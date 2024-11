Ci sono ulteriori margini di rialzo per l’oro e l’argento?

La presidente della Federal Reserve Bank di Dallas, Lorie Logan, ha dichiarato lunedì di prevedere ulteriori tagli ai tassi di interesse in vista della riunione di politica monetaria della Fed di novembre.

“Se l’economia evolve come mi aspetto attualmente, una strategia di graduale abbassamento del tasso di riferimento verso un livello più normale o neutrale può aiutare a gestire i rischi e raggiungere i nostri obiettivi”, ha affermato Logan nel testo di un discorso che sarà pronunciato prima dell’incontro annuale della Securities Industry and Financial Markets Association a New York.

L’oro e l’argento stanno aumentando grazie all’ottimismo circa i tagli dei tassi di interesse negli Stati Uniti, in quanto si prevede un ulteriore rialzo dei prezzi nei prossimi mesi.

Al momento in cui scriviamo, l’oro sul COMEX era quotato a 2.736,05 dollari l’oncia, in rialzo dello 0,2% rispetto alla chiusura precedente.

Il contratto aveva raggiunto il massimo storico di 2.755,30 dollari l’oncia.

Nel caso dell’argento, il contratto di dicembre sul COMEX era a 33,875 dollari l’oncia, in rialzo del 2%. Il contratto è vicino al massimo degli ultimi 12 anni.

L’economia statunitense è “forte e stabile”

Copy link to section

Logan ha affermato che l’economia statunitense è “forte e stabile”, ma “permangono significative incertezze nelle prospettive” in merito ai crescenti rischi per il mercato del lavoro.

Logan ha detto:

La Fed “dovrà rimanere flessibile e disposta ad apportare modifiche, se opportuno.

I commenti di Logan giungono in un momento in cui si prevede che la Fed taglierà i tassi di interesse di 25 punti base nella riunione di novembre.

La banca centrale statunitense ha tagliato i tassi di 50 punti base a settembre, sorprendendo il mercato.

Il mercato si aspettava un altro taglio dei tassi di 50 punti base all’inizio di ottobre, ma l’inflazione più elevata negli Stati Uniti e un mercato del lavoro resiliente hanno spinto i trader a rivedere al ribasso le loro aspettative.

La Cina annuncia tagli ai tassi sui prestiti

Copy link to section

La Cina ha annunciato tagli leggermente superiori alle attese ai tassi sui prestiti privilegiati a un anno e a cinque anni.

Kitco News ha detto:

Tuttavia, le autorità cinesi non sono riuscite a soddisfare le aspettative del mercato in termini di stimoli fiscali.

“Gli investitori hanno vissuto di speranza, ma hanno subito solo delusioni dal mese scorso, quando c’erano assicurazioni che sarebbero arrivati soldi per aiutare a sostenere il mercato immobiliare cinese in difficoltà”, ha affermato il broker SP Angel, citato da Kitco News.

L’economia cinese è importante per la domanda di metalli, in quanto il Paese è uno dei maggiori consumatori di metalli preziosi e di metalli di base.

Prospettive tecniche per i lingotti

Copy link to section

Gli esperti ritengono che i prezzi dell’oro abbiano un potenziale di rialzo maggiore, poiché qualsiasi taglio dei tassi negli Stati Uniti probabilmente sosterrà il sentiment sul mercato.

I tassi di interesse più bassi riducono il costo del denaro per il pubblico, aumentando al contempo la liquidità nell’economia.

Ciò facilita ulteriori investimenti nelle materie prime.

Secondo Kitco.com, si prevede che i prezzi dell’oro incontreranno una forte resistenza verso i 2.800 dollari l’oncia.

Kitco ha affermato in un rapporto che la prima resistenza è stata individuata a $ 2.775,00 e poi a $ 2.800,00.

Il supporto è previsto a 2.708,70 dollari l’oncia.

Kitco ha affermato che per quanto riguarda l’argento, il metallo prezioso presenta un forte vantaggio tecnico complessivo a breve termine.

Jim Wyckoff, analista di Kitco, ha affermato in un rapporto:

Il prossimo obiettivo rialzista dei rialzisti dell’argento è la chiusura dei prezzi al di sopra della solida resistenza tecnica a 37,50 $.

La resistenza per i contratti in argento è vista a $ 34,75 per oncia, e poi a $ 35 per oncia. Il supporto per l’argento è a $ 33,225 per oncia.