà la liquidità e l’utilità dei token ENA all’interno dell’ecosistema Ethena, aumentandone l’attrattiva sia per gli utenti che per gli investitori.

Inoltre, la scorsa settimana gli sviluppatori di Ethena hanno rivelato l’intenzione di destinare 46 milioni di dollari dal fondo di riserva ad asset tokenizzati, aggiungendo ulteriore diversificazione alla loro strategia finanziaria.

Moneta Mog

Mog Coin (MOG), la terza moneta con il maggior guadagno settimanale e una moneta meme ospitata su Ethereum, ha guadagnato il 27,2% negli ultimi 7 giorni, quotata a 0,0000021 $ al momento della stampa.

Fonte: CoinMarketCap

Inoltre, la capitalizzazione di mercato dell’altcoin era di 821,6 milioni di dollari, mentre il suo volume di scambi giornalieri si aggirava intorno ai 34,9 milioni di dollari, la maggior parte dei quali concentrati su Gate.io, seguito da Bybit e Uniswap V2.

Il sentiment della comunità attorno alla moneta meme era molto rialzista e molti prevedevano un ulteriore aumento del suo prezzo, secondo i dati di CoinMarketcap.

Inoltre, molti utenti X stavano pubblicizzando la meme coin, definendola la prima “culture coin” e prevedendo che avrebbe potuto raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari nel breve termine.